Biamp, una empresa de cartera de Highlander Partners, adquiere Neets A/S, con sede en Dinamarca

BEAVERTON, Ore., 22 de junio, 2021 /PRNewswire/ -- Biamp Systems, un proveedor líder de soluciones de tecnología audiovisual profesional, ha anunciado la adquisición de Neets A/S, un fabricante pionero de sistemas de control AV con sede en Horsens, Dinamarca.

La oferta de tecnología altamente respetada de Neets incluye una familia completa de controladores de dispositivos, interfaces de control y software de control que se distingue por su facilidad de uso y diseño elegante. También ha añadido recientemente otros productos innovadores que se dirigen a aplicaciones de conferencias, incluidas barras de medios, cámaras, centros de dispositivos y sistemas de conectividad en la mesa. Los productos y la experiencia de Neets mejoran las ofertas de control actuales de Biamp y ayudan a consolidar su posición de liderazgo como proveedor global de línea completa de tecnología AV profesional.

"Neets es una empresa que me ha impresionado y que he seguido durante muchos años. Sus productos se destacan por su extraordinaria facilidad de uso y la consideración cuidadosa de todos los que se encuentran con ellos en el ciclo de vida del producto; desde el diseñador hasta el programador, al instalador, al usuario final", comentó Rashid Skaf, presidente, consejero delegado y copresidente de Biamp. "Me complace enormemente dar la bienvenida a Neets a la familia Biamp. Los productos de Neets complementan directamente las soluciones de Biamp y nos permitirán apuntar a una gama aún más amplia de tipos, tamaños y casos de uso de lugares y ofrecer sistemas aún más completos. Esta adquisición hace que sea más fácil que nunca para nuestros clientes permanecer dentro de la familia de soluciones Biamp para todas las aplicaciones".

"Estoy emocionado de unir fuerzas con Biamp y ofrecer los beneficios de las soluciones de Neets a una audiencia global. El equipo de Neets ha pasado más de dos décadas construyendo y refinando las mejores soluciones de control en la industria", comentó Michael Jarl Christensen, consejero delegado de Neets A/S. "Como parte de Biamp, con su amplia cartera de productos y su sistema de distribución mundial, Neets podrá entregar sus productos a una comunidad de clientes mucho más grande".

La adquisición marca la quinta transacción adicional desde la compra inicial de Biamp por parte de Highlander en diciembre de 2017. Jeff Hull, director general y consejero delegado de Highlander Partners, señaló que "con cada innovación de producto orgánico adicional y adquisición dirigida, la línea diversa y complementaria de productos de Biamp se expande y nos consolida aún más como el socio preferido de los usuarios finales, distribuidores e integradores por igual".

Ben Slater, copresidente de Biamp y socio de Highlander Partners, añadió: "En Biamp, nuestra motivación principal es conectar a las personas a través de experiencias audiovisuales extraordinarias, y el mundo está demandando estas conexiones hoy más que nunca. Esta adquisición es el último paso para promover esta misión. Estamos encantados de añadir la tecnología y el equipo de Neets a nuestra organización en rápido crecimiento".

Acerca de Biamp Systems

Biamp Systems, LLC es un proveedor líder de innovadores sistemas de medios de comunicación en red que alimentan las instalaciones audiovisuales más sofisticadas del mundo. La compañía es reconocida en todo el mundo por ofrecer productos de alta calidad y respaldar a cada uno de ellos con un compromiso de servicio al cliente excepcional.

Biamp se dedica a crear productos que impulsan la evolución de la comunicación a través de la vista y el sonido. Los galardonados productos Biamp incluyen: los sistemas de medios Tesira® para redes de audio y video digitales, la herramienta de colaboración Devio® para espacios de trabajo modernos, la plataforma de audio digital Audia®, los procesadores de señal digital Nexia® y el sistema de megafonía y evacuación por voz en red Vocia®. Cada uno tiene su propio conjunto de características específicas que se pueden personalizar e integrar en una amplia gama de aplicaciones, que incluyen salas de juntas corporativas, centros de conferencias, salas de reuniones, espacios para artes escénicas, juzgados, hospitales, centros de transporte, campus, e instalaciones de múltiples edificios. Para obtener más información, visite www.biamp.com. Para más información sobre Neets A/S, visite https://neets.io.

Acerca de Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. es una firma de inversión privada con sede en Dallas con más de 2 mil millones de dólares en activos bajo administración. La firma se enfoca en realizar inversiones en negocios en industrias específicas en las que los directores de la firma tienen una experiencia operativa e inversora significativa. Highlander Partners utiliza un enfoque de inversión de compra y construcción, creando valor al ayudar a las empresas a crecer orgánicamente y mediante adquisiciones. Para obtener más información, visite www.highlander-partners.com.

