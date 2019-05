Publicado 17/05/2019 18:37:37 CET

- Bicester Village lanza 'Celebrating India' con invitados VIP como Waris Ahluwalia, Jodie Kidd y Donna Air

LONDRES, 17 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Bicester Village ha recibido a invitados VIP y prensa para el lanzamiento de 'Celebrating India', una nueva y emocionante boutique emergente que muestra a diseñadores y marcas cambiando la cara del moderno diseño indio, como: Manish Arora, Pippa Small, Beulah, Behno, Huemn, Dhruv Kapoor, Kanika Goyal label, Kashmir Loom, Khosla Jani, SZ Blockprints, Tada & Toy y Tiipoi. La boutique es parte de All Things India, una campaña desplegada en toda la villa que celebra la creatividad y artesanía del país, incluyendo moda, fotografía, joyería y estilo de vida.

Desirée Bollier, presidenta y directora comercial de Value Retail Management recibió a invitados como : Waris Ahluwalia, Jodie Kidd, Ruth Ganesh, administradora de Elephant Family junto con Donna Air y el escritor sobre gastronomía récord de más ventas Amandip Uppal . Los invitados experimentaron de primera mano los vanguardistas diseños del talento más aclamado de la India en la inauguración de la boutique, y luego disfrutaron de un delicioso almuerzo indio en Café Wolseley.

"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a una nueva ola de talentos creativos de la India a Bicester Village para iniciar el lanzamiento de nuestra campaña de verano 'All Things India'. Colectivamente, los diseñadores mostrados en la tienda concepto Celebrating India están abriendo camino y reafirmando la posición de la India en la agenda de diseño internacional, y qué podría ser más llamativo que estas cinco majestuosas esculturas de elefantes honrando uno de los iconos más celebrados de la naturaleza. La Bicester Village Shopping Collection está orgullosa de asociarse con Elephant Family para apoyar su valioso trabajo de protección de estas criaturas en peligro", dijo Desirée Bollier, presidenta y directora comercial de Value Retail Management, operadora de The Bicester Village Shopping Collection.

En otras partes de la villa, se expondrán seis majestuosos elefantes en tamaño real apoyando el trabajo de Elephant Family hasta el 11 de junio. Los elefantes asiáticos están tallados en lantana camara, una planta que está destruyendo su hábitat natural, y los compradores pueden donar en la villa a los fines benéficos de Elephant Family, fundada por el fallecido Mark Shand.

También se expondrá el trabajo del fotógrafo de viajes reconocido en todo el mundo, Chris Caldicott. Una colección de su impresionante trabajo se mostrará en la villa del 17 de mayo al 20 de junio.

Los restaurantes en Bicester Village también ofrecen un auténtico sabor de la India. El reconocido Curry Leaf Café está abriendo su primera tienda fuera de Brighton para la temporada de verano, sirviendo comida urbana india moderna. Café Wolseley ha añadido el plato de pollo al curry insigne de The Delaunay a su menú y servirán una colección de tés indios y galletas de mantequilla en forma de elefante, todo ello enfriado individualmente.

Para los compradores que quieran introducir sabores indios en casa, el libro de cocina de Amandip Uppal, Indian Made Easy, que combina métodos tradicionales y contemporaneos, está disponible en la tienda Celebrating India.

Celebrating India, una boutique emergente de diseño, estará abierta exclusivamente en Bicester Village hasta el 29 de mayo de 2019.

ACERCA DE BICESTER VILLAGE

Localizada en Oxfordshire, a 46 minutos en tren desde London Marylebone, Bicester Village es hogar de más de 160 boutiques de marcas británicas e internacionales de moda internacional y estilo de vida, con descuentos durante todo el año de hasta el 60% del precio minorista recomendado. La excepcional oferta de restauratación de la villa incluye el nuevo Café Wolseley, del mismo grupo que el favorito de Londres, The Wolseley. También aloja un programa de arte, música y teatro que se actualiza continuamente, como resultado de asociaciones como la que tiene con Tate, entre otros. Bicester Village es miembro de The Bicester Village Shopping Collection, 11 destinos distintivos en Europa y China, cada uno dentro del alcance de las ciudades de enlace más importantes del mundo: Londres, París, Shanghai, Milán, Dublín, Barcelona, Madrid, Bruselas, Antwerp, Colonia, Düsseldorf, Munich, Frankfurt y Suzhou. The Collection, by Value Retail, es única en su mezcla de marcas sin precedentes, entornos bonitos, riqueza cultural y destacable servicio y ahorros.

Elephant Family

Elephant Family es una ONG internacional dedicada a proteger al elefante asiático de la extinción en el medio salvaje. En los últimos 50 años, su población se ha reducido a la mitad y el 90% de su hábitat ha desaparecido.

El creciente comercio con la piel y los colmillos de los elefantes junto con el letal y escalonado conflicto entre personas y elefantes por el espacio para vivir y los alimentos, siguen siendo una amenaza constante. Los proyectos pioneros de los fondos de Elephant Family en Asia para reconectar fragmentos de selva evitan el conflicto y combaten los delitos contra la flora y fauna silvestre. Desde 2002, hemos financiado más de 200 proyectos de conservación y recaudado más de 15 millones de libras a través de eventos de arte público para este animal icónico que hoy está en peligro de extinción.

