BIEL Crystal, proveedor de Apple, presenta la cubierta de vidrio ultradura "Witch Cloak" para smartphones

HONG KONG, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- BIEL Crystal, proveedor clave de Apple y líder mundial en componentes para dispositivos inteligentes, ha lanzado su revolucionaria cubierta de vidrio ultraduro para smartphones: "Witch Cloak". Esta innovadora cubierta de vidrio ahora está presente en el nuevo smartphone plegable Magic V5 de Honor.

Según datos oficiales de teléfonos móviles Honor, los dispositivos equipados con el cristal Witch Cloak demuestran:

10 veces más resistencia a las caídas 15 veces más protección contra arañazos 3 veces más resistencia a la abrasión Reducción significativa de grietas y roturas en la pantalla causadas por los impactos diarios.

Acerca del revestimiento ultraduro Witch Cloak

El cristal con revestimiento ultraduro Witch Cloak utiliza un sustrato vitrocerámico recubierto con capas alternadas de nitruro de silicio (SiN) y oxinitruro de silicio (SiON) de precisión. BIEL Crystal ofrece soluciones de revestimiento personalizables multicapa para satisfacer requisitos específicos de durabilidad.

Acerca de BIEL Crystal

Fundada en el año 1989, BIEL Crystal es un proveedor líder mundial de soluciones de estructura exterior y módulos para dispositivos inteligentes. Nuestros productos se utilizan ampliamente en dispositivos digitales inteligentes, portátiles inteligentes, gafas de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) y en la industria automotriz. Entre nuestros clientes con los que colaboramos a largo plazo se incluyen Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Meta, ByteDance, Tesla, Google, etc.

Con más de 30 años de innovación tecnológica y una excelente gestión, BIEL Crystal se ha convertido en un importante grupo de innovación tecnológica con nueve plantas de producción avanzadas en todo el mundo, una inversión total de más de 42.000 millones de dólares de Hong Kong, una superficie total de aproximadamente 4,3 millones de metros cuadrados, más de 90.000 empleados y una capacidad de producción anual de 2.200 millones de unidades.

