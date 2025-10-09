BIENAL DE SINGAPUR 2025: MÁS DE 80 ARTISTAS ACTIVARÁN LO COTIDIANO CON "PURE INTENTION"

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Este mes de octubre, descubra Singapur bajo una nueva luz a través de la Bienal de Singapur 2025: pure intention, la octava edición de la principal exposición internacional de arte contemporáneo. Encargada por el Consejo Nacional de las Artes de Singapur y organizada por el Museo de Arte de Singapur (SAM), esta edición presentará más de 100 obras de más de 80 artistas, con más de 30 nuevos encargos.

Con el tema "pure intention", el arte funciona como una lente para observar la evolución del entorno urbano y social de Singapur. La Bienal invita a públicos de todos los ámbitos a reimaginar Singapur, experimentando sus múltiples facetas, construidas por quienes han formado parte de su historia, creando colectivamente una ciudad tan planificada como llena de descubrimientos, sorpresas y yuxtaposiciones interesantes.

El público puede descubrir arte en múltiples espacios públicos de Singapur, desde monumentos precoloniales y coloniales hasta centros comerciales, urbanizaciones históricas y zonas verdes. A través de una exploración del arte en entornos cotidianos, el público podrá observar espacios familiares de Singapur con una mirada fresca y nuevas perspectivas.

En una declaración conjunta, los curadores Duncan Bass, Hsu Fang-Tze, Ong Puay Khim y Selene Yap comentaron: "La Bienal de Singapur 2025 nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre las múltiples maneras en que nuestra ciudad ha sido moldeada por su arquitectura y sus sistemas, así como por las personas que la habitan. Al invitar a diversas voces a responder a temas como el rápido desarrollo urbano, las contradicciones históricas y los futuros especulativos con pure intention, esta edición desentraña las realidades multifacéticas de Singapur dentro de las narrativas globales. Al activar espacios que forman parte de nuestros ritmos cotidianos, esperamos fomentar un mayor diálogo entre culturas y comunidades, generando momentos de conexión y curiosidad hacia los futuros cosmopolitas que compartimos".

El público podrá disfrutar de lo más destacado en estas áreas:

SAM en el Distripark Tanjong Pagar: Sede del museo y sede central de la Bienal, donde los nuevos encargos y las obras de la Colección Nacional de Singapur serán el eje central de la exposición.

Distrito Cívico: Explore las historias multifacéticas de las comunidades que han forjado naciones. Gala Porras-Kim ( Colombia /Estados Unidos/Reino Unido) reflexionará sobre el trabajo y el descanso a través de la poesía de las comunidades de trabajadores migrantes.

Explore las historias multifacéticas de las comunidades que han forjado naciones. ( /Estados Unidos/Reino Unido) reflexionará sobre el trabajo y el descanso a través de la poesía de las comunidades de trabajadores migrantes. Corredor Ferroviario Sur: Antiguamente una vía férrea comercial, esta ruta de 24 kilómetros es ahora un sendero natural donde los barrios cercanos aún conservan su legado. En Tanglin Halt, Joo Choon Lin (Singapur) presentará una instalación inmersiva que reinventa la percepción humana como actividad, evento y movimiento.

Corredor Ferroviario Sur: Antiguamente una vía férrea comercial, esta ruta de 24 kilómetros es ahora un sendero natural donde los barrios cercanos aún conservan su legado. En Tanglin Halt, Joo Choon Lin (Singapur) presentará una instalación inmersiva que reinventa la percepción humana como actividad, evento y movimiento.

Orchard Road: Los centros comerciales de Singapur, con títulos de estratos, revelan cómo los espacios cotidianos se adaptan a los rápidos cambios urbanos. En Lucky Plaza, los vídeos de karaoke de Eisa Jocson (Filipinas), creados con H.O.M.E. y trabajadoras domésticas filipinas—compartirán himnos de inspiración, lucha y perseverancia.

Las entradas anticipadas para la SAM en el Tanjong Pagar Distripark están disponibles hasta el 30 de octubre de 2025. Las demás sedes de la Bienal en espacios públicos de Singapur son gratuitas. Más información: https://www.singaporebiennale.org/

