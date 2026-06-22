(Información remitida por la empresa firmante)

- BilibiliWorld 2026 abre la venta de entradas en más de 190 países y regiones, y establece un nuevo récord de expositores

SHANGHÁI, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BilibiliWorld 2026 (BW2026) dio a conocer hoy los detalles de la venta de entradas. Las entradas saldrán a la venta simultáneamente en todo el mundo a las 18:00 (hora de Pekín) del 20 de junio de 2026. El evento tendrá lugar en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái) del 10 al 12 de julio de 2026. Por primera vez, las entradas estarán disponibles para su compra en más de 190 países y regiones, convirtiéndose en la primera exposición integral de ACG (Anime, Cómic y Videojuegos) en China en vender entradas a visitantes internacionales. El evento también contará con más de 170 expositores, la mayor cantidad en su historia. A la medianoche del 18 de junio, el número de preinscripciones para BW2026 ya había superado el del mismo período del año pasado.

En el año 2025, BW atrajo a más de 400.000 asistentes de más de 20 países y regiones. Los asistentes que compraron entradas con su pasaporte representaron el 13% del total de compradores, lo que demuestra el creciente atractivo del evento entre el público internacional. Desde entonces, BW se ha convertido en la mayor feria de anime, cómics y videojuegos (ACG) de Asia.

Para obtener más información, visite: https://bw.bilibili.com/en/2026/#/

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