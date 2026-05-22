BioFleax® entra en el panorama de la moda global a través de la colección Stella McCartney H&M Primavera 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, PARIS y AMSTERDAM, 22 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- El material BioFleax, fabricado 100 % con materiales de origen vegetal, ha irrumpido en el panorama de la moda mundial a través de la colección Stella McCartney H&M Primavera 2026, apareciendo en una chaqueta bomber con estampado de piel de serpiente lanzada como parte de la colaboración.

Más de 20 años después de la primera colaboración entre Stella McCartney y H&M, esta alianza regresa en un momento en que el diseño de menor impacto, la innovación en los materiales, la transparencia en la cadena de suministro y la circularidad están adquiriendo cada vez más importancia para el futuro de la moda.

En este contexto, BioFleax se convierte en algo más que el nombre de un material en la composición del producto. Representa una de las maneras en que los materiales vegetales de última generación están empezando a incorporarse a la moda convencional, no como un concepto, sino como parte de una prenda terminada para el consumidor.

BioFleax es una plataforma tecnológica patentada para materiales de alto rendimiento de última generación, basados en plantas, diseñada para combinar la comodidad de las fibras naturales con las cualidades funcionales de los materiales sintéticos. Basada en recursos de biomasa renovable, diseño molecular e innovación de procesos, BioFleax permite obtener materiales de alto rendimiento para aplicaciones textiles modernas.

En esta colección, BioFleax pasa del desarrollo de materiales a un producto de moda terminado para el consumidor. Su uso en la chaqueta bomber con estampado de piel de serpiente demuestra cómo los materiales de alto rendimiento de origen vegetal pueden potenciar la expresión del diseño al tiempo que se integran en el desarrollo de productos reales, las cadenas de suministro, la venta minorista y las aplicaciones orientadas al consumidor.

Para la industria de la moda, esto es significativo porque los materiales de nueva generación deben demostrar algo más que una intención medioambiental. Deben integrarse en el diseño de productos, los procesos de fabricación y las aplicaciones listas para el mercado. El papel de BioFleax en la colección Stella McCartney para H&M ofrece un ejemplo concreto de cómo la innovación en materiales de origen vegetal puede trascender la fase de experimentación conceptual e incorporarse a productos de moda globales.

A medida que las marcas miran cada vez más más allá del diseño superficial para centrarse en los materiales que hay detrás de un producto, BioFleax ofrece una nueva vía para la innovación en materiales: una que comienza con biomasa renovable, está diseñada para ofrecer un alto rendimiento y se desarrolla teniendo en cuenta la circularidad futura.

Acerca de BioFleax

BioFleax es la plataforma tecnológica que impulsa la próxima generación de materiales de alto rendimiento de origen vegetal de Leaf Bio. Basada en recursos de biomasa renovable y en las capacidades de diseño molecular de Leaf Bio, BioFleax transforma la innovación en materiales en soluciones escalables para productos reales. Está diseñada para marcas e industrias que buscan ir más allá de los sistemas de materiales derivados de combustibles fósiles sin comprometer el rendimiento, la facilidad de aplicación ni el potencial de economía circular del futuro.

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