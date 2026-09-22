BiomeRenewables anuncia la aceptación de la solicitud de patente relativa a la tecnología FeatherEdge®

BiomeRenewables anuncia la aceptación de la solicitud de patente estadounidense nº 18/942094 relativa a la tecnología eólica FeatherEdge

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO, 22 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- BiomeRenewables Inc., una empresa emergente canadiense de tecnología limpia que desarrolla tecnologías innovadoras para turbinas eólicas, ha dado a conocer hoy que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha aprobado su solicitud de patente estadounidense nº 18/942094, titulada "ESTRUCTURA CON DENTADO ADAPTADA PARA DESPLAZARSE EN UN ENTORNO FLUIDO". Esta solicitud abarca FeatherEdge, la tecnología de dentado para palas de turbina que reduce el ruido desarrollada por Biome, reforzando así la cartera de propiedad intelectual de la empresa en torno a dicha tecnología.

La tecnología está relacionada con FeatherEdge, una tecnología patentada e innovadora de dentado con diseño de doble inmersión para turbinas eólicas —inspirada en el vuelo silencioso del búho— que reduce el ruido aerodinámico de las palas y aumenta la potencia de salida de la turbina. Otros aspectos de la tecnología FeatherEdge están cubiertos por derechos de patente adicionales, tanto concedidos como en trámite.

"Reducir el ruido y mejorar el rendimiento de aerogeneradores, ya sean individuales o múltiples, es de gran interés tanto para los fabricantes de equipos originales como para los propietarios de activos eólicos", afirmó Ryan Church, consejero delegado y director de tecnología de BiomeRenewables, quien figura como inventor en la patente junto con Evan Chou. "Estamos llevando a cabo proyectos FeatherEdge sobre el terreno con clientes de Norteamérica y Europa para demostrar la mejora en la rentabilidad del negocio. En el caso de algunos clientes, podemos añadir 1 millón de euros al valor actual neto de la turbina".

La patente recién concedida refuerza y amplía la creciente cartera de propiedad intelectual de Biome, que incluye más de 75 patentes en tecnologías aerodinámicas, fabricación avanzada y sistemas de control en el 90% de los mercados eólicos a nivel mundial.

"La inversión en innovación y diseño que aprovecha los principios de la biomímesis constituye tanto nuestra fuente de inspiración como nuestra ventaja competitiva", añadió Church. "La propiedad intelectual y los derechos de patente de Biome son activos estratégicos fundamentales que protegemos rigurosamente frente a cualquier uso no autorizado".

Acerca de BiomeRenewables Inc.:

Con sede en Toronto (Canadá) y una oficina europea en los Países Bajos, BiomeRenewables combina la biomímesis y la innovación aerodinámica para crear tecnologías líderes a nivel mundial, impulsando la transición energética mediante la mejora de la eficiencia de las energías renovables. www.biomerenewables.com

Contacto para los medios: Ryan Church, consejero delegado / director de tecnología, BiomeRenewables, rchurch@biomerenewables.com / +1 647-988-1695

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