BioRay presentó solicitud IND para BRY812, un nuevo conjugado de fármaco anticuerpo dirigido a LIV-1

SHANGHAI, 26 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- BioRay Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante BioRay) anunció que la solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación (IND) para el ensayo clínico de su BRY812 patentado, un nuevo conjugado de fármaco anticuerpo (ADC) dirigido al LIV-1 humano para el tratamiento de tumores malignos avanzados, ha sido aceptada por la Administración de Productos Médicos Nacional de China. (NMPA) (Aceptación No. CXSL2300366).

LIV-1, también conocida como SLC39A6 o ZIP6, es una proteína transmembrana de paso múltiple con actividad transportadora de zinc y metaloproteinasa. Su implicación en el metabolismo homeostático del zinc en las células y su papel en la promoción del crecimiento celular lo convierten en un factor clave en la metástasis tumoral y el proceso de transformación epitelio-mesenquimatoso (EMT).

BRY812 es un ADC dirigido a LIV-1 desarrollado en la plataforma de tecnología CysLink™ de BioRay donde se crea una conjugación altamente estable a través de química irreversible. Al unirse a LIV-1 en la superficie de las células tumorales, el complejo ADC-objetivo entra en el lisosoma de la célula tumoral a través de la endocitosis, liberando toxinas de molécula pequeña que eliminan selectivamente las células tumorales. En estudios farmacológicos preclínicos, BRY812 demostró una actividad antitumoral significativa en varios modelos de tumores. En comparación con otros ADC que se dirigen a la misma vía, BRY812 tiene una mayor estabilidad en la circulación al eliminar el intercambio de carga útil y administrar toxinas de manera más selectiva al tejido tumoral, lo que resultó en un perfil de seguridad superior en los estudios de toxicología preclínica. A nivel mundial, ningún ADC dirigido a LIV-1 ha recibido todavía la aprobación de comercialización, y se prevé que BRY812 de BioRay sea el segundo ADC LIV-1 que alcance la etapa clínica.

El Dr. Haibin Wang, consejero delegado de BioRay, declaró: "Desde enero, obtuvimos la aprobación de IND de dos innovadores candidatos a fármacos de anticuerpos, BR108 y BRY805. Estamos comprometidos a encontrar mejores opciones terapéuticas para los pacientes que viven con cánceres y enfermedades inmunomediadas. Continuaremos la investigación en la exploración de objetivos innovadores, tecnologías y modalidades terapéuticas, incluidos los ADC.

Acerca de BioRay

BioRay es pionera en la industria biofarmacéutica de China y se centra en enfermedades inmunomediadas. Su amplia cartera autoinmune y oncológica incluye seis productos comercializados y más de 10 candidatos a fármacos en etapa clínica. Operando una plataforma totalmente integrada con capacidades de principio a fin en el descubrimiento de fármacos, desarrollo clínico, fabricación y comercialización, BioRay tiene más de 1.500 empleados en todo el mundo, con sedes principales en Taizhou, Hangzhou, Shanghái y San Diego.

Para obtener más información sobre BioRay, visite el sitio web de la empresa: www.bioraypharm.com/en/

