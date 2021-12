Biovaxys anuncia una importante colaboración en investigación con la Universidad Estatal de Ohio (1)

- Biovaxys anuncia una importante colaboración en investigación con la Universidad Estatal de Ohio para desarrollar una vacuna contra el sarbecovirus ampliamente reactiva

VANCOUVER, BC, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) (" BioVaxys " o "la compañía"), una compañía de inmunoterapia en etapa clínica que desarrolla enfoques novedosos para aprovechar las células T para tratar el cáncer y para detectar y prevenir enfermedades infecciosas emergentes, anunció hoy que ha iniciado una importante colaboración de investigación patrocinada con la Universidad Estatal de Ohio ("Estado de Ohio") para desarrollar aún más la plataforma de antígenos virales haptenizados de BioVaxys para crear una vacuna de pan-sarbecovirus ampliamente reactiva. Esta es la segunda colaboración de investigación en el campo SARS-CoV-2 entre BioVaxys y Ohio State, un instituto de investigación académica líder a nivel mundial en la lucha contra el SARS-CoV-2. El Wexner Medical Center de Ohio State sirve como sitio para ensayos clínicos multicéntricos de SARS-CoV-2.

Los sarbecovirus, un subconjunto de la familia Coronaviridae, incluyen las variantes emergentes Delta y Omicron del SARS2. Los sarbecovirus son responsables de dos pandemias en menos de 20 años, incluyendo el SARS-CoV-1 (SARS1) en 2003 y la pandemia actual de la Covid-19. Continuamente se encuentran virus adicionales similares al SARS en reservorios naturales.

Kenneth Kovan, director general y responsable de operaciones de BioVaxys, comentó: "La aparición repetida de variantes del SARS-CoV-2 y la posibilidad de nuevos coronavirus aumentan la urgencia de una vacuna universal. La investigación sugiere que una vacuna contra el pan-sarbecovirus podría potencialmente prevenir variantes emergentes y ayudar a poner fin a la pandemia de la Covid-19".

La colaboración se va a aventajar de la plataforma de antígenos virales haptenizados patentada de BioVaxys para crear una vacuna de pan-sarbecovirus ampliamente reactiva compuesta de proteína S-spike modificada con hapteno de SARS-CoV-2 y una proteína S modificada con hapteno de SARS-CoV-1. El estado de Ohio llevará a cabo estudios en animales con BVX-0320, la vacuna de proteína de SARS-CoV-2 S1 haptenizada de BioVaxys y una nueva vacuna de proteína de SARS-CoV-1 S1 haptenizada de BioVaxys. El estudio analizará la combinación de anticuerpos neutralizantes de virus contra el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 y otros sarbecovirus, incluido el CoV relacionado con el SARS de murciélago y el CoV del pangolín. Se esperan datos iniciales para la primavera de 2022.

El objetivo clínico del programa es llevar a cabo el estímulo de la reactividad cruzada del virus e inducir la inmunidad contra todos o la mayoría de los sarbecovirus inmunizando a las personas que han convalecido de una infección por Covid-19 documentada o que han recibido un ciclo completo de cualquier vacuna de la Covid-19, lo que lleva a una vacuna contra el sarbecovirus que abarca las variantes actuales y emergentes del SARS-CoV-2.

El estudio será dirigido por el virólogo Qiuhong Wang, PhD, Profesor Asociado del Centro de Salud Animal Alimentaria del Departamento de Ciencias Animales de la Facultad de Ciencias Alimentarias, Agrícolas y Ambientales y del Departamento de Medicina Preventiva Veterinaria del Estado de Ohio. El programa de investigación del doctor Wang se centra en el estudio de calicivirus entéricos y coronavirus. Recibió su Licenciatura en Medicina de la Universidad Médica de Pekín, y cuenta con un Master en Ciencias de la Universidad de Tokio, un doctorado de la Universidad Estatal de Ohio y completó su formación postdoctoral en la Facultad de Medicina de Wisconsin.

BioVaxys presentó recientemente una solicitud de patente para su plataforma de vacuna de antígeno viral haptenizado para provocar una amplia respuesta inmune de reacción cruzada contra la mayoría o todos los sarbecovirus.

Si desea disponer de una mayor certeza, BioVaxys no está llevando a cabo ninguna demanda implícita ni relacionada de que la compañía pueda en la actualidad tratar la COVID-19.

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys") es una empresa de inmunoterapia en etapa clínica que desarrolla enfoques novedosos para aprovechar las células T para tratar el cáncer y detectar y prevenir enfermedades infecciosas emergentes. Basada en tecnología probada, la plataforma de proteínas haptenizadas de la compañía marca las células tumorales o las proteínas virales para que las destruya el sistema inmunológico. Esto tiene amplias aplicaciones para crear inmunoterapias de precisión en oncología para una variedad de tipos de tumores, así como nuevas vacunas y diagnósticos para enfermedades virales emergentes, como los coronavirus. Los programas de plomo son una vacuna inmunoterapéutica haptenizada para el cáncer de ovario que está entrando en la Fase I en la UE, una vacuna muy prometedora para el SARS-CoV-2 y un diagnóstico rápido de la COVID-19, de bajo coste y preciso que cambia las reglas del juego que mide la inmunidad de las células T utilizando hipersensibilidad de tipo retardado (DTH). Si desea más información, visite https://biovaxys.com .

Nota cautelar sobre información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente "declaraciones prospectivas") en el sentido de la legislación de valores canadiense y estadounidense aplicable, incluida la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas en el presente documento, sin limitación, las declaraciones relacionadas con el rendimiento operativo o financiero futuro de la compañía, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas con frecuencia, pero no siempre, se identifican con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "intenta", "estima", "potencial", "posible" y expresiones similares, o declaraciones de que los eventos, condiciones o resultados "podrá", "puede", "podría" o "debería" ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se refieren, entre otras cosas, a la finalización del estudio modelo murino, la aprobación reglamentaria para un estudio de Fase I de su candidato a vacuna BVX-0320 en humanos y el desarrollo general de las vacunas de BioVaxys, incluida cualquier vacuna proteica SARS-Cov-2 haptenizada. No puede haber ninguna garantía de que esas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones sobre la fecha en que se hacen las declaraciones y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones, principalmente la suposición de que BioVaxys tendrá éxito en el desarrollo y prueba de vacunas, que, si bien se consideran razonables por la compañía, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas, competitivas, políticas y sociales, incluyendo, principalmente pero sin limitación, el riesgo de que las vacunas de BioVayxs no resulten eficaces y/o no reciban las aprobaciones regulatorias requeridas. Con respecto al negocio de BioVaxys, existen una serie de riesgos que podrían afectar el desarrollo de sus productos biotecnológicos, incluyendo, entre otros, la necesidad de capital adicional para financiar ensayos clínicos, su falta de historial operativo, incertidumbre sobre si sus productos completarán el largo, complejo y costoso proceso de prueba clínica y aprobación regulatoria para la aprobación de nuevos fármacos necesarios para la aprobación de la comercialización, incertidumbre sobre si su inmunoterapia de vacuna de célula autóloga puede desarrollarse para producir productos seguros y eficaces y, en caso afirmativo, si sus productos de vacunas serán aceptados comercialmente y rentables, los gastos, retrasos e incertidumbres y complicaciones que suelen encontrar las empresas biofarmacéuticas en etapa de desarrollo, las obligaciones financieras y de desarrollo en virtud de acuerdos de licencia con el fin de proteger sus derechos sobre sus productos y tecnologías, la obtención y protección de nuevos derechos de propiedad intelectual y la prevención de la infracción a terceros y su dependencia de la fabricación por parte de terceros.

La compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien, excepto que lo exija la ley.

