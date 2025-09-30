Bite Stream obtiene financiación de NewSpring Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

Bite Stream, la plataforma de software insignia de Bite Investments, fortalece su posición como líder en innovación en el mercado privado

LONDRES, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bite Investments, un proveedor líder de soluciones tecnológicas para el sector de inversiones alternativas, anunció hoy que ha obtenido 25 millones de dólares en capital de crecimiento estratégico de NewSpring Growth, la estrategia de capital de crecimiento dedicada de NewSpring Capital que invierte en empresas de tecnología de rápido crecimiento que transforman la industria.

La financiación representa un hito significativo en el objetivo de Bite Investments de optimizar la experiencia del inversor y democratizar el acceso a inversiones alternativas. Con esta nueva inversión, la firma continuará expandiendo su plataforma tecnológica, ampliando su equipo y mejorando los servicios para gestores de activos e inversores a nivel mundial.

El producto estrella de Bite Investments, Bite Stream, es una plataforma modular integral que proporciona un único centro en la nube para gestionar cada etapa de la experiencia del inversor. La solución agiliza la incorporación y la comunicación con los inversores, ofreciendo un portal único para que tanto socios comanditarios como inversores minoristas puedan consultar todas sus inversiones en un solo lugar. Bite Stream ha demostrado ser una herramienta esencial e intuitiva para que los clientes recauden fondos y gestionen a sus inversores. A medida que el volumen de activos bajo gestión (AUM) en los mercados privados continúa creciendo rápidamente a nivel mundial, Bite Stream espera impulsar al sector hacia una nueva era de automatización en la gestión de activos alternativos.

Las soluciones puntuales son cosa del pasado. La venta minorista y la innovación definen el futuro.

Los mercados privados han dependido durante mucho tiempo de sistemas heredados y aislados que obstaculizan la innovación y limitan el crecimiento. Bite Investments aborda esta situación ofreciendo una plataforma única que unifica la experiencia del inversor y el gestor. El capital de crecimiento estratégico de NewSpring acelerará esta estrategia, permitiendo a Bite Investments cerrar brechas críticas en el panorama tecnológico de los mercados privados y ofrecer mayor eficiencia, transparencia y acceso.

"Bite Investments refleja el tipo de innovación con visión de futuro que se alinea perfectamente con la estrategia de inversión de NewSpring", explicó Jonathan Brassington, socio asesor de NewSpring Capital. "Su plataforma integrada está redefiniendo la forma en que los mercados privados conectan a inversores y gestores, haciendo que el sector sea más transparente, escalable y accesible. Nos enorgullece colaborar con el equipo de Bite Investments para acelerar su crecimiento global y contribuir a definir el futuro de las inversiones alternativas".

"Estamos encantados de haber conseguido el apoyo de NewSpring", afirmó William Rudebeck, cofundador y consejero delegado de Bite Investments. "Durante todo el proceso, priorizamos la búsqueda de un socio que aportara más que solo capital, ayudando a Bite Investments en su camino hacia convertirse en la solución de software líder para inversores en el sector de la gestión de activos alternativos. NewSpring está liderada por emprendedores y operadores en serie de gran éxito que han impulsado la digitalización en empresas innovadoras de los sectores del software y los servicios tecnológicos durante más de 25 años. NewSpring comprende a fondo la gestión de activos y patrimonios, reconoce la solidez de lo que hemos creado y ve el potencial de nuestros servicios integrados para impulsar la innovación real en los mercados privados".

"En los últimos 15 años, hemos dedicado nuestra trayectoria a construir una empresa que realmente comprenda las complejidades de las inversiones alternativas", añadió Henry Talbot Ponsonby, cofundador de Bite Investments. "Esta financiación marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en la que aceleramos la innovación, ampliamos nuestra oferta de productos y fortalecemos nuestro alcance global para servir mejor a nuestros clientes y al mercado en general. Con esta financiación, avanzamos en nuestra visión de combinar experiencia demostrada, tecnología moderna y un modelo de servicio creado por gestores de inversiones alternativas, para gestores de inversiones alternativas, para redefinir la interacción con los inversores".

Bite Investments fue asesorado por Piper Sandler como asesor financiero y Paul Hastings como asesor legal.

NewSpring recibió asesoramiento de Baker Tilly en cuestiones financieras, de KPMG en cuestiones fiscales y de Cozen O'Connor en materia legal.

Acerca de Bite Investments

Bite Investments es una empresa global de tecnología financiera que ofrece soluciones de software innovadoras y escalables para el sector en constante expansión de la gestión de activos alternativos y patrimonios. Su plataforma SaaS, Bite Stream, ofrece soluciones integrales diseñadas para simplificar y agilizar todo el proceso de inversión, desde la captación de fondos y la relación con los inversores hasta la elaboración de informes y la gestión de datos. Con un compromiso con la seguridad y la eficiencia, Bite Investments cuenta con la confianza de los principales gestores de activos alternativos y patrimonios, administradores de fondos y otros profesionales de la inversión de todo el mundo. Para más información, visite www.biteinvestments.com.

Acerca de NewSpring

Durante más de 25 años, NewSpring Capital ha colaborado con fundadores y equipos directivos del mercado medio-bajo, brindándoles capital, apoyo operativo y orientación estratégica para ayudar a las empresas a escalar. Con más de 3.500 millones de dólares en activos bajo gestión y más de 250 inversiones completadas, aportamos experiencia operativa y de inversión para construir empresas líderes en sectores donde combinamos un profundo conocimiento del mercado con un enfoque coherente e informado, como tecnología, salud, servicios empresariales, consumo e industria. A través de cinco estrategias distintas que abarcan desde capital de crecimiento y adquisiciones de control hasta deuda mezzanine, adaptamos nuestro enfoque a la etapa y los objetivos de cada empresa, siempre con el foco puesto en el crecimiento sostenible. Como especialistas en el mercado medio-bajo, impulsamos un crecimiento que genera resultados más predecibles. En NewSpring, nos preocupamos tanto por sus resultados como por usted.

