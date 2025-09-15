(Información remitida por la empresa firmante)

-BitMine Immersion (BMNR) anuncia tenencias de criptomonedas y efectivo por 10.800 millones de dólares, tenencias de ETH que superan los 2.151 millones

Las tenencias de criptomonedas + efectivo + "Moonshots" de BitMine suman un total de 10.771 millones de dólares, incluyendo 2.151 millones de tokens ETH, 569 millones de dólares en efectivo libre de gravámenes y otras tenencias de criptomonedas.

BitMine es la 28ª acción más negociada en Estados Unidos, cotizando 2.000 millones de dólares por día (promedio de 5 días).

BitMine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de BitMine de adquirir el 5% de ETH.

LAS VEGAS, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy sus tenencias de criptomonedas + efectivo + "moonshots" por un total de 10.771 millones de dólares.

A 14 de septiembre a las 18:00 ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 2.151.676 ETH a un valor de 4.632 dólares por ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una participación de 214 millones de dólares en Eightco (NASDAQ-ORBS) ("moonshots") y 569 millones de dólares en efectivo libre de cargas.

Las tenencias de criptomonedas de BitMine se posicionan como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc (MSTR), que posee 638.460 BTC valorados en 74.000 millones de dólares. BitMine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

"BitMine cuenta con casi 11.000 millones de dólares en tenencias totales de criptomonedas, superando el hito de los 2 millones de ETH. Como mencionamos en el mensaje de nuestro presidente de agosto, la convergencia de la transición de Wall Street a la blockchain y la creación de una economía de tokens por parte de la IA/IA de agentes está generando un superciclo para Ethereum. Y la ley de potencia beneficia a los grandes tenedores de ETH; por lo tanto, buscamos la 'alquimia del 5%' de ETH", declaró Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, presidente de BitMine. "En BitMine, lideramos a nuestros pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción de criptomonedas como por la alta liquidez de nuestras acciones".

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la acción estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el estándar de oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

"Seguimos creyendo que Ethereum será una de las mayores operaciones macroeconómicas en los próximos 10 a 15 años", continuó Lee. "La transición de Wall Street y la IA a la blockchain debería conducir a una mayor transformación del sistema financiero actual. Y la mayor parte de esto se está produciendo en Ethereum".

BitMine es actualmente una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen promedio diario de 2.000 millones de dólares (promedio de 5 días, a 12 de septiembre de 2025), ubicándose en el puesto 28 en Estados Unidos, detrás de Eli Lilly (puesto 27) y por delante de Arista Networks (puesto 29) entre 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos ( statista.com e investigación de Fundstrat).

La compañía publicó recientemente una presentación corporativa, que puede consultarse aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí: https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitMineBitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. Las operaciones de BitMine se encuentran en regiones con energía de bajo coste en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Para más información, síganos en X: https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables a la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de BitMine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de BitMine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 3 de abril de 2025, así como en todas las demás presentaciones ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de las presentaciones de BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov . BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/bitmine-immersion-bmnr-anuncia-tenencias-de-criptomonedas-y-efectivo-por-10-800-millones-de-dolares-302556317.html