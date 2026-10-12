Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,03 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,03 millones de tokens, y que sus tenencias totales de criptomonedas, efectivo y valores negociables ascienden a 16.200 millones de dólares.

Bitmine posee el 4,9 % del suministro total de ETH, que asciende a 122,1 millones de tokens.

Bitmine está a un paso de alcanzar el 99 % de su objetivo de crecimiento exponencial en tan solo 15 meses.

El 7 de octubre, Bitmine publicó el mensaje del presidente titulado "El mercado alcista de criptomonedas está en marcha: este ciclo probablemente sea el más grande".

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de gran capitalización el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 5.067.309 ETH en staking, lo que representa 12.900 millones de dólares a un precio de 2.544 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 85 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el efectivo total, los valores negociables y las inversiones estratégicas, suman un total de 16.200 millones de dólares, incluyendo 6,03 millones de tokens ETH, un total de 612 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y otras criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

NORWALK, Conn., 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o "la compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total y valores negociables, más proyectos ambiciosos, ascienden a un total de 16.200 millones de dólares.

A fecha de 11 de octubre de 2026 a la 1:30 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 6.028.946 ETH a 2.544 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 214 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 85 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 612 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,9 % del suministro total de ETH (122,1 millones de ETH).

El 7 de octubre, Bitmine publicó el último mensaje de su presidente titulado "Crypto Bull Onway: This Cycle It Likely the Largest" (El mercado alcista de las criptomonedas está en marcha: este ciclo probablemente sea el más grande). La presentación está disponible a través del sitio web de Bitmine (enlace de la presentación).

"Creemos que Bitmine se encuentra bien posicionada para superar el mercado alcista de criptomonedas que prevemos, ya que la compañía ha fortalecido su posición competitiva durante el último año en medio de un criptoinvierno (mercado bajista)", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La acumulación de la mayor parte de nuestros 6 millones de ETH se produjo en medio de un mercado bajista de criptomonedas y, dado que la compañía se acerca a su objetivo de acumulación del 5 % de ETH, creemos que está en una posición ventajosa de cara al próximo mercado alcista de criptomonedas", añadió Lee.

Entre las principales medidas estratégicas adoptadas el año pasado se encuentra la emisión de las acciones preferentes perpetuas de Bitmine al 9,5 % (BMNP) en junio de este año. Las BMNP se emitieron a 80 dólares y cerraron en 99,53 dólares.

"Las BMNP, las acciones preferentes perpetuas de la compañía, han ganado un 24 % desde su emisión, superando el rendimiento de la renta fija, ya que los bonos del Tesoro (TLT) cayeron un 8 % en ese mismo período", destacó Lee.

"BMNP ha establecido un rendimiento de referencia para el crédito ETH y, con un 9,56 %, se sitúa 256 puntos básicos por debajo del rendimiento del crédito Bitcoin comparable (STRC) y 515 puntos básicos por debajo del rendimiento de Solana comparable (CHAD). En mi opinión, esto es un reflejo de las características superiores de rendimiento y estabilidad de ETH", continuó Lee.

"Creemos que, a medida que las criptomonedas entran en un ciclo, esperamos un mercado alcista. Cabe destacar que el precio de las acciones de Bitmine superó al de ETH durante el mercado bajista de 2025-2026. En los primeros nueve meses del año 2026, ETH cayó un 10 %, mientras que BMNR bajó un 3 %, lo que representa un rendimiento superior de 731 puntos básicos", afirmó Thomas Tom Lee, presidente de Bitmine.

"El rendimiento superior de ETH en 6.832 puntos básicos con respecto al S&P 500 en el tercer trimestre de 2026 es notable, considerando los importantes obstáculos macroeconómicos que surgieron durante el trimestre, incluyendo una Reserva Federal con una postura más restrictiva, el alza del petróleo, el aumento de los rendimientos de los bonos globales y el endurecimiento general de las condiciones financieras. En el trimestre, ETH superó a otros activos macroeconómicos en 6.832 puntos básicos, eclipsando a otros activos macroeconómicos", indicó Lee.

"Debido a los siguientes factores, vemos el potencial para que este sea el mayor mercado alcista de criptomonedas de la historia. Los impulsores son: la tokenización; la transferencia de riqueza; la oferta absorbida por DATS; y el hecho de que las criptomonedas sean una aplicación de la IA", explicó Lee.

Vlad Tenev, consejero delegado de Robinhood, declaró recientemente en CNBC: "Se está produciendo una transferencia de riqueza de 100 billones de dólares" (enlace a la entrevista). Según datos recopilados por medio del IRS y Fundstrat, se estima que este efecto de la riqueza ascenderá a entre 1,5 y 2 billones de dólares entre 2026 y 2028.

"Se espera que la transferencia de riqueza en curso impulse el próximo mercado al alza de criptomonedas, ya que quienes heredan riqueza son más jóvenes y probablemente tienen una mayor tolerancia al riesgo en criptomonedas y acciones. Prevemos que este efecto será más pronunciado en el mercado alcista que anticipamos, en comparación con el ciclo anterior de 2019-2021, dado que se proyecta que la transferencia de riqueza representará un valor en dólares mucho mayor", afirmó Lee.

Además, este próximo ciclo alcista se diferencia aún más por el hecho de que los bonos del Tesoro de Activos Digitales (DATS) de criptomonedas han absorbido una mayor proporción de la oferta de criptomonedas.

"Los DATS representan una oferta prácticamente permanente retirada del mercado de criptomonedas, y esta dinámica es favorable de cara al próximo ciclo alcista, sobre todo en comparación con el periodo anterior de 2019-2021, cuando los DATS no eran un factor", agregó Lee.

"Durante la última semana, hemos adquirido12.532 ETH. El historial de Bitmine de compra constante de criptomonedas no tiene parangón entre las empresas que cotizan en bolsa. Bitmine ha comprado ETH todas las semanas desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", destacó Lee.

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. A pesar de que MAVAN se desarrolló originalmente para respaldar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, se ha expandido para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está depositado en la plataforma MAVAN.

A fecha de 11 de octubre de 2026, el total de ETH depositado en Bitmine ascendía a 5.067.309 (12.900 millones de dólares a 2.544 dólares por ETH). "Bitmine ha depositado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente depositado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por el staking de ETH sería de 400 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR del 2,61 % a 7 días). Esto se compara con los ingresos anuales por staking de 336 millones de dólares, basados en los 5,1 millones de ETH actualmente depositados en BMNR (el 84 % de los 6,03 millones de ETH que posee Bitmine)", comentó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que, según se informa, posee 848.000 BTC valorados en aproximadamente 77.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) transformarán los servicios financieros en 2026 tanto como la decisión de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales.

El mensaje del presidente está disponible aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales ("Bitmine" o "la compañía"), es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la compañía ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en etapa inicial ("inversiones de alto riesgo") y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Si desea conocer detalles adicionales síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Nota de aviso sobre las declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son puramente históricas y generalmente se pueden identificar por términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "objetivos", "meta", "potencial", "posicionado", "probable", "puede", "podrá", "podría", "debería", "visión" o expresiones similares. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas con respecto a: (i) el objetivo de la compañía de adquirir el 5 % del suministro total de ETH (la iniciativa "alquimia del 5 %"); (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y tesorería de la compañía, incluidas declaraciones con respecto al ritmo esperado, alcance y continuación de las adquisiciones de ETH y la declaración de la gerencia de que la compañía ha terminado en gran medida de comprar ETH; (iii) las operaciones de staking de la compañía, incluyendo las recompensas anuales proyectadas por staking de ETH de aproximadamente 400 millones de dólares a gran escala y los ingresos anuales proyectados por staking de aproximadamente 336 millones de dólares, cada uno de los cuales se basa en un rendimiento acumulado de 7 días que puede no ser representativo de los rendimientos futuros; (iv) la expansión de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistem; (v) las creencias de la gerencia con respecto a las condiciones futuras del mercado de criptomonedas, incluyendo que un mercado alcista de criptomonedas está en marcha o está por venir, que puede ser el mayor mercado alcista de criptomonedas de la historia, y los efectos anticipados de la tokenización, la transferencia de riqueza, la absorción de la oferta de tesorería de activos digitales y la inteligencia artificial en los mercados de criptomonedas; (vi) las creencias de la gerencia de que la compañía está posicionada para obtener un rendimiento superior en las condiciones futuras del mercado y con respecto a la posición competitiva de la compañía; (vii) las creencias de la gerencia con respecto a las Acciones Preferentes Perpetuas Serie A (BMNP) de la compañía, incluyendo su papel como referencia para los rendimientos crediticios de ETH y las características de rendimiento y estabilidad de ETH; (viii) estimaciones de la transferencia de riqueza futura y su impacto esperado en la demanda de criptomonedas y acciones; (ix) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son o serán transformadores para los servicios financieros; y (x) declaraciones con respecto al valor futuro de las criptomonedas, el efectivo, los valores negociables y las tenencias de "moonshot" de la compañía.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin; la concentración de los activos de la compañía en ETH; la posibilidad de que los mercados de criptomonedas no entren en un mercado alcista, o que cualquier mercado de este tipo sea más corto o más pequeño de lo previsto; la dependencia de la compañía de fuentes de precios de terceros, valores de mercado informados y datos y estimaciones de terceros (incluidas las estimaciones de transferencia de riqueza), que pueden fluctuar materialmente o resultar inexactos; incertidumbre en la valoración de inversiones ilíquidas y de propiedad privada, incluida la participación de la compañía en Beast Industries; cambios en las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación y el volumen de los valores de la compañía, incluidas las acciones comunes de la compañía y las acciones preferentes perpetuas Serie A, y la relación entre el precio de negociación de los valores de la compañía y el valor de sus tenencias de activos digitales; La capacidad de la compañía para pagar dividendos sobre sus Acciones Preferentes Perpetuas Serie A; la dilución resultante de futuras emisiones de acciones o valores vinculados a acciones; los cambios en los planes de adquisición de ETH de la compañía, incluyendo cualquier decisión de ralentizar, pausar o reanudar las compras; la capacidad de la compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH, incluyendo el objetivo de "alquimia del 5 %"; la capacidad de la compañía para financiar sus operaciones comerciales y la expansión de MAVAN; riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados con las operaciones de staking y validación de la compañía, incluyendo fallas de red, eventos de slashing, violaciones de ciberseguridad y cambios de protocolo; el riesgo de que los rendimientos, recompensas e ingresos reales del staking difieran materialmente de las cantidades proyectadas, incluso porque los rendimientos acumulados a corto plazo pueden no persistir; competencia en las industrias de tesorería de activos digitales, staking y minería, y el riesgo de que las empresas de tesorería de activos digitales vendan en lugar de mantener sus activos digitales; la dependencia de la compañía del personal clave; desarrollos normativos que afectan a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking, incluyendo la implementación e interpretación de la Ley GENIUS, el Proyecto Crypto de la SEC y otras leyes o iniciativas normativas pendientes; acciones de la SEC, la CFTC y otros organismos normativos; riesgos relacionados con las inversiones "moonshot" de la compañía, incluyendo en Eightco Holdings y Beast Industries; factores macroeconómicos, incluyendo inflación, tasas de interés, política monetaria, precios del petróleo y condiciones económicas generales; cambios en el protocolo Ethereum; el desempeño de los proveedores de servicios externos, las bolsas, los custodios y los socios de staking; y los demás factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para la gerencia a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones y creencias actuales de la gerencia con respecto a eventos futuros. Los resultados reales pueden variar sustancialmente de los expresados o implícitos en función de los factores descritos anteriormente y en la sección de Factores de Riesgo del Informe Anual de la compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, los Informes Trimestrales de la compañía en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados por la compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de estos documentos están disponibles en www.sec.gov y en https://Bitminetech.io/investor-relations/. La compañía advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, ya que estas solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, salvo que lo exija la ley aplicable.

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