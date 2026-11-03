Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,06 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,06 millones de tokens, y que el total de sus activos en criptomonedas, efectivo y valores negociables asciende a 14.500 millones de dólares

Bitmine posee el 4,9 % de la oferta total de 122,2 millones de monedas ETH.

Bitmine identifica 6 razones por las que el reciente robo en Binance es una señal de la fortaleza del sector de las criptomonedas.

Bitmine está al 99 % de alcanzar la alquimia del 5 % en tan solo 15 meses.

El 7 de octubre, Bitmine publicó un mensaje del presidente titulado Mercado alcista de criptomonedas en marcha: es probable que este ciclo sea el más grande.

Bitmine fue incorporada al índice Russell 1000 de empresas de gran capitalización el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la NYSE bajo el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 5.227.037 ETH en staking, lo que representa 11.800 millones de dólares a un precio de 2.261 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es una plataforma destacada para realizar staking de Ethereum, dirigida a BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee 82 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que es actualmente una de las pocas acciones que cotizan en bolsa en todo el mundo que ofrece a los inversores una exposición indirecta a OpenAI.

Bitmine Crypto, junto con el total de efectivo y valores negociables y las inversiones de alto riesgo (moonshots), suma 14.500 millones de dólares; esto incluye 6,06 millones de tokens ETH, 498 millones de dólares en efectivo y valores negociables, además de otros activos en criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood (de ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG y Galaxy Digital, así como del inversor particular Thomas Tom Lee, con el fin de apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

NORWALK, Conn., 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (Bitmine o la empresa), una compañía centrada en las redes Bitcoin y Ethereum y enfocada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus activos —compuestos por criptomonedas, efectivo total y valores negociables, además de inversiones de alto riesgo y potencial explosivo (moonshots)— alcanzan un valor total de 14.500 millones de dólares.

A fecha del 1 de noviembre de 2026 a las 16:00 h (hora del Este), las tenencias de criptomonedas de la empresa se componen de 6.060.506 ETH a un precio de 2.261 dólares estadounidenses por ETH (según Coinbase; NASDAQ: COIN), 216 bitcoines (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 82 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) —inversiones de alto riesgo y gran potencial (moonshots)—, además de un total de 498 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,9 % de la oferta total de ETH (que asciende a 122,2 millones de ETH).

A finales de la semana pasada, Binance sufrió un ataque informático en el que fueron sustraídos 6.300 millones de dólares pertenecientes a los fondos de sus clientes. Según informes de Binance y otros medios, el incidente se originó a partir de la infiltración de un contratista en la infraestructura corporativa de la plataforma. El FBI ha señalado a Corea del Norte (RPDC) como responsable. Aunque se trata de un suceso terrible, en mi opinión, la reacción relativamente moderada del mercado de criptomonedas resulta muy constructiva, especialmente si se compara con la respuesta que mostró el mercado ante otros robos de gran magnitud ocurridos anteriormente, declaró Thomas Tom Lee, presidente de Bitmine.

En febrero de 2025, ByBit también fue objeto de un hackeo por parte de la RPDC (mediante una metodología muy distinta), en el que se sustrajeron 1.500 millones de dólares en criptomonedas de los clientes. El día que se anunció el robo en ByBit, el ETH cayó un 8 % y, en el transcurso de una semana, acumuló un descenso del 20 %. Por el contrario, desde que se dio a conocer el robo en Binance, el ETH ha bajado un 4 %. Consideramos que se trata de una reacción del mercado mucho más moderada, a pesar de que la magnitud del robo fue aproximadamente cuatro veces mayor, continuó Lee.

Consideramos que existen 6 razones que explican por qué el robo en Binance ha provocado una reacción moderada en el mercado, que son las siguientes:

Y, en conjunto, consideramos que esto es una señal de que la industria cripto es cada vez más resiliente y más capaz de absorber estos ataques, perpetrados por Estados, contra la infraestructura financiera, señaló Lee.

Durante la última semana, adquirimos 8573 ETH. El historial de compras constantes de criptomonedas de Bitmine no tiene parangón entre las empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo. Bitmine ha comprado ETH cada semana desde el inicio de la Estrategia de Tesorería en ETH, el 30 de junio de 2025, afirmó Lee.

El 7 de octubre, Bitmine publicó su más reciente mensaje del presidente, titulado Mercado alcista de criptomonedas en marcha: es probable que este ciclo sea el de mayor envergadura. La presentación está disponible en el sitio web de Bitmine (enlace a la presentación).

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), una plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, la plataforma se ha expandido para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan una infraestructura de staking de primer nivel. Una parte de los ETH de Bitmine ya se encuentra en staking a través de la plataforma MAVAN.

A fecha de 1 de noviembre de 2026, el total de ETH en staking por parte de Bitmine asciende a 5.227.037 (11.800 millones de dólares, a un valor de 2.261 dólares por ETH). Bitmine ha puesto en staking más ETH que cualquier otra entidad a nivel mundial. A gran escala (cuando la totalidad del ETH de Bitmine sea puesta en staking a través de MAVAN y sus socios de staking), la recompensa proyectada por el staking de ETH alcanzaría los 415 millones de dólares anuales (basándose en un rendimiento BMNR a 7 días del 3,03 %). Esta cifra se compara con unos ingresos anualizados por staking de 358 millones de dólares, calculados sobre la base de 5,2 millones de ETH en staking (el 86 % de los 6,06 millones de ETH que posee Bitmine), añadió Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se sitúan como la principal tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc., que, según se informa, posee 848.517 BTC valorados en aproximadamente 71.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el Proyecto Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) resultan tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971 —hace 55 años—, la cual puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó al dólar estadounidense del patrón oro. Aquel acontecimiento de 1971 actuó como catalizador para la modernización de Wall Street, dando lugar a los emblemáticos gigantes financieros de Wall Street, así como a las infraestructuras financieras y de pago que utilizamos hoy en día.

El mensaje del presidente puede encontrarse aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa pueden consultarse aquí:https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales (Bitmine o la empresa), es una compañía de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder a nivel mundial en la gestión de tesorería en Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. La empresa proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de realizar actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica, generando rendimientos sobre dichas tenencias para favorecer la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la empresa ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, lo que incluye el desarrollo y despliegue de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la empresa abarcan, asimismo, inversiones en oportunidades blockchain en etapas iniciales (inversiones de alto riesgo y gran potencial, o moonshots), así como servicios complementarios de minería, alojamiento (hosting) y consultoría.

Para detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen declaraciones prospectivas conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas abarcan todas aquellas afirmaciones que no son puramente históricas y que, por lo general, pueden identificarse mediante términos como espera, proyecta, tiene la intención de, planea, cree, anticipa, estima, puede, podría, debería, considera u otras expresiones similares. En particular, este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas relativas a: (i) el objetivo de la compañía de adquirir el 5 % de la oferta total de ETH (la iniciativa Alchemy of 5 %); (ii) la estrategia de la compañía en cuanto a la acumulación de activos digitales y gestión de tesorería, lo que incluye afirmaciones sobre la continuidad de las adquisiciones semanales de ETH y la posición de la compañía como la entidad con la mayor reserva de ETH a nivel mundial; (iii) las operaciones de staking de la compañía, incluidas las proyecciones de recompensas anualizadas por staking de ETH —estimadas en aproximadamente 415 millones de dólares a gran escala— y los ingresos anualizados actuales previstos por staking —estimados en unos 358 millones de dólares, basados en la cantidad de ETH actualmente en staking—; (iv) la expansión de MAVAN para prestar servicios a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema; (v) la perspectiva de la dirección sobre las condiciones del mercado de criptomonedas, incluyendo la opinión de que el mercado se encuentra en una fase alcista, así como valoraciones sobre la importancia de la reacción del mercado ante el robo sufrido por Binance y la resiliencia de la industria de las criptomonedas; (vi) la opinión de la dirección sobre el posible impacto de la Ley GENIUS (GENIUS Act) y el Proyecto Cripto de la SEC en los servicios financieros; y (vii) declaraciones relativas al valor de las tenencias de la compañía en criptomonedas, efectivo, valores negociables e inversiones de alto riesgo y gran potencial (moonshot holdings).

Estas declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias se incluyen, a título enunciativo pero no limitativo: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin; la dependencia de la empresa respecto a fuentes de precios de terceros y valores de mercado declarados, los cuales pueden fluctuar de manera significativa; los cambios en las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización y al volumen de los valores de la empresa; la capacidad de la empresa para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH, incluida la meta Alchemy of 5 %; la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones comerciales y su expansión a través de MAVAN; los riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados a las actividades de staking y validación de la empresa, tales como fallos en la red, eventos de slashing, brechas de ciberseguridad (incluidos robos y ataques a plataformas de intercambio, custodios y otros participantes del sector, como el reciente robo en Binance) y cambios en los protocolos; el riesgo de que los rendimientos, recompensas e ingresos reales derivados del *staking* difieran materialmente de las cantidades proyectadas; la competencia en los sectores de gestión de tesorería de activos digitales, staking y minería; la dependencia de la empresa respecto a personal clave; la evolución normativa que afecta a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking, incluida la eventual promulgación, implementación e interpretación de la ley GENIUS Act y otra legislación pendiente; las medidas adoptadas por la SEC, la CFTC y otros organismos reguladores; los riesgos relacionados con las inversiones de alto riesgo y gran potencial (moonshot) de la empresa, incluidas las realizadas en Eightco Holdings y Beast Industries; los factores macroeconómicos, tales como la inflación, los tipos de interés y las condiciones económicas generales; los cambios en el protocolo de Ethereum; el desempeño de proveedores de servicios externos, plataformas de intercambio, custodios y socios de staking; así como otros factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la empresa ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de la que dispone la dirección a la fecha de su publicación y reflejan las expectativas, estimaciones y opiniones actuales de la dirección respecto a acontecimientos futuros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos, debido a los factores descritos anteriormente y a los que figuran en la sección Factores de riesgo del Informe Anual de la empresa (formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2025 —presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025—, así como en los informes trimestrales (formulario 10-Q) y otros documentos presentados por la empresa ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Dichos documentos pueden consultarse en www.sec.gov y en https://Bitminetech.io/investor-relations/. La empresa advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, ya que estas solo reflejan la situación a la fecha en que fueron formuladas. Bitmine declina expresamente cualquier obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones prospectivas, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

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