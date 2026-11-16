Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,08 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,08 millones de tokens, y que sus tenencias totales de criptomonedas, efectivo y valores negociables ascienden a 11.800 millones de dólares

Bitmine posee el 4,97% del suministro total de ETH, que asciende a 122,2 millones.

Bitmine está a un paso de alcanzar el 99% de su objetivo de crecimiento exponencial en tan solo 15 meses.

El 7 de octubre, Bitmine publicó el mensaje de su presidente titulado "El mercado alcista de criptomonedas está en marcha: Este ciclo probablemente sea el más grande".

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de gran capitalización el día 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 5.227.037 ETH en staking, lo que representa 9.500 millones de dólares a un precio de 1.823 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por un valor de 67 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el efectivo total, los valores negociables y las inversiones a largo plazo, suman un total de 11.800 millones de dólares, incluyendo 6,08 millones de tokens ETH, un total de 448 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y otras criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo selecto de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o "la compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ha informado hoy de que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total, valores negociables y proyectos ambiciosos ascienden a un total de 11.800 millones de dólares.

A fecha de 15 de noviembre de 2026 a las 15:00 (hora del este de Estados Unidos), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 6.077.745 ETH a 1.823 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 67 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 448 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,97% del suministro total de ETH (122,2 millones de ETH).

"El ETH se desplomó un 28% en las últimas dos semanas. Esta caída drástica del precio no concuerda con lo que consideramos una evolución relativamente positiva de los fundamentos, incluyendo el anuncio de múltiples instituciones financieras y bancos de proyectos de tokenización basados en Ethereum", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"En nuestra opinión, existen factores externos que podrían estar influyendo en el precio de ETH, incluyendo los recientes acontecimientos relacionados con Nvidia (que han provocado ventas con margen, especialmente en Asia) y también la próxima salida a bolsa de Anthropic (cuyo precio se prevé para el 18 de noviembre de 2026), ya que los inversores están recaudando fondos antes de la importante oferta de acciones", añadió Lee.

"Creemos que esta caída en el precio de ETH refleja la venta masiva de ETH previa a la salida a bolsa de SpaceX por 75.000 millones de dólares (11 de junio de 2026).

En las 8 semanas previas a la fijación de precios de SpaceX, ETH cayó un 39%.

ETH cayó un 29% durante las dos semanas previas a la fijación de precios.

ETH tocó fondo 3 días antes de la fijación de precios de SpaceX.

Antes de la salida a bolsa de Anthropic, en las últimas 8 semanas, ETH tuvo una caída del 39%.

ETH ha bajado un 28% en las últimas dos semanas.

En otras palabras, la evolución reciente del precio de ETH parece reflejar su comportamiento antes de la salida a bolsa de SpaceX", afirmó Lee.

"Durante la última semana, adquirimos 7.653 ETH. El historial de Bitmine de compra constante de criptomonedas no tiene igual entre las empresas que cotizan en bolsa en el mundo. Bitmine ha comprado ETH cada semana desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", declaró Lee.

El 7 de octubre, Bitmine publicó su último mensaje del presidente titulado "El mercado alcista de criptomonedas está en marcha: Este ciclo probablemente sea el más grande". La presentación está disponible a través del sitio web de Bitmine (enlace a la presentación).

A principios del año 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. A pesar de que MAVAN se desarrolló originalmente para respaldar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, se ha expandido para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

A fecha de 15 de noviembre de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende hasta los 5.227.037 (9.500 millones de dólares a 1.823 dólares por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que otras entidades en el sector mundo. A gran escala (cuando MAVAN y sus socios de staking apuesten completamente el ETH de Bitmine), la recompensa proyectada por staking de ETH sería de 285 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,57%). Esta cifra se compara con los ingresos anualizados por staking de 245 millones de dólares, basados en 5,2 millones de ETH en staking (el 86% de los 6,08 millones de ETH que posee Bitmine)", añadió Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, estando tan solo por detrás de Strategy Inc., que, según se informa, posee 849.327 BTC valorados en aproximadamente 69.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) transformarán los servicios financieros en 2026 tanto como la decisión de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Este evento del año 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos titanes de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales.

El mensaje del presidente está disponible en:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de las ganancias del año fiscal completo 2026 y la presentación empresarial están disponibles aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Si desea estar informado visite: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales ("Bitmine" o "la compañía"), es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la compañía ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en etapa inicial ("inversiones de alto riesgo") y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Para más detalles síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son puramente históricas y generalmente se pueden identificar por términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "puede", "podrá", "podría", "debería", "parece", "opinión" o expresiones similares. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el objetivo de la compañía de adquirir el 5% del suministro total de ETH (la iniciativa "alquimia del 5%"); (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y tesorería de la compañía, incluidas declaraciones sobre adquisiciones semanales continuas de ETH y el estatus de la compañía como la mayor tesorería de ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la compañía, incluyendo las recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 285 millones de dólares a gran escala y los ingresos anuales de staking de aproximadamente 245 millones de dólares basados en el ETH actualmente en staking; (iv) la expansión de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema; (v) las creencias de la gerencia con respecto a las condiciones del mercado de criptomonedas, incluyendo la opinión de que un mercado alcista de criptomonedas está en marcha, las opiniones con respecto a las causas de las recientes caídas en los precios de ETH, incluyendo el impacto potencial de los desarrollos relacionados con Nvidia, la venta de margen y el momento y tamaño anticipados de la oferta pública inicial de Anthropic, y la opinión de que la acción reciente del precio de ETH puede reflejar la acción del precio de ETH antes de la oferta pública inicial de SpaceX; (vi) la opinión de la gerencia con respecto al impacto potencial de la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC en los servicios financieros; y (vii) declaraciones con respecto al valor de las tenencias de criptomonedas, efectivo, valores negociables y "moonshot" de la compañía.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin; la dependencia de la compañía de fuentes de precios de terceros y valores de mercado informados, que pueden fluctuar materialmente; cambios en las condiciones del mercado que afectan el precio y el volumen de negociación de los valores de la compañía; la capacidad de la compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH, incluido el objetivo "alquimia del 5%"; la capacidad de la compañía para financiar sus operaciones comerciales y la expansión de MAVAN; riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados con las operaciones de staking y validación de la compañía, incluidos fallos de red, eventos de slashing, violaciones de ciberseguridad (incluidos robos y exploits de exchanges, custodios y otros participantes de la industria como el reciente robo de Binance) y cambios de protocolo; el riesgo de que los rendimientos, recompensas e ingresos reales del staking difieran sustancialmente de las cantidades proyectadas; la competencia en las industrias de tesorería, staking y minería de activos digitales; la dependencia de la compañía de personal clave; los desarrollos normativos que afectan a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking, incluyendo la promulgación, implementación e interpretación final de la Ley GENIUS y otra legislación pendiente; las acciones de la SEC, CFTC y otros organismos reguladores; los riesgos relacionados con las inversiones de alto riesgo de la compañía, incluyendo Eightco Holdings y Beast Industries; los factores macroeconómicos, incluyendo la inflación, las tasas de interés y las condiciones económicas generales; los cambios en el protocolo Ethereum; el desempeño de los proveedores de servicios externos, exchanges, custodios y socios de staking; y los demás factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para la gerencia a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones y creencias actuales de la gerencia con respecto a eventos futuros. Los resultados reales pueden variar sustancialmente de los expresados o implícitos en función de los factores descritos anteriormente y en la sección de Factores de Riesgo del Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados por la compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de estos documentos están disponibles en www.sec.gov y a través de https://Bitminetech.io/investor-relations/. La compañía advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, ya que estas solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, salvo que lo exija la ley aplicable.

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