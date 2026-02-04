(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitrise soluciona la brecha de rendimiento móvil de GitHub con una nueva infraestructura diseñada específicamente para ello: Bitrise Build Hub

El líder en CI/CD móvil lanza una infraestructura totalmente administrada de silicio de Apple y Linux con una potente capa de ejecución para GitHub Actions

SAN FRANCISCO y LONDRES, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bitrise, la plataforma líder de DevOps para dispositivos móviles anuncia el lanzamiento de su nuevo producto, Bitrise Build Hub for GitHub. Build Hub es una infraestructura de integración continua (CI) móvil y totalmente administrada para GitHub Actions que brinda a los desarrolladores acceso a las máquinas MacOS más rápidas (M4 Pro), entornos de compilación preconfigurados y actualizaciones automáticas de la pila de Xcode: todo sin migraciones complejas ni reescrituras de flujos de trabajo.

"Bitrise ha dedicado una década a resolver los problemas de desarrollo y lanzamiento móvil para los desarrolladores", afirmó Barnabas Birmacher, cofundador y consejero delegado de Bitrise. "Y ahora llevamos nuestras capacidades de infraestructura rápidas, fiables y seguras a la comunidad de GitHub en general".

Liberando a los desarrolladores de los problemas de infraestructura de desarrollo móvil

Los GitHub Hosted Runners carecen de las cadenas de herramientas móviles básicas y de la potencia de procesamiento para gestionar compilaciones complejas. Las costosas flotas de Mac autoalojadas, que consumen tiempo de los desarrolladores con tareas de administración de sistemas y una iteración lenta, han sido la única alternativa.

Con Bitrise Build Hub, los equipos de DevOps ahora pueden mantener GitHub Actions como su orquestador de CI, pero dirigir las tareas a la infraestructura de desarrollo de aplicaciones móviles de Bitrise.

Los primeros usuarios están experimentando mejoras significativas en la velocidad. "Incluso las máquinas virtuales más pequeñas muestran una mejora en el rendimiento, casi un 30%más rápido, en comparación con los GitHub Hosted Runners de macOS XL", destacó Daniel Gilbert, desarrollador de DevOps Móvil en ForeFlight.

Experiencia de desarrollo superior para la comunidad de GitHub

Un análisis reciente de decenas de millones de compilaciones anónimas de Bitrise mostró que los equipos redujeron los tiempos de compilación en un 28% de media al ejecutarse en una infraestructura gestionada diseñada para el desarrollo de aplicaciones móviles a escala.

Las principales ventajas de Bitrise Build Hub incluyen:

Iteración más rápida: Bitrise ofrece las máquinas M4 Pro y M2 Pro con silicio de Apple más recientes para compilaciones más rápidas. Sus máquinas virtuales de compilación (VM) están precalentadas (es decir, funcionando en modo de espera) y siempre listas, lo que reduce los tiempos de compilación y de espera para ciclos de retroalimentación más rápidos.

Bitrise ofrece las máquinas M4 Pro y M2 Pro con silicio de Apple más recientes para compilaciones más rápidas. Sus máquinas virtuales de compilación (VM) están precalentadas (es decir, funcionando en modo de espera) y siempre listas, lo que reduce los tiempos de compilación y de espera para ciclos de retroalimentación más rápidos. Mantenimiento cero: Bitrise gestiona el hardware, la virtualización, las actualizaciones del sistema operativo e instala nuevas versiones de Xcode en un plazo de 24 horas tras el lanzamiento de Apple. El mantenimiento continuo de la virtualización de Mac es complejo y Bitrise elimina esta carga con un servicio totalmente gestionado.

Bitrise gestiona el hardware, la virtualización, las actualizaciones del sistema operativo e instala nuevas versiones de Xcode en un plazo de 24 horas tras el lanzamiento de Apple. El mantenimiento continuo de la virtualización de Mac es complejo y Bitrise elimina esta carga con un servicio totalmente gestionado. Stacks compatibles con dispositivos móviles: Xcode, simuladores de iOS, SDK y emuladores de Android, fastlane, CocoaPods, SwiftLint, Gradle y cadenas de herramientas multiplataforma (React Native, Flutter) preinstaladas.

Xcode, simuladores de iOS, SDK y emuladores de Android, fastlane, CocoaPods, SwiftLint, Gradle y cadenas de herramientas multiplataforma (React Native, Flutter) preinstaladas. Relación coste/rendimiento ideal: El dimensionamiento granular de Linux (4–192 vCPU) y múltiples clases de instancias de Mac permiten a los equipos elegir máquinas que se ajusten a su carga de trabajo y presupuesto, sin limitar la potencia ni gastar de más en recursos informáticos.

El dimensionamiento granular de Linux (4–192 vCPU) y múltiples clases de instancias de Mac permiten a los equipos elegir máquinas que se ajusten a su carga de trabajo y presupuesto, sin limitar la potencia ni gastar de más en recursos informáticos. Caché de compilación opcional: Combinado con la caché de compilación compartida para Xcode, Gradle y Bazel, lo que reduce el trabajo redundante.

Encuentre más información disponible aquí.

Acerca de Bitrise Fundada en el año 2014, Bitrise es la plataforma líder de DevOps para dispositivos móviles, que impulsa a más de 8.000 marcas, entre ellas Shopify, TripAdvisor y BuzzFeed. Bitrise unifica las herramientas, los procesos y los marcos de prueba que los equipos móviles necesitan para crear y lanzar aplicaciones de primer nivel. La empresa cuenta con el respaldo de Insight Partners, Open Ocean, Fiedler Capital e Y Combinator. Si desea disponer de más información visite bitrise.io.

Contacto para medios:

Ecology Mediapress@ecologymedia.co.uk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2718856...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitrise-soluciona-la-brecha-de-rendimiento-movil-de-github-302678984.html