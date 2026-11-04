Black Friday en Aosom: los mayores descuentos del año y ofertas flash por tiempo limitado

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aosom da comienzo a su Black Friday 2026 con los mayores descuentos del año y ofertas flash por tiempo limitado

LONDRES, PARÍS y HAMBURGO, Alemania, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la temporada de compras de fin de año, Aosom inicia este 2 de noviembre su campaña de Black Friday 2026, con los mayores descuentos del año en productos para el hogar, las mascotas y los más pequeños. Los clientes podrán aprovechar ofertas flash, sorteos, promociones exclusivas para nuevos clientes y ventajas adicionales durante la semana del Black Friday.

Más ofertas exclusivas y sorpresas por Black Friday

Ruleta de premios: Los clientes podrán acceder a la ruleta de premios a través de una ventana emergente en la página principal de Aosom. Para participar por primera vez, será necesario registrarse y suscribirse, con la posibilidad de ganar productos, cupones y otros premios.

Sorteo para la comunidad: Durante la campaña de ofertas anticipadas del Black Friday, Aosom organizará una actividad especial en la que los clientes podrán participar para ganar premios sorpresa.

Ventajas exclusivas para nuevos clientes: Quienes compren por primera vez en Aosom podrán acceder a descuentos adicionales en su primer pedido.

Ofertas por tiempo limitado en distintas categorías y ventajas adicionales durante la semana del Black Friday

Aosom ofrecerá descuentos en distintas categorías de productos. Durante la semana del Black Friday, los clientes recibirán con sus pedidos cupones para futuras compras. Además, habrá ofertas flash en productos seleccionados, con unidades limitadas. Los pedidos que cumplan las condiciones de la promoción también contarán con protección de precio.

Envíos rápidos y opciones de pago flexibles

Gracias a su red de almacenes y distribución local, Aosom facilita una experiencia de compra cómoda. En función de la dirección de entrega, el producto y las condiciones del pedido, algunos artículos podrán llegar al día siguiente. Los clientes que cumplan los requisitos también podrán pagar a plazos.

Para conocer todos los detalles de la promoción y consultar sus términos y condiciones, los clientes pueden visitar la web de Aosom correspondiente a su país.

Acerca de AosomAosom es una tienda online especializada en muebles y productos para el hogar, el jardín, las mascotas y el ocio. Fundada en 2013, Aosom opera en Europa y Norteamérica y cuenta con filiales en nueve países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Canadá y Estados Unidos. La marca apuesta por ofrecer productos innovadores, asequibles y de calidad para el día a día, con el respaldo de una red logística de almacenes propios en el extranjero y un servicio de atención al cliente especializado. Su catálogo incluye marcas como Outsunny, HOMCOM y PawHut y ofrece soluciones para distintas necesidades, desde muebles para el hogar hasta productos de exterior. Aosom sigue reforzando su presencia en los mercados locales mediante colaboraciones estratégicas e iniciativas dirigidas a la comunidad.Life is Aosom.

Contacto para mediosAosom Global CommunicationsEmail: pr@aosom.comPágina web: www.aosom.com

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