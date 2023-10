BlackBerry presenta la nueva generación de UEM que redefine el mercado de la gestión de puntos finales

(Información remitida por la empresa firmante)

BlackBerry en colaboración con AWS anuncia UEM at the Edge y UEM for the IoT

WATERLOO, ON, 11 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), pionero en la gestión de la movilidad empresarial, ha anunciado hoy dos importantes innovaciones de Unified Endpoint Management (UEM): BlackBerry UEM at the edge y BlackBerry UEM for the IoT.

El software BlackBerry® UEM se utiliza para gestionar, supervisar y proteger todos los dispositivos de usuario final de una organización. Llevar BlackBerry UEM a la periferia mejorará la productividad de la empresa y la experiencia de los empleados al situar las cargas de trabajo cerca del usuario final y su dispositivo para una conectividad de latencia ultrabaja, al tiempo que se mantienen los más altos estándares de seguridad en los que los clientes confían y confían en BlackBerry: en las pruebas, los usuarios observaron una reducción de la latencia de hasta el 87%. La solución lleva el Centro de Operaciones de Red (NOC) de BlackBerry, la infraestructura de conectividad segura exclusiva de la compañía, a la periferia y se integra con las Zonas Locales y las Zonas de Disponibilidad de AWS para colocar de forma segura el cómputo, el almacenamiento y otros servicios donde se generan y consumen los datos. BlackBerry UEM at the edge es compatible con BlackBerry UEM on-prem y cloud.

BlackBerry UEM for the Internet of Things (IoT) ampliará la gestión unificada de puntos finales a los dispositivos IoT, lo que permitirá a las organizaciones aprovechar las enormes ventajas del IoT y reducir los riesgos desconocidos en su entorno. La solución integra BlackBerry UEM con AWS IoT Greengrass, un servicio de nube y tiempo de ejecución de borde de código abierto utilizado en millones de puntos finales IoT en todo el mundo conectado -en fábricas, vehículos, atención sanitaria, empresas- para proporcionar visibilidad y gestión de puntos finales IoT y capacitar a los equipos de TI. Avanzando en la visión de convergencia de la compañía, esta nueva incorporación a BlackBerry UEM permitirá a las organizaciones inventariar y gestionar de forma transparente y segura sus puntos finales de TI e IoT desde una única consola.

"BlackBerry fundó y ha sido líder en el mercado de la gestión de la movilidad empresarial durante más de veinte años. Una vez más estamos revolucionando el mercado, al adelantarnos a la industria en innovación de gestión de endpoints y allanando el camino para la convergencia", ha declarado Neelam Sandhu, responsable de éxito de clientes de BlackBerry. "Ha sido maravilloso colaborar con AWS para desarrollar BlackBerry UEM at the edge y BlackBerry UEM for the IoT, para permitir a nuestros clientes desbloquear un nuevo valor empresarial a través de las tecnologías digitales, que ofrecen el potencial de transformar y avanzar en todos los aspectos del mundo conectado, abarcando cómo vivimos y trabajamos".

"IoT ha avanzado en los últimos años en distintos sectores: automoción, empresas, medicina y fabricación. La convergencia del Internet de las cosas con la seguridad en el primer plano de la conversación se perfila ahora como algo imprescindible para el mundo conectado. Unir sistemas en la nube proporciona escala, consistencia y flexibilidad a las organizaciones para acceder a los datos a través del IoT y a los desarrolladores para innovar y ofrecer nuevo valor. AWS está encantado de colaborar con BlackBerry en las soluciones UEM edge e IoT para ofrecer una solución de gestión de endpoints unificada e innovadora para el futuro del mundo conectado", dijo la doctora Sarah Cooper, directora general de Productos Industriales en AWS.

El IoT es un pilar fundacional del futuro de la transformación digital y desbloquea nuevas oportunidades de negocio para las organizaciones al ampliar drásticamente el alcance de la tecnología de la información. El valor del IoT empresarial está en gran medida sin explotar hoy en día debido a los grandes requisitos de computación del IoT y a la complejidad de la red IoT. Edge Computing responde a la creciente demanda de procesamiento y análisis de datos en tiempo real, y la mayor visibilidad de los puntos finales proporciona un valioso conocimiento de la situación y ventajas de seguridad, lo que permite a las organizaciones integrar fácilmente IoT en sus estrategias de TI.

BlackBerry UEM cuenta con el mayor número de certificaciones de seguridad del sector y es el único producto UEM nombrado 2023 Customers Choice por Gartner® Peer Insights™.

AWS proporciona servicios de computación en la nube fiables, escalables y económicos a organizaciones de todo el mundo. Para obtener más información sobre los productos de AWS, haga clic aquí.

Para obtener más información sobre BlackBerry UEM at the edge o BlackBerry UEM for the IoT, incluidas las fechas de disponibilidad general, regístrese en BlackBerry Summit, que tendrá lugar el 17 de octubre, donde ponentes de la industria, la empresa y BlackBerry revelarán el futuro de IoT, TI y Ciberseguridad y mostrarán las últimas innovaciones de BlackBerry.

Acerca de BlackBerryBlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) proporciona software y servicios de seguridad inteligente a empresas y gobiernos de todo el mundo. La empresa protege más de 500 millones de puntos finales, incluidos más de 235 millones de vehículos. Con sede en Waterloo, Ontario, la empresa aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para ofrecer soluciones innovadoras en las áreas de ciberseguridad, protección y privacidad de datos, y es líder en las áreas de seguridad de terminales, gestión de terminales, cifrado y sistemas integrados. La visión de BlackBerry es clara: asegurar un futuro conectado en el que poder confiar.

