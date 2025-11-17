Blockchain for Good Alliance reconoció proyectos innovadores de blockchain que impulsan los ODS

(Información remitida por la empresa firmante)

-Blockchain for Good Alliance (BGA) reconoció proyectos innovadores de blockchain que impulsan los ODS en el Foro 2025

COPENHAGUE, Dinamarca, 17 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La Blockchain for Good Alliance (BGA), organización sin ánimo de lucro fundada por Bybit e impulsora de la innovación responsable, concluyó con éxito el Blockchain Impact Forum 2025 en Copenhague junto con el Laboratorio de Finanzas Alternativas (AltFinLab) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El encuentro, de dos días de duración, reunió a más de 300 responsables políticos, tecnólogos y líderes de impacto de más de 30 países para explorar cómo la tecnología blockchain puede generar avances tangibles hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Una plataforma para la colaboración y el propósito

Celebrado los días 4 y 5 de noviembre, el Foro se inauguró con "Cadenas de Cambio", una jornada de liderazgo exclusiva para invitados, dedicada a la gobernanza, la infraestructura pública digital y las alianzas intersectoriales. El segundo día se entregaron los Premios BGA, que incluyeron la Presentación del Acelerador Blockchain de los ODS, organizada por UNDP AltFinLab, donde se destacaron proyectos blockchain que abordan desafíos reales en materia de inclusión financiera, sostenibilidad y confianza digital. Los Premios BGA marcaron oficialmente la primera gran convención mundial dedicada íntegramente a mostrar cómo la tecnología blockchain puede generar un impacto global positivo, un paso fundamental para el sector.

Temas clave y ponentes

La agenda del Foro incluyó paneles interactivos, ponencias magistrales y presentaciones de proyectos en torno a tres temas principales:

Blockchain para bienes públicos digitales : análisis de la gobernanza, la identidad digital y los sistemas de datos transparentes.

Finanzas para la inclusión y el impacto : examen del papel de blockchain en la democratización del acceso al capital y la mejora de la equidad financiera.

Sostenibilidad y responsabilidad climática : presentación de casos de uso de blockchain en el seguimiento de las emisiones de carbono, la trazabilidad de la cadena de suministro y la presentación de informes ESG.

Entre los ponentes destacados figuraban Helen Liu, consejera delegada conjunta de Bybit y fundadora de Blockchain for Good Alliance; Robert Pasicko, jefe de equipo de UNDP AltFinLab; Frederik Gregaard, consejero delegado de la Fundación Cardano; David Ripley, consejero delegado de Kraken;Kurt Nielsen, presidente de Partisia Blockchain; Nina Rong, directora de Desarrollo de Ecosistemas de la Fundación Arbitrum; Sunny Lu, consejero delegado de VeChain; y el profesor Morten Meyerhoff Nielsen de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EGOV). Sus perspectivas hicieron hincapié en el papel cada vez más importante de la tecnología blockchain en la creación de sistemas basados en la confianza, el aumento de la transparencia y la consolidación de la innovación para impulsar el desarrollo global.

Helen destacó la misión de la Alianza: "La tecnología blockchain ha madurado más allá de la especulación. En el Foro, vimos cómo constructores, gobiernos e instituciones la están utilizando para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y un impacto social tangible".

Celebrando la excelencia: BGAwards 2025

El Foro culminó con los Premios BGA 2025, que reconocen proyectos blockchain que realizan contribuciones tangibles a los ODS y demuestran el poder de la innovación para el bien común.

Ganadores del Acelerador Blockchain para los ODS (2.000 dólares cada uno): Genius Tags, Plastiks y ZenGate.

Ganadores de BGA Incubation 2025

Ideation Stage: Kelox (1.º – 10.000 $); Give Hope (3.000 $); Nuva (3.000 $); Social Activation (3.000 $)

Growth Stage: Token Tails (1.º – 30.000 $); Rumsan (2.º –20.000 $); EsusFarm (3.º –10.000 $)

Iniciativas de fondos conjuntos

BGA Hetu Protocol Aura Sci : Genpulse (1.º –30.000 $); Genosight (2.º – 20.000 $); Ideosphere (3.º –10.000 $)

BGA Masverse: Cokeeps, Smart Orchard System, WeeKongSi (20.000 $ cada uno)

Reconocimiento especial

Stewardship Awards: Adam Flinter y Mickey Amami

Commendation Award: Dra. Lisa Cameron

Los galardonados de este año reflejan el compromiso de la Alianza con el avance de soluciones blockchain que impulsen un progreso tangible en materia de sostenibilidad, inclusión y confianza digital, transformando la innovación en un impacto positivo para las comunidades de todo el mundo.

Blockchain para el bien común global

Durante los dos días, los participantes reafirmaron la necesidad de colaboración entre los sectores público y privado para garantizar que la innovación en blockchain se alinee con los objetivos de desarrollo humano. El Foro demostró cómo blockchain puede fortalecer la confianza institucional, desbloquear nuevas formas de financiación y construir sistemas transparentes que impulsen el progreso social y ambiental.

Helen Liu, consejera delegada conjunta de Bybit y fundadora de Blockchain for Good Alliance, comentó: "Lo que presenciamos en Copenhague es el surgimiento de un movimiento donde la tecnología blockchain ofrece una infraestructura compartida para la confianza y la rendición de cuentas. Nuestra misión en BGA es convertir la innovación en impacto, asegurando que cada bloque construido contribuya a un futuro más justo y sostenible".

La Blockchain for Good Alliance continúa expandiendo su ecosistema, acelerando las iniciativas responsables de blockchain que cumplen la promesa de la tecnología para un mundo más inclusivo y sostenible.

Acerca de Blockchain for Good Alliance (BGA)

La Blockchain for Good Alliance (BGA) es una iniciativa colaborativa a largo plazo sin ánimo de lucro con socios clave, cuyo principal objetivo es contribuir al bienestar social mediante el uso de la tecnología blockchain para resolver problemas del mundo real. Al reunir a líderes, innovadores y organizaciones de toda la comunidad blockchain, BGA busca impulsar la innovación, la colaboración y la acción hacia un mundo más sostenible y equitativo.Para más información:

E-mail: hello@chainforgood.org

Sitio web: www.chainforgood.org

Twitter: www.x.com/chainforgood

