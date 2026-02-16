Blokees exhibe una cartera de productos diversa en la Feria del Juguete de Nueva York 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Del 14 al 17 de febrero, la marca de juguetes de personajes de ensamblaje Blokees apareció en la Feria del Juguete de Nueva York 2026, presentando una muestra de su cartera de productos a los consumidores globales.

En la exposición, Blokees presentó sus dos categorías principales: Blokees Model Kits y Blokees Wheels, con más de 270 productos de más de 10 líneas principales, incluyendo HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE y DaaLaMode. La exhibición abarcó casi 20 IP de renombre mundial, como Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku y Jurassic World, demostrando plenamente la diversa gama de productos de la marca.

El expositor de Blokees se convirtió rápidamente en un punto destacado de la feria, atrayendo la atención con la diversidad de sus productos. Las populares series Blokees Wheels, incluyendo productos de Transformers y Ultraman, se exhibieron juntas, atrayendo a una gran multitud de jugadores.

En la categoría de Model Kits, Blokees destacó las series HERO5 y HERO10, con IP clásicas como Transformers, Saint Seiya y Naruto. Cabe destacar que tres personajes de Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Andromeda Shun, Pegasus Seiya y Phoenix Ikki — hicieron su primera aparición pública.

Blokees destacó sus series Champion y Legend, que abarcan IPs como Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION y Naruto. Dirigida al público femenino, la serie DaaLaMode presentó IPs populares como Hatsune Miku y The Powerpuff Girls. Por otro lado, la serie TERRAVENTURE presentó maquetas con temática de naturaleza y criaturas de Jurassic World, lo que refleja la capacidad de Blokees para satisfacer las necesidades de consumidores de todas las edades.

Blokees volvió a presentar obras destacadas de BFC en la Feria del Juguete de Nueva York. Se exhibieron quince creaciones seleccionadas, incluyendo una obra de BFC, con sede en Estados Unidos, que reimaginaba a Megatron de Transformers: El lado oscuro de la luna con pintura desgastada, una capa personalizada y cadenas, cautivando al público presente.

Desde 2024, Blokees ha seguido presente en las principales ferias de juguetes del mundo, demostrando su capacidad de innovación de productos y su creciente influencia global. De cara al futuro, Blokees seguirá aprovechando su capacidad de I+D y su innovador sistema de productos para ofrecer más productos y una experiencia superior a los consumidores de todo el mundo.

