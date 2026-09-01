BLUETTI amplía sus soluciones de energía inteligente en la feria IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- BLUETTI amplía sus soluciones de energía inteligente, abarcando desde los balcones hasta cualquier lugar, en la feria IFA 2026

BERLÍN, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, empresa pionera en tecnología de energía limpia, presentará su solución inteligente para balcones Balco 500 en la feria IFA 2026 en Berlín, que se celebra del 4 al 8 de septiembre. Centrada en el concepto fundamental "Del balcón a cualquier lugar", BLUETTI promueve una forma de vida más inteligente mediante energía fiable y adaptable en hogares, lugares de trabajo y entornos aislados de la red eléctrica.

Una vida más inteligente gracias a la energía solar inteligente en los balcones

Para hacer frente a la fluctuación de los precios de la electricidad en Europa, los sistemas solares para balcones están evolucionando, pasando de simples paneles enchufables a soluciones integradas con baterías. BLUETTI impulsa esta transformación con el sistema todo en uno Balco 500, que proporciona almacenamiento y gestión de energía para toda la vivienda, mejorado por tres sistemas inteligentes.

AI-HEMS con tecnología BlueBot : El asistente de energía doméstica con IA de BLUETTI admite la interacción en lenguaje natural y personaliza los planes de energía según las fuentes de energía, los precios de la electricidad, el clima y las cargas.

: El asistente de energía doméstica con IA de BLUETTI admite la interacción en lenguaje natural y personaliza los planes de energía según las fuentes de energía, los precios de la electricidad, el clima y las cargas. Sistema de energía Plug & Play con sincronización de fases : diseñado para hogares trifásicos europeos, este sistema se combina con un contador inteligente para detectar las cargas de fase y alinear la inyección de energía solar con la demanda en tiempo real, reduciendo las importaciones de la red sin intervención manual.

: diseñado para hogares trifásicos europeos, este sistema se combina con un contador inteligente para detectar las cargas de fase y alinear la inyección de energía solar con la demanda en tiempo real, reduciendo las importaciones de la red sin intervención manual. El sistema EnergyFlex: El primer sistema portátil de conexión a la red eléctrica de CA a CA del mundo, que integra a la perfección estaciones de energía portátiles a un sistema de balcón compatible con la red eléctrica mediante un concentrador de transferencia. Permite crear una red eléctrica distribuida sin perder la movilidad fuera de la red.

En conjunto, las soluciones para balcones de BLUETTI crean un ecosistema energético integral donde las unidades de almacenamiento ya no son dispositivos aislados, sino componentes interconectados que proporcionan energía inteligente y flexible donde más se necesita.

Superando barreras con potencia profesional y movilidad cotidiana

BLUETTI también presentará dos nuevas ofertas para aplicaciones específicas:

Pioneer 5000 : Este generador eléctrico de última generación ofrece 5 kW de potencia (18 kW de pico) para equipos de uso intensivo. Cuenta con protección contra agua y polvo con clasificación IP65, la máxima resistencia al impacto IK10 y movilidad gracias a sus ruedas, ideal para entornos de trabajo reales.

: Este generador eléctrico de última generación ofrece 5 kW de potencia (18 kW de pico) para equipos de uso intensivo. Cuenta con protección contra agua y polvo con clasificación IP65, la máxima resistencia al impacto IK10 y movilidad gracias a sus ruedas, ideal para entornos de trabajo reales. Serie Elite mini: Compuesta por los modelos Elite 30 mini, Elite 100 mini y Elite 200 mini, esta gama ofrece salida multipuerto, respaldo UPS y control mediante aplicación en una estructura ligera, ideal para acampar, emergencias y viajes en autocaravana.

Únase a BLUETTI en IFA 2026 (expositor H2.2-176)

Los visitantes están invitados a participar en las principales actividades del expositor el 4 de septiembre:

14:00–14:30 | Lanzamiento de producto: Del balcón a todas partes

14:30–15:00 | Mesa redonda: Energía. Valor. Futuro. Del suministro eléctrico a una forma de vida más inteligente.

Durante toda la feria, BLUETTI organiza fiestas interactivas por la tarde, denominadas "Grab BLUETTI Energy", en su expositor H2.2-176 a las 15:15.

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2013, BLUETTI es una empresa líder en innovación de soluciones de almacenamiento de energía para uso residencial, comercial y en zonas aisladas. Con I+D y fabricación propias, BLUETTI presta servicio a más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países.

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