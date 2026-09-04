BLUETTI presenta el generador eléctrico Pioneer 5000 en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI presentó el Pioneer 5000, un generador eléctrico profesional diseñado para la "próxima generación de trabajo real", lo que marca la expansión de la empresa en el suministro de energía profesional para obras con una alternativa de cero emisiones a los generadores de combustible convencionales.

Alimentación de herramientas de alta resistencia para operaciones prolongadas

Con una potencia continua de 5 kW y un pico de corriente de 18 kW, el generador eléctrico Pioneer 5000 alimenta fácilmente equipos de alta corriente de arranque, como taladros eléctricos, sierras de corte, compresores de aire y bombas de agua. Su batería LiFePO₄ de 5,12 kWh es ampliable hasta 35 kWh, lo que permite un funcionamiento fiable y prolongado fuera de la red eléctrica.

Diseñado para condiciones exigentes

Más allá de la potencia, el generador eléctrico Pioneer 5000 ofrece fiabilidad en condiciones de lluvia, polvo y terrenos irregulares, gracias a su resistencia con clasificación IP65, protección contra impactos IK10, un bastidor robusto y ruedas todoterreno, a la vez que funciona sin problemas en temperaturas extremas de -20 °C a 55 °C.

Energía más limpia y silenciosa

En comparación con los generadores de combustible, el generador eléctrico Pioneer 5000 no produce emisiones contaminantes, funciona a ≤50 dB y elimina la necesidad de repostar y el mantenimiento rutinario del motor, lo que permite su uso en interiores, de noche y en entornos sensibles al ruido. Ofrece una experiencia energética más limpia y silenciosa, con menos complicaciones operativas, y redefine el concepto de energía profesional.

Reposición de energía rápida y flexible

El generador eléctrico Pioneer 5000 admite carga rápida de CA del 5 % al 80 % en tan solo 60 minutos, además de múltiples opciones de carga, incluyendo energía solar fotovoltaica, carga de vehículos y carga de generadores de combustible. Para operaciones prolongadas fuera de la red, una interfaz DO integrada permite el arranque y parada automáticos del generador inteligente, activando la energía de respaldo solo cuando sea necesario para ayudar a reducir el consumo de combustible, el desgaste del motor y los costes de mantenimiento.

Activo energético conectado y gestionable

El sistema integra interfaces de alimentación profesionales, conmutación UPS de 10 ms y conectividad 4G opcional para monitorización remota, control de potencia, localización y gestión antirrobo, transformando la energía móvil de un generador independiente en un activo energético conectado y gestionable. Estas capacidades ayudan a los profesionales a minimizar el tiempo de inactividad y los costes operativos, manteniendo la productividad en el campo.

Visite BLUETTI en IFA Berlin 2026Fecha: del 4 al 8 de septiembre de 2026Expositor: Hall 2.2, Stand 176, Messe Berlin, Alemania

Acerca de BLUETTI

Desde 2013, BLUETTI es pionera en tecnología de energía limpia, ofreciendo soluciones energéticas a medida para los sectores de consumo, hogar, comercio e industria. Gracias a su departamento propio de I+D y fabricación, y a una creciente cartera de patentes, BLUETTI eleva constantemente los estándares de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en el sector, beneficiando a más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países.

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