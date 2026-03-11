Bota lanza SAION AI, plataforma de IA física para la biofabricación

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO y HANGZHOU, China, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la IA transforma el mundo digital mediante capacidades cognitivas y generativas, surge una nueva frontera: la IA física, un sistema inteligente que percibe, razona y actúa en el mundo físico.

Hoy, Bota lanza SAION AI, la primera plataforma de IA física para la biofabricación.

SAION AI no se limita al diseño in silico. Es una plataforma integral de IA física que integra cognición, orquestación y ejecución de bucle cerrado mediante experimentación integral, optimizando continuamente el descubrimiento biológico y la biofabricación.

SAION AI se basa en una arquitectura de tres capas: Cognición, Orquestación y Ejecución

Impulsada por amplios modelos de lenguaje, la plataforma unifica el razonamiento científico con la ejecución experimental en el mundo real. Esta arquitectura permite una orquestación fluida desde la comprensión del sistema biológico hasta los experimentos de laboratorio, formando un bucle cerrado autooptimizado para la biofabricación.

Cognición: Comprensión biológica multiescala

La Capa de Cognición se basa en datos de Cell2Cloud Biofoundry de Bota, integrando decenas de millones de puntos de datos experimentales, millones de publicaciones científicas y patentes, y bases de datos biológicas públicas. En combinación con los principales modelos de AI4Science, SAION AI desarrolla una comprensión multiescala del continuo gen-proteína-célula-fermentación, lo que permite un diseño sistemático y decisiones científicas basadas en datos.

Orquestación: Coordinación inteligente de la investigación

La Capa de Orquestación se centra en el motor de orquestación del arnés del Agente, impulsado por el razonamiento LLM para coordinar la colaboración multiagente, la invocación de herramientas y los flujos de trabajo científicos integrales.

Esta capa descompone objetivos complejos en tareas estructuradas e integra 316 herramientas científicas especializadas, lo que permite el enrutamiento dinámico y flujos de trabajo de investigación automatizados con tolerancia a fallos.

Ejecución: Operación experimental autónoma

Mediante el Lenguaje de Protocolo Biológico patentado de Bota, SAION AI convierte los diseños experimentales en instrucciones estandarizadas que controlan directamente el hardware del laboratorio, alimentando datos del mundo real a la Capa de Cognición, lo que permite la mejora continua de los modelos y la aceleración de la I+D.

Rendimiento en el mundo real

SAION AI ha demostrado un rendimiento SOTA en múltiples pruebas de referencia de IA en ciencias de la vida, lo que valida sus capacidades como sistema científico de IA.

Resultados Clave

Comprensión de la literatura: 70,7 % en LitQA+SuppQA, superando a los principales modelos de propósito general.

Razonamiento de secuencias: 88,2 % en SeqQA en tareas de ADN, ARN y proteínas.

Ingeniería genética: 84,9 % en pruebas de edición y clonación genética.

Descubrimiento científico: 89,6 % en la prueba BAIS-SD.

La validación en condiciones reales confirma que SAION AI puede completar de forma autónoma una investigación completa, desde la revisión bibliográfica hasta el ensamblaje en laboratorio, con una precisión superior al 90 %.

Hacia la biofabricación autónoma

El lanzamiento de SAION AI lleva la biofabricación más allá de la experimentación tradicional de prueba y error hacia una disciplina de ingeniería inteligente, donde la IA y los laboratorios físicos interactúan para acelerar el descubrimiento y la expansión industrial.

SAION AI DEMO

