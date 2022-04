Breuninger lanza una innovadora campaña y presenta las últimas colecciones de moda en mundos virtuales

Breuninger lanza una innovadora campaña de marca y presenta las últimas colecciones de moda en mundos virtuales

Primavera/verano 2022 / Inspiraciones de primavera y nuevos looks de diseñadores

§ La empresa de moda y estilo de vida Breuninger vuelve a posicionarse como el destino multicanal de la moda Premium y de lujo con una producción e historia de campaña contemporánea, innovadora y digital.

§ Para el inicio de la temporada primavera/verano de 2022, se ha creado una campaña integrada con dos versiones diferentes, específicas para el grupo objetivo, para los países de Alemania, Austria y Suiza en uno de los principales estudios de producción virtual.

§ En los dos ejes que conforman la campaña, "Beauty of Spring" y "Eternal Spring", se reflejan la inspiración, la identidad y la conexión representadas por nueve talentos europeos. La campaña comenzará el 4 de abril de 2022.

Entre todas las temporadas, ninguna es tan inspiradora para el mundo de la moda como la primavera. En su nueva campaña de primavera/verano, Breuninger retrata de forma sensual y expresiva la fascinación de esta temporada tan colorida y polifacética. Además de los últimos looks de los diseñadores Dolce & Gabbana, Givenchy, Isabel Marant, Jacquemus y Zimmermann, también se expondrán creaciones exclusivas de joyería de marcas seleccionadas, tanto de diseñadores de renombre como de marcas recién llegadas, como Bvlgari, Tiffany, Tilly Sveaas y Ariane Ernst, todas ellas diseñadas para impulsar e inspirar el despliegue del estilo individual.

La campaña

El eje central de la campaña es el innovador método de producción con la realidad extendida, con cuya ayuda se ha creado un escenario onírico en el que los seres y objetos reales confluyen con los virtuales. La profundidad resultante del espacio imaginario transporta al espectador a un inspirador mundo primaveral. En la primera línea de campaña, una escena de jardín verde y vigorizante ("Beauty of Spring"), que recuerda a impresionistas como Monet, y en la segunda línea de campaña, un prado visualmente progresivo y reflejos de agua que evocan un brillante día de primavera ("Eternal Spring").

El elemento clave unificador y virtual de ambas formaciones de la campaña es una mariposa azul diseñada por el conocido ilustrador francés Pierre Mornet. Plasmada en una animación digital en 3D, aletea inspirando las esferas del inicio del verano alrededor de los nueve talentos de la campaña en torno a las modelos de moda y belleza Lorena Rae, Julia Banas y el solista de ballet de Stuttgart Matteo Miccini. En el punto de venta, la mariposa azul se muestra inspiradora en los escaparates, en el interior de las tiendas y en forma de instalación en los atrios de las tiendas Breuninger.

Con esta innovadora e híbrida creación de campaña, en la que se fusionan los mundos reales y digitales, se crea una comunicación única que adquiere una fascinación muy especial. En combinación con la narrativa subyacente de la versátil temporada del inicio del verano, hemos logrado crear una nueva identidad de marca para Breuninger que sorprende e inspira", dice Carsten Hendrich, Director de Marca de Breuninger.

El elemento de comunicación central de la campaña es la película promocional de la campaña de 20 o 15 segundos, que se proyecta en la televisión y en los canales digitales más importantes, y se complementa con la impresión, los anuncios en línea OOH (Out of Home) y DOOH (Digital Out of Home) y los canales propios de Breuninger. Además, en su difusión, jugarán un papel protagonista los canales de las redes sociales, como Snapchat e Instagram. La campaña se podrá ver en breuninger.com a partir del 04.04.2022 y en televisión a partir del 19 de abril de 2022. Los aspectos más destacados de las nuevas colecciones de los diseñadores implicados también podrán verse el 5 de abril de 2022, a las 19:00 horas, en el "Digital Fashion Show" que acompaña a la campaña, así como también en breuninger.com.

El estudio virtual prepara el escenario para la nueva campaña de Breuninger

Como primer cliente del sector de la moda, Breuninger ha producido su nueva campaña en el principal estudio de "producción virtual" de Europa, el área de producción Hyperbowl en Penzing, cerca de Landsberg am Lech, utilizando así el llamado "metaverso", la extensión de la realidad al espacio digital, para la puesta en escena de su marca. Los mundos de fantasía creados digitalmente se funden con la realidad en una superficie de 500 metros cuadrados de LEDs. Hyperbowl es uno de los pocos estudios con un techo de LEDs de alta resolución que permite rodar en una piscina de agua.

