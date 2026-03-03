British Royal Mint lanza una moneda conmemorativa oficial de las Spice Girls

(Información remitida por la empresa firmante)

- British Royal Mint celebra 30 años de poder femenino con una moneda conmemorativa oficial de las Spice Girls

LLANTRISANT, Gales, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Si de verdad quieres poseer un pedazo de la historia del pop, más vale que lo hagas cuanto antes. British Royal Mint celebra 30 años del icónico Girl Power con una moneda oficial de las Spice Girls, en honor al revolucionario debut de "Wannabe" y su primer álbum, "Spice".

La moneda coleccionable de 5 libras rinde homenaje al grupo femenino más vendido de todos los tiempos. Las Spice Girls irrumpieron en las listas de éxitos en 1996, alcanzando el número uno en 37 países, lo que impulsó un movimiento de "Girl Power" que inspiró a millones.

El llamativo diseño, creado por el artista Ffion Gwillim, captura a los cinco miembros posando en silueta, junto a sus autógrafos auténticos, inmortalizando el fandom y la nostalgia de los 90.

Por primera vez en la colección Leyendas de la Música de The Royal Mint, los fans pueden celebrar a las icónicas Spice Girls con cinco diseños de empaque de edición limitada, cada uno limitado a 15.000 monedas en todo el mundo, que representan a una integrante diferente del grupo: Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice y Sporty Spice. Este homenaje oficial permite a los fans poseer una pieza de la historia del pop, celebrando a un grupo cuyo mensaje de Girl Power conquistó el mundo.

La banda comentó: "Es un gran honor para nosotras ser homenajeadas por The Royal Mint y seguir los pasos de verdaderos íconos de la música. 2026 marca un año especial para nosotras, ya que celebramos el 30º aniversario de nuestro sencillo y álbum debut. Nunca imaginamos que seríamos reconocidas de esta manera: el primer grupo femenino en recibir su propia moneda... ¡Un momento inolvidable para el Girl Power!"

Lucy Mackenzie, directora de Concepto de Producto de la Royal Mint, afirmó: "Las Spice Girls no solo dominaron la música pop, sino que definieron los 90. Ahora, fans y coleccionistas pueden poseer una pieza de ese legado. El empaque único que celebra cada Spice Girl la convierte en uno de nuestros lanzamientos de Leyendas de la Música más coleccionables. ¡El Girl Power ha vuelto! Anticipamos una gran demanda por parte de fans y coleccionistas devotos de todo el mundo que buscan darle vida a su colección".

Las Spice Girls se unen a Freddie Mercury, Elton John, David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney en la serie de monedas Music Legend de The Royal Mint.

Disponible a partir del 3 de marzo de 2026 en el sitio web de The Royal Mint, la moneda presenta el retrato oficial de Su Majestad el Rey Carlos III en su anverso y también está disponible en Gold Proof, Silver Proof y como impresiones de edición limitada.

