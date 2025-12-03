CABIO at Fi Europe 2025 Paris - CABIO BIOTECH (WUHAN) CO, LTD/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

CABIO presenta su innovación en nutrición por etapas de la vida en Fi Europe 2025 París con la inauguración de su nueva sede mundial

PARIS, 3 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- En la 30ª edición de Food Ingredients Europe 2025, CABIO, la empresa china líder en biotecnología, presentó su cartera completa de ingredientes nutricionales y anunció la inauguración oficial de su nueva sede global, el Centro de Innovación en Biología Sintética de Wuhan, lo que marca un avance fundamental en el desarrollo del futuro de la biología sintética.

La nueva sede global fortalece las bases de la innovación

La sede de vanguardia de CABIO representa más que una simple infraestructura: es una declaración de ambiciones futuras y la capacidad de innovación de China en biología sintética. El centro encarna tres valores fundamentales: profundizar la innovación a través de una plataforma abierta que reúne a mentes brillantes para explorar el potencial ilimitado de la biología sintética; fortalecer la colaboración mediante espacios dinámicos diseñados para impulsar la creatividad y las colaboraciones interdisciplinarias; y amplificar el impacto con instalaciones avanzadas y capacidades mejoradas de I+D para ofrecer mayor valor a los socios globales e impulsar el crecimiento sostenible de la industria.

Capturando con precisión las tendencias de la industria

Innova Market Insights revela que los ingredientes de los HMO muestran un crecimiento anual del 18 % en las aplicaciones de nutrición para cada etapa de la vida, mientras que el mercado europeo de Omega-3 muestra una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 - 9 %. Los consumidores europeos priorizan cada vez más el abastecimiento sostenible, la validación científica y las soluciones de etiqueta limpia, y la salud intestinal, la nutrición personalizada y el bienestar en cada etapa de la vida se perfilan como prioridades clave de la industria; tendencias perfectamente alineadas con la estrategia de innovación de CABIO.

Cinco líneas de productos principales

CABIOARA ofrece más de 20 años de excelencia en nutrición infantil. La serie CABIOOmega-3, elaborada a partir de microalgas sostenibles, aborda necesidades que van desde el desarrollo cerebral infantil hasta la salud cardiovascular en la edad adulta. KeyshineHMOs 2'-FL utiliza fermentación avanzada para una nutrición infantil que imita la de la leche materna y se extiende al bienestar adulto. El ácido N-acetilneuramínico Keyshine ofrece beneficios duales para el desarrollo neurológico y la salud de la piel. Además, las soluciones de aplicación diversificadas proporcionan colaboraciones personalizadas en todo el espectro de la nutrición infantil y adulta.

Abriendo un nuevo capítulo en la colaboración global

La nueva sede impulsa la expansión global de CABIO. Con instalaciones avanzadas de I+D y una plataforma de innovación abierta, CABIO continúa ofreciendo ingredientes nutricionales prémium y trazables a socios europeos e internacionales, impulsando conjuntamente el desarrollo sostenible en las industrias de la nutrición y la salud. Visite el stand de CABIO para explorar las infinitas posibilidades de la innovación nutricional.

Acerca de CABIO

CABIO, fundada en 2004, cotizó en el Mercado STAR de la Bolsa de Shanghái en 2019 (código bursátil: 688089). La empresa se basa en la biología sintética como tecnología fundamental, con una plataforma tecnológica que abarca módulos clave como la reproducción dirigida por cepas, la regulación celular precisa y la separación y purificación eficientes. Mediante métodos innovadores de preparación en fábricas celulares y la fabricación biointeligente sostenible, CABIO ofrece ingredientes funcionales de alta calidad, productos de origen biológico y soluciones innovadoras a clientes globales.

Para más información, visite: www.cabio.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836555/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cabio-presenta-su-innovacion-en-nutricion-por-etapas-de-la-vida-en-fi-europe-2025-paris-302632099.html