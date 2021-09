El camino hacia el mejor LCOE (IV)

Figure I: Calculation results of CAPEX - TRINA SOLAR CO., LTD/PR NEWSWIRE

Estudio de Fraunhofer ISE Ι: el LCOE de Vertex 670W se reduce en un 7,4%, los módulos monofaciales Trina Solar 210 con inclinación fija demuestran un valor de sistema excepcional

CHANGZHOU, China, 17 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Recientemente, Fraunhofer ISE, la institución solar líder en el mundo, ha completado la evaluación de CAPEX y LCOE de la nueva generación de módulos de potencia ultra alta de 210 mm (G12) de Trina Solar y de la serie de 182 mm (M10) de otro fabricante.

Fundado en 1981, el Fraunhofer ISE es el mayor instituto de investigación solar de Europa. Con sede en Friburgo (Alemania), es una entidad constitutiva de Fraunhofer-Gesellschaft, la principal organización de investigación aplicada del mundo.

Los resultados del studio muestran que la nueva generación de módulos de 210 mm (G12) y 182 mm (M10) rinde mejor que los módulos convencionales de 166 mm (M6) tanto en CAPEX como en LCOE, G12 rinde mejor que M10 y M10 rinde mejor que M6. El CAPEX de los módulos Vertex G12 670W es un 4,2% inferior al de los módulos M10 540W, y el LCOE es un 4,1% inferior a estos últimos. El LCOE del Vertex G12 670W es un 4,5% inferior al de los módulos M10 585W, y es hasta un 7,4% inferior al de los módulos M6 455W.

Resultados:

1. Los módulos Vertex G12 tienen el mejor CAPEX y LCOE. En comparación con los módulos M10, los módulos G12 de 600 W y 670 W funcionan especialmente bien, reduciendo el CAPEX hasta 1,5-2 €cWp y el LCOE hasta un 3-4,5%. En comparación con los módulos M6, el LCOE podría reducirse entre un 6,5% y un 7,4%.

2. Debido a los ahorros en el sistema de montaje de inclinación fija, los módulos G12 de 600W y 670W poseen un ahorro de alrededor 0,5~1€c/Wp o un 11% en comparación con la serie M10.

3. Gracias al innovador diseño de baja tensión y alta potencia, los módulos de 210 mm de 550 W, 600 W y 670 W tienen un ahorro de los costes de los sistemas eléctricos, que llega a ser de aproximadamente el 14,1~21,4% en comparación con la serie M6.

4. Los menores costes de transporte explican el mayor rendimiento de los módulos G12 de 600 W y 670 W. Dentro del mismo contenedor de 40 pies, la potencia de los módulos G12 600W y 670W que se pueden cargar puede aumentar aproximadamente un 12%.

En la era de la paridad de red, los avanzados módulos de la serie Vertex de 210 mm tienen una destacada ventaja en el coste nivelado de la energía (LCOE).

Sitio de evaluación: Alemania

Método de instalación: Bastidores fijos (apaisados)

Inversor: inversor de cadena

Figura IV: Parámetros de evaluación

Para más información, contacte con los representantes de ventas locales de Trina Solar. O envíe un e-mail a: VertexValue@Trinasolar.com

