La campaña promocional global de Sanya zarpa desde Londres

- El velero "Visit Sanya China" inicia la gira mundial en Clipper 2019-20 Round the World Yacht Race -

LONDRES, 4 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Clipper 2019-20 Round the World Yacht Race se inauguró oficialmente con un área de exposición especial en Londres el 2 de septiembre. En ella participó "Visit Sanya China", que comenzó su gira promocional mundial de 40.000 millas náuticas el mismo día.

El área de exposición exclusiva especialmente diseñada y comisariada por el Comité Organizador de Sanya transportó a los visitantes al centro turístico costero de China. Con imágenes del complejo turístico con el fondo de las hamacas con rayas azules y blancas de la playa en primer plano, los visitantes pudieron seguir sintiendo el espíritu del verano.

Una exposición fotográfica del velero Sanya durante la Clipper 2017-18 Round the World Yacht Race permitió a los londinenses ver al barco durante su recorrido surcando el viento y las olas. Los visitantes tuvieron la oportunidad de dar un homenaje a sus papilas gustativas con unos aperitivos exclusivos de Sanya, con dulces de coco, pudín de coco y jugo de coco. Como guinda del evento se inició un concurso fotográfico en línea. Los usuarios de Facebook pueden subir sus mejores fotos de Sanya e invitar a sus amigos a que pulsen "Me gusta" en las imágenes. La que obtenga más "Me gusta" ganará un billete de ida y vuelta de Londres a Sanya.

También se presentó el evento de lanzamiento mundial de Ride on the Wind, un nuevo libro que cuenta la emocionante historia de la consecución del campeonato por parte del velero "Visit Sanya China" la temporada pasada. El libro incluye una historia del desarrollo de la industria náutica de Sanya y los logros de las organizaciones de promoción y marketing turístico de la ciudad durante los últimos dos años.

Los miembros del equipo de embajadores de Sanya también visitaron el Staines Football Club, el club de fútbol más antiguo de Londres, donde se reunieron con el presidente del club, Joe Dixon y el secretario general Steve Parsons, terminando el encuentro con el intercambio de los uniformes de los equipos. El Sr. Dixon comentó: "Tras la reunión, descubrí que Sanya no es solo un hermoso paraíso tropical, sino que también se encuentra en la frontera de la Zona de Libre Comercio de Hainan y ofrece acceso sin visado a titulares de pasaportes de 59 países. Ahora, con el inicio del servicio continuo entre Londres y Sanya, el destino se ha convertido en un enorme mercado lleno de oportunidades para el Reino Unido y Europa. ¡Esperamos ansiosos la expansión en Sanya!"

Se invitó a la tripulación a visitar uno de los clubes Wolfsheel de Londres, donde hicieron una breve presentación a los huéspedes sobre los recursos turísticos de Sanya, incluido Philip Morgan, ex-Secretario Principal de la Embajada Británica en Pekín. Un miembro del grupo de embajadores de Sanya, Li Meng, aprovechó la oportunidad para presentar las oportunidades surgidos con la creación de la Zona de Libre Comercio de Hainan.

En cada parada a lo largo de su viaje mundial, se espera que el velero Sanya continúe haciendo el mismo trabajo excelente: promoviendo el paraíso tropical más encantador de China, mostrando el rápido desarrollo de la industria de la navegación de China, así como los hermosos y variados paisajes de Sanya y sus alrededores, al mismo tiempo que informa al mundo sobre las nuevas oportunidades que han surgido tras la creación de la Zona de Libre Comercio de Hainan.

