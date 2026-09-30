(Información remitida por la empresa firmante)

Canadá y Alberta firman un acuerdo histórico sobre las arenas bituminosas que vincula el crecimiento de la producción con la captura de carbono

El informe de GreenBird analiza las implicaciones del Memorando de Entendimiento trilateral para los productores, los inversores y los ecosistemas afectados

BUENOS AIRES, Argentina, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Un Memorando de Entendimiento (MOU) trilateral entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Alberta y cinco importantes productores de arenas bituminosas estableció en julio de 2026 un marco que vincula la expansión de la capacidad de producción con la inversión histórica en tecnología de captura de carbono y nueva infraestructura de exportación.

Canadian Natural Resources, Suncor Energy, Cenovus Energy, Imperial Oil y ConocoPhillips Canada se comprometieron a desarrollar el proyecto Pathways de Captura y Almacenamiento de Carbono, una iniciativa de infraestructura compartida que tiene como objetivo capturar aproximadamente 6 millones de toneladas de CO₂ al año para el año 2035, cifra que aumentará hasta los 16 millones de toneladas anuales para el año 2045.

Observadores del sector han señalado que el MOU de julio representa compromisos condicionales, no solo proyectos ejecutados. Está previsto que la firma de acuerdos vinculantes definitivos se lleve a cabo el 15 de noviembre de 2026, los cuales determinarán si las condiciones fiscales hacen que la expansión sea económicamente viable para los productores.

Alberta produce actualmente aproximadamente cuatro millones de barriles diarios, y el gobierno provincial ha manifestado de forma pública su aspiración de duplicar esa cifra en una década. El crecimiento sigue dependiendo de unas condiciones económicas favorables, en concreto de la asignación de los costes de la captura y almacenamiento de carbono (CCS), el tratamiento de los precios del carbono y las subvenciones disponibles. No está previsto que las decisiones finales de inversión sobre las trayectorias de cambio se tomen hasta finales del año 2027 o principios de 2028, cuando se aclaren los acuerdos fiscales.

PERSPECTIVAS DE EXPERTOS

"Lo que considero más importante es que los gobiernos, en esencia, han dado luz verde al crecimiento, pero los productores aún no han comprometido el gran capital. Como alguien que trabajó en este sector durante décadas antes de jubilarme, puedo decirles que los plazos para los acuerdos definitivos serán la verdadera prueba. En ese momento es cuando las empresas sabrán si pueden calcular una rentabilidad aceptable en relación a la inversión".– Bekbolat Bekenov, especialista del sector jubilado (Argentina)

"Desde la perspectiva del inversor, la disciplina financiera prevalecerá en los próximos meses. Los equipos directivos del sector no se arriesgarán a expandir la producción sin tener certeza en cuanto a las condiciones fiscales. Hasta ese momento se van a centrar en los dividendos y la recompra de acciones de los activos existentes".– Maria Santos, analista energética independiente (Houston)

CRONOLOGÍA DE HITOS

El acuerdo se alcanzó tras meses de intensas negociaciones. El memorando de entendimiento federal-provincial se anunció en mayo de 2026, seguido del memorando de entendimiento trilateral del sector en julio de 2026. La solicitud de WCOP ha entrado en el proceso de revisión de la Oficina Federal de Grandes Proyectos, con la previsión de su inclusión en la lista de interés nacional para el 1 de octubre de 2026. La construcción podría comenzar en septiembre del año 2027, y está sujeta a la obtención de todas las aprobaciones.

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