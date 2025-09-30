Candyspace lanza el primer sitio SaaS Optimizely en EMEA para CFM International

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y NUEVA YORK, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La agencia líder de productos digitales y socio Gold de Optimizely, Candyspace, anuncia el lanzamiento del nuevo sitio web de CFM International, cfmaeroengines.com, que marca la primera implementación comercial en EMEA del sistema de gestión de contenido (CMS) headless basado en SaaS de Optimizely.

Desarrollado en colaboración con Optimizely, el nuevo sitio aprovecha las características avanzadas de la plataforma y posiciona a CFM International a la vanguardia de la transformación digital en el sector de fabricación aeroespacial.

Liderando el camino con el CMS SaaS de Optimizely

CFM International (CFM), uno de los mayores fabricantes de motores de aviones comerciales del mundo, seleccionó a Candyspace como su socio digital para rediseñar y reconstruir su sitio web en la nueva versión SaaS del CMS de Optimizely.

Candyspace tiene una profunda experiencia en tecnologías headless y de microservicios y, como socio Gold de Optimizely, estaba perfectamente posicionado para cambiar la plataforma del sitio web de CFM a una solución SaaS headless, superando problemas con tecnologías heredadas y brindando una plataforma rápida y de alto rendimiento para respaldar los planes futuros de la empresa.

La plataforma SaaS Optimizely fue seleccionada por sus fortalezas en varias áreas clave:

Arquitectura flexible y preparada para el futuro. El CMS SaaS de Optimizely es una plataforma CMS headless donde la gestión de contenido back-end está separada de la experiencia front-end. Gracias a la colaboración con Vercel para el mejor alojamiento front-end, el sitio de CFM ahora ofrece un rendimiento ultrarrápido y ofrece libertad front-end a los desarrolladores para ofrecer experiencias front-end atractivas y fluidas.

Experiencia de edición de contenido fácil de usar. A diferencia de otras plataformas CMS headless del mercado, Optimizely SaaS CMS ofrece una experiencia de edición de contenido de primera clase para profesionales del marketing. El Optimizely Visual Builder y la vista previa interactiva en vivo crean una experiencia de edición de contenido WYSIWYG intuitiva para profesionales del marketing. El equipo de marketing de CFM ahora puede crear experiencias atractivas sin la intervención de desarrolladores, a la vez que mejora la eficiencia de la creación de contenido y acelera su comercialización.

Escalable y seguro. Diseñada para la escalabilidad empresarial, la plataforma Optimizely SaaS CMS está preparada para el crecimiento y la escalabilidad. Optimizely Graph facilita la distribución rápida de contenido omnicanal, y el escalado y las actualizaciones automáticas mejoran la seguridad y reducen la carga de mantenimiento para los desarrolladores.

CFM: Un modelo de transformación digital

El nuevo sitio web cfmaeroengines.com destaca por sus ricas experiencias interactivas, actualizaciones en tiempo real y una narrativa avanzada basada en datos. Más de 250.000 visitantes anuales disfrutan ahora de una experiencia de usuario adaptable, una reserva de eventos intuitiva y una integración fluida de noticias en todos los dispositivos.

Candyspace: La fuerza detrás de la construcción

Como Socio Gold de Optimizely, Candyspace aportó a este proyecto una estrategia de producto, experiencia en UX y una maestría técnica inigualables. Candyspace fue el líder estratégico y técnico del proyecto.

Tom Thorne, consejero delegado de Candyspace, dijo:

"Este lanzamiento marca un hito importante: la primera implementación del CMS SaaS de Optimizely fuera de Norteamérica. Nos enorgullece que CFM International se beneficie de una plataforma diseñada para ofrecer velocidad, rendimiento y agilidad."

Optimizely: Redefiniendo CMS para empresas modernas

Optimizely sigue siendo líder en el sector de la experiencia digital, reconocido en numerosos informes de analistas por su flexibilidad arquitectónica, sus capacidades headless y su suite de personalización y experimentación perfectamente integrada.

La nueva solución SaaS dota a los equipos de marketing de independencia creativa, reduce los gastos técnicos y potencia la agilidad de DevOps, un cambio que se observó en su lanzamiento en julio de 2024.

"Optimizely CMS se diseñó pensando en los profesionales del marketing, brindándoles la libertad de moverse con rapidez con herramientas como Visual Builder y flujos de trabajo asistidos por IA, a la vez que ofrece la escalabilidad que las empresas necesitan", afirmó Nazanin Ramezani, vicepresidenta de Producto, CMS en Optimizely. "Es emocionante ver a CFM y Candyspace liderar el camino en Europa con un sitio web que muestra cómo deberían ser las experiencias digitales modernas".

¿Qué es lo siguiente?

Candyspace y Optimizely continúan colaborando para llevar innovaciones de SaaS y CMS headless a las principales marcas globales, guiando la modernización de contenido, programas de experimentación y experiencias digitales personalizadas en todas las industrias.

Acerca de CFM

CFM International, una empresa conjunta 50/50 entre GE Aerospace y Safran Aircraft Engines, es uno de los principales fabricantes de motores de aviación del mundo, con más de 50.000 motores entregados a aerolíneas de todo el mundo.

Acerca de Candyspace

Candyspace, agencia integral de productos digitales y socio Gold Optimizely, se especializa en el diseño, la creación y la optimización de sitios web, aplicaciones móviles y plataformas de comercio electrónico para organizaciones ambiciosas que invierten en crecimiento y transformación digital.

Acerca de Optimizely

Optimizely tiene la misión de mejorar la vida de los profesionales del marketing con Optimizely One, el primer sistema operativo del mundo para equipos de marketing. Optimizely One combina soluciones líderes en la industria para la gestión de contenido, el marketing de contenidos, la experimentación, el comercio y la personalización, impulsando cada etapa del ciclo de vida del marketing mediante un único flujo de trabajo acelerado por IA. Con la flexibilidad de una plataforma totalmente componible, Optimizely se enorgullece de ayudar a marcas globales como Salesforce, Zoom y Toyota a crear contenido con rapidez, lanzar experimentos con confianza y ofrecer experiencias de la más alta calidad.

