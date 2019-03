Canfor cierra la adquisición de VIDA Group de Suecia

Publicado 28/02/2019 17:15:30 CET

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Canfor Corporation , a raíz del comunicado de la Compañía con fecha 15 de noviembre de 2018, anuncia que ha completado la compra del 70% de Vida Group ("VIDA") de Suecia por un precio de compra de 3.990 millones de coronas suecas (580 millones de dólares canadienses, aproximadamente).

"Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo VIDA a Canfor y estamos deseando iniciar el trabajo con VIDA para desarrollar nuestra empresa a una escala global", dijo Don Kayne, director general y consejero delegado de Canfor. "Respetamos al equipo de VIDA, la calidad de los productos de madera que producen, sus fuertes relaciones con el cliente y, lo más importante, el valor de la marca VIDA en todo el mundo".

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones de este comunicado contienen "declaraciones de futuro", que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales fueran materialmente diferentes de los resultados futuros, rendimiento o logros expresados o implicados en estas declaraciones. Palabras como "espera", "anticipa", "proyecta", "busca", "planea", "podrá", "cree", "pretende", "estima", "deberá", "podría", "es posible" y variaciones de estas palabras y expresiones similares buscan identificar estas declaraciones de futuro. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales administrativas y creencias y en los eventos actuales o resultados, que pueden diferir materialmente. Hay numerosos factores que pueden hacer que los eventos actuales o resultados expresados o implicados en estas declaraciones de futuro difieran materialmente de los resultados futuros indicados o implicados en las declaraciones. Además, las suposiciones sobre las que las declaraciones de futuro se basan incluyen la recepción a tiempo de las aprobaciones normativas, y no se tomarán decisiones adversas normativas, de tiempo ni de integración con éxito de la compañía y de VIDA AB y sobre la precisión y capacidad completa de la información proporcionada por la compañía en relación a VIDA AB. No se puede asegurar que la transacción propuesta se produzca o que los beneficios estratégicos previstos y sinergias se consigan de forma completa, en parte o total. Las declaraciones de futuro se basan en las expectativas actuales, y Canfor no tiene obligación de actualizar esta información de cara a reflejar los eventos posteriores o desarrollos, excepto que sea obligatorio por ley.

Canfor es una destacada compañía de productos forestales integrados con sede en Vancouver, British Columbia ("BC"), que cuenta con intereses en BC, Alberta, Carolina del Norte y del Sur, Alabama, Georgia, Mississippi y Arkansas.Canfor produce principalmente madera de coníferas y además cuenta con un 54,8% de intereses en Canfor Pulp Products Inc., uno de los principales productores de pulpa molida de conífera del mercado del Norte, además de ser un productor principal de papel molido de alto rendimiento. Las acciones de Canfor cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo CFP.

Contacto para Medios: Michelle Ward, director de Comunicaciones Corporativas, 28 Feb. (604) - 661-5225, communications@canfor.com[mailto:communications@canfor.com]; Contacto para inversores: Pat Elliott, vicepresidente de Finanzas corporativas y Estrategia, 1 (604) 661-5441, Patrick.Elliott@canfor.com[mailto:Patrick.Elliott@canfor.com]

Sitio Web: https://www.canfor.com//