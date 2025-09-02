Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin de agosto de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") publicó hoy su actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para agosto de 2025.

Actualización de la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para agosto de 2025

Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó, "Con nuestra nueva capacidad de 50 EH/s, plenamente operativa desde julio, nuestra tasa de hash operativa promedio ha aumentado un 6,9 % intermensual. Nos complace anunciar que este mes hemos minado 663,7 Bitcoins, lo que ha impulsado nuestra tesorería de Bitcoin a superar el hito de 5.000. Este logro valida considerablemente nuestra estrategia y fortalece nuestras bases para un crecimiento sostenible. Mientras tanto, hemos continuado intensificando nuestras operaciones principales de minería mediante iniciativas específicas para aumentar la eficiencia de la flota. Esto incluye el mantenimiento diligente de nuestra flota actual para garantizar la consistencia de las operaciones, la actualización selectiva de mineros antiguos a modelos de última generación y la reciente adquisición de una planta de minería de Bitcoin de 50 MW en el estado de Georgia (EE.UU.). De cara al futuro, vemos un potencial significativo para optimizar aún más nuestra eficiencia operativa y aprovechar las oportunidades emergentes en los sectores de la energía y la informática de alto rendimiento (HPC)."

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente a la minería de Bitcoin, con operaciones estratégicamente desplegadas en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental. La empresa ingresó al mercado de criptoactivos en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso de diversificar su cartera de negocios. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de coches usados en línea a través de AutoCango.com , facilitando a los clientes globales el acceso a un inventario de vehículos de alta calidad de China. Para más información, visite: www.cangoonline.com .

Contacto relaciones con inversores

Juliet YE, directora de ComunicacionesCango Inc.Email: ir@cangoonline.com

Christensen AdvisoryTel: +852 2117 0861Email: cango@christensencomms.com

