Cango Inc. anuncia los resultados financieros no auditados del segundo trimestre de 2025

HONG KONG, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) anunció hoy sus resultados financieros no auditados para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2025.

Aspectos financieros y operativos destacados

A 30 de junio de 2025, la capacidad total de minería de la compañía alcanzó los 50 EH/s, impulsada principalmente por la adquisición de 18 EH/s en junio de 2025. Además, en mayo, Cango completó la desinversión de sus activos en China por 352 millones de dólares estadounidenses, lo que generó una liquidez sustancial para respaldar las iniciativas estratégicas en curso.

por 352 millones de dólares estadounidenses, lo que generó una liquidez sustancial para respaldar las iniciativas estratégicas en curso. Los ingresos totales fueron de 139,8 millones de dólares estadounidenses durante el período, y el negocio de minería de Bitcoin generó ingresos de 138,1 millones de dólares estadounidenses.

El EBITDA ajustado fue de 99,1 millones de dólares estadounidenses durante el período.

Se minaron un total de 1.404,4 Bitcoins durante el trimestre. El coste medio de minado, excluyendo la depreciación de las máquinas de minería, fue de 83.091 dólares estadounidenses por Bitcoin, con un coste total de 98.636 dólares estadounidenses por Bitcoin. A finales de junio de 2025, la Compañía había minado 3.879,2 Bitcoins desde que ingresó a la industria de la minería de Bitcoin.

La pérdida neta del período se atribuyó principalmente a la pérdida extraordinaria por operaciones discontinuadas y a la pérdida por deterioro no monetaria de los equipos de minería contratados en noviembre pasado y liquidados mediante capital en junio de este año, debido a la significativa apreciación del precio de las acciones de Cango entre la firma y la entrega. Estos cargos se relacionaron con las medidas estratégicas de la Compañía, más que con un bajo rendimiento operativo. Excluyendo el deterioro y la pérdida extraordinaria por operaciones discontinuadas, el EBITDA ajustado se situó en 99,1 millones de dólares estadounidenses durante el período, lo que demuestra la solidez y la rentabilidad del negocio principal de minería de Bitcoin.

Paul Yu, consejero delegado de Cango, comentó, "Este trimestre marca un hito importante, ya que informamos de nuestro primer trimestre completo tras nuestra transformación estratégica. En tan solo nueve meses, nos hemos consolidado como uno de los mayores mineros de Bitcoin a nivel mundial, gracias a nuestra estrategia de bajo consumo de activos, que permite un rápido escalamiento con un capital inicial mínimo. Si bien este enfoque implica mayores costes en efectivo por Bitcoin, nuestros menores gastos de depreciación garantizan costes totales competitivos y una sólida eficiencia de capital. Nuestra reciente adquisición de 18 EH/s aumentó nuestra capacidad total de minería a 50 EH/s, lo que contribuyó a un aumento del 44 % en la producción de Bitcoin en julio. Este crecimiento subraya el impacto de la expansión de nuestras operaciones y respalda un mayor escalamiento mediante iniciativas orgánicas y adquisiciones estratégicas. Además, la adquisición de una planta minera de 50 MW en Georgia mejora nuestra seguridad energética y reduce los costes de energía, aportando experiencia operativa para futuras iniciativas de HPC y energía."

