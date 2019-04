Canopy Growth anuncia sus planes para adquirir el destacado operador de cannabis de múltiples estados de Estados Unidos,

Publicado 19/04/2019 20:49:13 CET

Declaraciones de futuroEste comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro de la United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 e "información de futuro" incluida dentro del significado de la legislación de valores aplicables de Canadá. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth, Acreage o sus respectivas filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Estas declaraciones de futuro incluyen, pero no se limitan, a las declaraciones relacionadas con nuestras expectativas y en relación al: momento y resultados de la transacción; beneficios anticipados de la transacción para con las partes y sus respectivos poseedores de valores; impacto de la transacción y crecimiento anticipado de la entidad combinada y momento anticipado de la reunión.

Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo

las presunciones en l momento requerido para preparar y enviar los materiales de reunión de los poseedores de valores; la capacidad de que las partes reciban, a tiempo y con los términos satisfactorios, las aprobaciones normativas, de tribunal y de accionista; la capacidad de que las partes satisfagan, a tiempo, otras condiciones; la posibilidad de que el Triggering Event esté satisfecho o sea aprobado por la fecha de salida; la capacidad de que las partes satisfagan, a tiempo, las condiciones de cierre tras la satisfacción o aprobación del Triggering Event; otras expectativas y presunciones relacionadas con la transacción; y los riesgos contenidos en el formulario de información anual de Canopy Growth con fecha del 28 de junio de 2018 y en el formulario de información anual de Acreage con fecha del 14 de febrero de 2019 y cumplimentado con las bolsas de valores de Canadá disponible en los perfiles de emisión respectivos de Canopy Growth y Acreage en SEDAR desde www.sedar.com [http://www.sedar.com/]. A pesar de que la compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable. Se insta a los lectores a que consideren que la lista precedente de factores no es exhaustiva.

En relación a las declaraciones de futuro y a la información relacionada con los beneficios anticipados y la finalización de la transacción y el tiempo anticipado de finalización de la transacción, Canopy Growth y Acreage han proporcionado declaraciones e información en relación a algunas suposiciones que creen son razonables en este momento. A pesar de que Canopy Growth y Acreage creen que las presunciones y factores utilizados en la preparación de la información de futuro son razonables, las bases no debidas no deben utilizarse en esta información, sin tener que asegurar que estos eventos se produzcan en los periodos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro y las declaraciones de futuro incluidas en este comunicado tienen validez hasta la fecha de este comunicado, y Canopy Growth y Acreage no tienen ninguna obligación de actualizar públicamente esta información de futuro o información de futuro que refleje la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la norma de valores aplicable.

No se puede asegurar que la transacción, incluyendo el Triggering Event, se produzca, o que se produzca en los términos y condiciones contemplados en este comunicado, y la transacción se puede modificar, reestructurar y también finalizar. Los resultados reales podrán diferir materialmente de los anticipados actualmente debido a varios factores y riesgos.

La transacción no puede terminar hasta que el accionista que lo requiera, tribunal o aprobación normativa se consiga. No se puede asegurar que la transacción se complete en la forma propuesta o del todo. Se insta a los inversores a que, excepto que sea desvelado en las circulares de gestión de información y se prepare en relación con la transacción, cualquier información publicada o recibida en relación a la transacción no sea precisa o completa, y no deberá basarse en ella.

El Canadian Securities Exchange no ha revisado, ni aprobado ni no aprobado el contenido de este comunicado.

Contacto de Canopy Growth, Caitlin O'Hara, relaciones con los medios, Caitlin.ohara@canopygrowth.com, +1-613-291-3239; relaciones con los inversores, Tyler Burns, Tyler.burns@canopygrowth.com, +1-855-558-9333 ex 122; director, Bruce Linton, tmx@canopygrowth.com; contacto de Acreage, Howard Schacter, responsable de comunicaciones, h.schacter@acreageholdings.com, +1-646-600-9181; relaciones con los inversores, Steve West, investors@acreageholdings.com, +1-646-600-9181

Sitio Web: http://www.canopygrowth.com/