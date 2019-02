Canopy Growth Corporation presenta los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2019 (5)

Publicado 18/02/2019 7:27:45 CET

Canopy Growth es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Canopy Growth ofrece vaporizadores con aprobación médica por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La Compañía se enorgullece al dedicarse a la formación de médicos de salud, realizando una investigación clínica destacada, además de ampliar el conocimiento público del cannabis, y a través de su filial de propiedad parcial, Canopy Health Innovations ("Canopy Health"), ha dedicado millones de dólares hacia el desarrollo IP, la investigación comercializable y revolucionaria. Canopy Growth trabaja junto a la Beckley Foundation y ha lanzado Beckley Canopy Therapeutics para investigar y desarrollar medicamentos basados en cannabis con validación clínica, centrándose en la protección de la propiedad intelectual. Canopy Growth ha adquirido activos de la destacada Compañía de investigación de marihuana, ebbu, Inc. ("ebbu"). Los avances en la propiedad intelectual ("IP") y en I+D conseguidos por el equipo de ebbu se aplican de forma directa al programa de crecimiento de cannabis genético rico en THC y de marihuana de Canopy Growth y a sus capacidades de bebida de toma de cannabis. A través de su filial de propiedad parcial, Canopy Rivers Corporation, la Compañía proporciona recursos e inversión para las nuevas entradas de mercado y construye una cartera de inversiones estables dentro del sector.

Desde nuestra cotización pública histórica en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo al icono del cannabis Snoop Dogg, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y las semillas Green House, Battelle, la principal organización de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro del mundo, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Canopy Growth realiza operaciones de diez instalaciones de cannabis con licencia que cuentan con más de 4,3 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de 500.000 pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. La Compañía realiza operaciones al por menor en las tiendas Tweed de Newfoundland y Manitoba, y ha llegado a un acuerdo de suministro con cada una de las provincias de Canadá y sus territorios. Si desea más información visite la página web sita en http://www.canopygrowth.com

Aviso relacionado con la información de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de estas declaraciones incluyen las declaraciones relacionadas a la cuota de mercado futura conseguida en los mercados recreacionales, desarrollo de productos, trabajo de ensayos clínicos y actividades de adquisición previstas relacionadas con BC Tweed y Canopy Health Innovations. Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo los riesgos asociados con la entrada en la nueva dinámica de mercado en Canadá o a nivel internacional y riesgos contenidos en el formulario de información anual de la Compañía con fecha de 28 de junio de 2017 y cumplimentado con las bolsas de valores de Canadá disponible en el perfil de emisor de la Compañía sito en SEDAR a través de www.sedar.com [http://www.sedar.com ] . A pesar de que la Compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la Compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable.

(CONTINUA)