Canopy Growth Corporation publica los resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2019 (4)

Publicado 25/06/2019 5:37:17 CET

Ventas y marketing aumentaron de 38,2 millones de dólares en el año fiscal 2018 a 154,4 millones de dólares en el año fiscal 2019, reflejando las inversiones en desarrollo de marca, marketing de consumo y campañas promocionales centradas en nuestras marcas activas Tweed, Tokyo Smoke, Spectrum Therapeutics, así como el desarrollo de productos y marcas de consumo de cannabis y CBD que se espera que se lancen para finales del año fiscal 2020. Además, los costes de personal aumentaron en las funciones de marketing y ventas, nuestro centro de atención al cliente, los programas de venta al por menor y educación de cannabis, y nuestro programa de alcance médico.

Los gastos generales y administrativos en el año fiscal 2019 fueron de 168,5 millones de dólares, lo que refleja nuestras inversiones en curso en el desarrollo de la capacidad comercial, la gobernanza y los costes de cumplimiento de las empresas públicas asociados con los listados de TSX y NYSE, los servicios legales y profesionales en la expansión de las operaciones, la mejora de nuestras capacidades de tecnología de la información, la ampliación de los esfuerzos de la expansión del mercado, los costes de cumplimiento asociados con el cumplimiento de los requisitos regulatorios de Health Canada y los costes de compensación de los empleados asociados con lo anterior.

Los gastos de investigación y desarrollo incurridos en el año fiscal 2019 fueron de 15,2 millones de dólares. Esto es principalmente atribuible a que nuestro equipo de I+D lleva a cabo investigaciones sobre una variedad de oportunidades de innovación y propiedad intelectual, a medida que nos preparamos para la introducción de nuevos formatos en el año fiscal 2020.

Los gastos relacionados con la adquisición fueron de 23,4 millones de dólares en el año fiscal 2019, con Canopy Growth cerrando varias transacciones en el año incluyendo la adquisición de HIKU Brands Company Ltd., ebbu, Inc., Storz & Bickel GmbH & Co. KG, y Canopy Health Innovations Inc. Las adquisiciones anunciadas después del año fiscal 2019 - incluyendo This Works Products Limited, Canamo y Fibras Naturales, S.L. ("Cafina") y la futura adquisición de Acreage - incurrió también en gastos relacionados a lo largo del año fiscal 2019.

La compensación basada en acciones, un gasto no en efectivo, fue de 182,8 millones de dólares en el año fiscal 2019, frente a 29,6 millones de dólares en el año fiscal 2018 con 74,7 millones de dólares contabilizados en el cuarto trimestre, lo que representa un aumento de 11,9 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal de 2018. El aumento se debe principalmente al aumento del número de empleados a los que se concedieron opciones bursátiles a medida que el número de empleados aumentó a 3.200 empleados de 1.000 interanuales y se debe principalmente al aumento del valor razonable de las acciones concedidas teniendo en cuenta el aumento del 80% en el precio de las acciones de la empresa que ocurrió durante el año fiscal 2019.

Lo más destacado de la hoja de balance

A 31 de marzo de 2019, los valores disponibles y negociables de la Compañía ascendieron a 4.500 millones de dólares, lo que representa un aumento de 4.200 millones de dólares desde el 31 de marzo de 2018. El aumento se debe principalmente a la inversión de aproximadamente 5.000 millones de dólares por Constellation Brands, Inc. ("Constellation Brands") el 1 de noviembre de 2018 y a la emisión de notas senior convertibles con una cantidad principal agregada de 600 millones de dólares. Este aumento fue parcialmente compensado por 644 millones de dólares invertidos en la expansión de nuestros activos de producción, distribución y tienda física de cannabis, 380 millones de dólares invertidos en la adquisición de filiales, e inversiones realizadas en operaciones incluyendo aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades corporativas, el desarrollo y la ejecución de campañas recreativas relacionadas con la marca de cannabis, el desarrollo y la preparación para lanzar productos de cannabis de valor añadido en el año fiscal 2020 y la realización de investigación y desarrollo en terapias médicas a base de cannabis.

El inventario a 31 de marzo de 2019 ascendió a 262,1 millones de dólares (31 de marzo de 2018 - 101,6 millones de dólares), incluyendo 38 millones de dólares en productos terminados y 165,5 millones de dólares de trabajo en curso. Además, los activos biológicos ascendieron a 79 millones de dólares, que junto con el inventario ascendieron a 341,1 millones de dólares. La Compañía ha escalado la producción y ha aumentado la capacidad de automatización y espera lograr una cosecha en el primer trimestre de 2020 de aproximadamente 34.000 kg. que se espera que esté disponible para la venta en todos los canales a partir del segundo trimestre de 2020.

Resumen del EBITDA ajustado para el cuarto trimestre y año fiscal 2019 (2)

El EBITDA ajustado ascendió a una pérdida de 257,0 millones de dólares en el año fiscal 2019, en comparación con una pérdida de 36,1 millones de dólares en el año fiscal 2018. La pérdida interanual refleja en gran medida las inversiones realizadas en ventas y marketing en el año fiscal 2019, y los costes generales y administrativos como se describió anteriormente.

Depreciación y amortización, un gasto no en efectivo, aumentó 4,9 millones de dólares desde el tercer trimestre de 2019, debido a los gastos de depreciación registrados en los activos puestos en funcionamiento durante el cuarto trimestre fiscal 2019. Estos activos se relacionan en gran medida con los equipos de producción y almacén.

Otros gastos, netos, aumentaron 368,3 millones de dólares desde el tercer trimestre de 2019, principalmente relacionados con los cambios de valor razonable no en efectivo en nuestros billetes convertibles senior que se han registrado a través del estado de operaciones. Estos cambios de valor razonable se deben al aumento del precio de las acciones de Canopy Growth desde el 31 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Eventos posteriores al año fiscal 2019

· En abril, Canopy Growth y Acreage anunciaron que llegaron un acuerdo otorgando a Canopy Growth el derecho a adquirir el 100% de las acciones de Acreage, una vez que la producción y venta de cannabis se convierta en permisible federalmente en los Estados Unidos. El 19 de junio, los accionistas de Acreage y Canopy Growth votaron a favor de aprobar el acuerdo. La implementación inicial de la transacción está sujeta a la aprobación de la Corte Suprema de British Columbia y a la satisfacción de ciertas otras condiciones de cierre. Canopy Growth y Acreage esperan que la transacción se implemente sobre el 27 de junio de 2019. Tras la aprobación de ciertas modificaciones al acuerdo de derechos de los inversores con Constellation Brands, así como los términos de las órdenes existentes, Canopy Growth registrará un cargo material no monetario durante el primer trimestre del año fiscal 2020. Esperamos que este cargo no en efectivo tenga un impacto materialmente negativo en los ingresos netos en el primer trimestre del año fiscal 2020.

El Debate y Análisis de la Gestión y Estados Financieros Consolidados auditados para los doce meses terminados el 31 de marzo de 2019 se presentarán en SEDAR después de que los mercados financieros cierren el viernes 21 de junio de 2019, y estarán disponibles en www.sedar.com [http://www.sedar.com/]. La base de los informes financieros en el Debate y Análisis de la Gestión y Estados Financieros Consolidados Condensados Auditados está en miles de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Nota 1: El margen bruto (antes de que el valor razonable IFRS afecte al coste de las ventas) es una métrica operativa clave que no tiene ningún significado estandarizado prescrito por IFRS y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como ingresos netos menos los costes de producción de inventario gastados en coste de ventas y se puede calcular a partir de los estados consolidados de operaciones presentados en este comunicado de prensa.

(CONTINUA)