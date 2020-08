Canopy Growth informa de los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021 (1)

La estrategia de transformación gana tracción

Ingresos netos de 110 millones de euros aumenta un 22% en el primer trimestre de 2020

Pérdida neta de 128 millones de dólares; pérdida de EBITDA ajustada de 92 millones de dólares frente al primer trimestre de 2020

Posición de liderazgo establecida en el crecimiento del segmento de bebidas infundidas con cannabis; envío de más de 1,2 millones de latas a las provincias canadienses desde su lanzamiento

Fortalecimiento de la posición en el mercado estadounidense con el lanzamiento de shopcanopy.com

SMITHS FALLS, Ontario, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "compañía") anunció hoy sus resultados financieros para el primer trimestre fiscal 2021 terminado el 30 de junio de 2020. Toda la información financiera en este comunicado de prensa se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

"Estamos orgullosos de nuestro sólido rendimiento en el primer trimestre, a pesar de la volatilidad y la incertidumbre sin precedentes en el mercado y en todo el mundo", comentó David Klein, consejero delegado. "Hemos crecido nuestros ingresos año tras año y estamos viendo la mejora de la cuota de mercado, en particular logrando la cuota de mercado número uno en bebidas con infusión de cannabis en el mercado canadiense. Estamos implementando una estrategia corporativa renovada con el nombramiento de un nuevo equipo de liderazgo que se centrará en la entrega de productos de calidad a nuestros consumidores, posicionando nuestro negocio para un crecimiento continuo. El anuncio propuesto de superficie reacondicionada reorienta nuestra entrada en el mercado estadounidense en evolución, donde estamos viendo un mayor impulso."

"Tras nuestras acciones de reestructuración anunciadas anteriormente, hemos reducido sustancialmente nuestros gastos y la quema de efectivo en este trimestre, además de reducir el número de empleados en más de un 18% desde el comienzo de este año natural. Nuestras inversiones en marketing e I+D se están reasignando a programas con alto potencial de retorno para impulsar las ventas," añadió Mike Lee, responsable financiero. "Nuestros márgenes brutos en el trimestre llegaron por debajo de nuestras expectativas debido a la infrautilización de nuestra infraestructura a gran escala. Ya hemos demostrado que podemos ofrecer un margen bruto del 40% más y estamos seguros de que podemos volver a ese nivel a medida que trabajamos para una mayor utilización de la capacidad en todas nuestras instalaciones a medida que la demanda de nuestros productos de cannabis sigue creciendo. Mientras tanto, nos centramos en optimizar aún más nuestra huella operativa a través de una estrategia completa de extremo a extremo que examina las personas, los procesos, la tecnología y la infraestructura que creemos que conducirá a los mejores márgenes de su clase con el tiempo."

Resumen financiero del primer trimestre fiscal de 2021

Ingresos netos Porcentaje Porcentaje Pérdida neta EBITDA(2) Flujo de caja margen bruto Margen bruto ajustado(1) ajustado disponible(3) --- Registrado $110,4 6% 7% $(128,3) $(92,2) $(180,1) --- vs. Q1 2020 22% (1.400) bps (1.300 bps) 34% 1% 51% --- (1) Porcentaje de margen bruto ajustado es una medida no GAAP. Consulte "Medidas No GAAP". (2) EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Consulte "Medidas No GAAP". 3 Flujo de caja disponible es una medida no GAAP. Consulte "Medidas No GAAP".

Resultados financieros corporativos del primer trimestre fiscal de 2021

