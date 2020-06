Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 (2)

(1) El margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el cuarto trimestre de 2020 excluye (i) cargas de reestructuración y otras cargas de 132,1 millones de dólares relativos al impacto de las acciones de reestructuración; y (ii) 4,7 millones de dólares relativos al flujo de aumento de inventario asociado con combinaciones empresariales del año fiscal 2020. Consulte "Medidas no GAAP ". (2) El EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Consulte "Medidas no GAAP". 3 El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP. Consulte "Medidas no GAAP ". 4 El margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el año fiscal 2020 excluye cargas de 136,8 millones de dólares incurridas en el cuarto trimestre de 2020, como se describe en la nota a pie de página 1 anterior. Consulte "Medidas no GAAP ".

Información financiera corporativa destacada del cuarto trimestre del año fiscal 2020

-- Ingresos: Los ingresos netos en el cuarto trimestre de 2020 descendieron un 13% en comparación con el tercer trimestre de 2020, principalmente debido al descenso de los ingresos recreativos canadienses. -- Margen bruto: El margen bruto reportado, incluyendo cargas de reestructuración puntual y otras cargas, fue del (85%). El margen bruto ajustado, excluyendo cargas de reestructuración puntual y otras cargas y costes de inventario, fue del 42% en el cuarto trimestre de 2020, lo que representa un incremento de 1.100 bps desde el tercer trimestre de 2020. El rendimiento del margen bruto ajustado en el cuarto trimestre de 2020 se vio afectado positivamente por una mayor utilización de los servicios y crecimiento en las ventas de cannabis médico internacional de alto margen. -- Gastos operativos: Los gastos de ventas, generales y administrativas en el cuarto trimestre de 2020 aumentaron un 17% en comparación con el tercer trimestre de 2020 impulsadas principalmente por un aumento combinado de 15 millones de dólares en gastos generales y administrativos y de ventas y marketing. -- Pérdida neta: La pérdida neta de 1.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, impulsada principalmente por cargas de deterioro y reestructuración, otras cargas de deterioro que se identificaron principalmente durante nuestra prueba de deterioro anual, y otros cambios de valor justo no de efectivo. -- EBITDA ajustado: La pérdida de EBITDA ajustado de 102 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, una pérdida más amplia de 5 millones de dólares en comparación con el tercer trimestre de 2020 debido al descenso de las ventas y gastos operativos más altos. -- Posición de efectivo: El balance de efectivo bruto fue de 2.000 millones de dólares a 31 de marzo de 2020, un descenso desde los 2.300 millones de dólares a finales del tercer trimestre de 2020, reflejando la pérdida de EBITDA, inversiones de capital y actividades de fusiones y adquisiciones. -- Costes de reestructuración y deterioro: En línea con nuestro comunicado anterior (4 de marzo de 2020), registramos una carga de reestructuración y deterioro prefiscal de 743 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, de los cuales 28 millones de dólares se consideran como carga de efectivo. Además, registramos cargas por deterioro de 100 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, que se identificaron principalmente durante nuestro proceso de pruebas de deterioro anual.

Información destacada empresarial y operacional

-- Respuesta a la COVID-19: La dirección ha estado controlando estrechamente el impacto de la COVID-19, con un enfoque en la salud y seguridad de nuestros empleados, continuidad empresarial y apoyo a nuestras comunidades. La mayoría de personal no de producción continúa trabajando desde casa; implementamos un proceso de exploración diario para el acceso a la planta de producción; tiendas minoristas propiedad corporativa cerrada temporalmente a mediados de marzo pero reabiertas 20 tiendas con horario reducido así como pedidos click & collect; lanzada la click & collect al 100% de las tiendas autorizadas Tokyo Smoke y Tweed y añadió entrega en días para las tiendas de socios Tokyo Smoke. -- La batería Juju Power 510 certificada UL así como los cartuchos de vapeo 510 bajo las marcas Tweed y Twd., representando un total de cinco SKUs, están disponibles en el mercado recreacional canadiense. -- Dispositivos de vapeo UL certificado Tokyo Smoke Luma, Luma "Go" pods y Luma "Pause" pods disponibles en el mercado recreacional canadiense. -- Las bebidas Ready to Drink ("RTD") bajo las marcas Tweed y Houseplant, que representan un total de tres SKUs, están disponibles en el mercado recreacional canadiense. -- La compañía ha ampliado la oferta de productos CBD derivados de marihuana con el lanzamiento de una línea de cremas tópicas First & Free en determinados estados en Estados Unidos y el lanzamiento de la línea This Works de productos dermatológicos CBD Booster clínicamente demostrados en el Reino Unido, Alemania y estados selectos en Estados Unidos. -- El 1 de mayo de 2020, una filial de propiedad indirecta de Constellation Brands ejerció garantías para aproximadamente 245 millones de dólares canadienses, representando aproximadamente el 5,1% de nuestras acciones comunes emitidas y destacadas.

