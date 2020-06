Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 (8)

Plan 7 Margen bruto - Diferencias entre IFRS y US GAAP Tres meses cerrados el Año cerrado el 31 de marzo, 31 de 30 de diciembre, septiembre, 30 de junio, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 2019 2019 2020 --- --- Ingresos netos $ 107.913 $ 123.764 $ 76.613 $ 90.482 $ 398.772 Coste de productos vendidos, como se notificó previamente bajo IFRS: 81.953 86.321 77.313 Reformulación del gasto de royalty (4.131) Ajustes de reclasificación relativos a la transición a US GAAP 3.603 (13.351) (990) --- Coste de productos vendidos, como se notifica bajo los US GAAP 199.738 85.556 72.970 72.192 430.456 Margen bruto, reportado bajo el porcentaje de margen bruto US GAAP $ (91.825) $ 38.208 $ 3.643 $ 18.290 $ (31.684) Porcentaje de margen bruto, reportado bajo los US GAAP (85%) 31% 5% 20% (8%) ---

Plan 8 Reconciliación del margen bruto ajustado(1) (medida no GAAP) Tres meses cerrados el Año cerrado el 31 de marzo, 31 de 30 de diciembre, septiembre, 30 de junio, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 2019 2019 2020 --- --- Margen bruto, reportado bajo los US GAAP $ (91.825) $ 38.208 $ 3.643 $ 18.290 $ (31.684) Ajustes al margen bruto: Reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos 132.089 132.089 Cargas relativas al flujo de aumento de inventario en combinaciones empresariales 4.687 4.687 --- Margen bruto ajustado 1 $ 44.951 $ 38.208 $ 3.643 $ 18.290 $ 105.092 Porcentaje de margen bruto ajustado 1 42% 31% 5% 20% 26% --- (1) El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP. Consulte "medidas no GAAP".

Plan 9 Reconciliación del flujo de efectivo libre(1) Tres meses cerrados el 31 de marzo, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas $ (210.639) $ (240.132) Adquisiciones y depósitos en propiedad, planta y equipamiento (94.086) (149.220) --- Flujo de efectivo libre(1) $ (304.725) $ (389.352) === Año cerrado el 31 de marzo, 31 de marzo. (en miles de dólares canadienses, sin auditar ) 2020 2019 Efectivo neto utilizado en actividades operativas $ (772.635) $ (535.031) Adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento (704.944) (644.456) --- Flujo de efectivo libre(1) $ (1.477.579) $ (1.179.487) ===

(1)El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP y se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas, menos adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento.

