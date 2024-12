DE CAPARRA TERRACE AL MUNDO: CLARENT SE ASOCIA CON WARNER MUSIC LATINA

(From Left To Right: Jonniel (Clarent’S Manager), Clarent & Roberto Andrade, Managing Director Warner Music Latina)

MIAMI, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El artista puertorriqueño CLARENT ha firmado un contrato de grabación mundial con Warner Music Latina, marcando un nuevo y emocionante capítulo en su carrera.

La noticia llega poco después del éxito internacional de 'IA', su último single que ha alcanzado la "posición número 1 en el Top 200 de Spotify en España", tanto a diario como semanalmente, y que también figura en las listas de más de 20 países, incluidos Italia, México y Estados Unidos. El tema ha alcanzado su punto máximo en el "Viral #16 Global" de Spotify, acumulando más de un millón de reproducciones diarias y dejando su huella en las listas de todos los géneros y latinas de Apple Music.

CLARENT declaró: "Listo para esta nueva temporada. Muchas gracias a la familia Warner por mantenerlo real. Aquí es donde los niños se convierten en hombres. Firmado, The Babayaga".

Originario de Caparra Terrace, San Juan (Puerto Rico), CLARENT ha ganado reconocimiento de manera constante por su enfoque auténtico de la música urbana. Sus canciones, arraigadas en su comunidad, ofrecen una ventana a la vida en la isla y resuenan con oyentes mucho más allá de sus fronteras. La música de CLARENT no glorifica las calles, las documenta. Sus letras reflejan una vida real, pero no atrapada. Es la prueba de que el éxito no tiene por qué venir a costa de tu comunidad o tu integridad. Adondequiera que CLARENT va, sus amigos de Caparra Terrace también van, no como una imagen, sino como un recordatorio constante de dónde comenzó todo.

Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latin America expresó: "Estamos encantados de asociarnos con Clarent y su equipo para ayudar a desarrollar su visión única y llevar su carrera a nuevas alturas. Clarent es un ejemplo perfecto de cómo los géneros se revolucionan y surgen sonidos auténticos que abren nuevos caminos en la música. No podríamos estar más emocionados de ser parte de esta historia".

Desde su debut en 2023, CLARENT ha emergido rápidamente como una voz destacada en la música latina. Sus canciones rompedoras han escalado posiciones constantemente en las listas y, en su corta carrera, ha llamado la atención de artistas importantes como Myke Towers, quien se unió al remix de "Sport +". Esta colaboración llegó a las listas de éxitos en más de 15 países, lo que impulsó la audiencia de CLARENT en más del 135% en solo un mes.

Roberto Andrade, director general de Warner Music Latina afirmó: "Este no es un simple contrato discográfico más, es una alianza. Creamos una asociación a partir de meses de entendimiento mutuo, colaboración y visión compartida. Durante muchos meses, Warner Music Latina se sumergió en el mundo de CLARENT, generando confianza y entendiendo verdaderamente su arte, su equipo y su esencia cultural, y teniendo como resultado un acuerdo diseñado no solo para amplificar su música, sino para honrar el espíritu de su historia".

La asociación de CLARENT con Warner Music Latina es el resultado de un proceso colaborativo que priorizó su identidad artística y sus objetivos a largo plazo. El acuerdo fue elaborado cuidadosamente para reflejar las necesidades de CLARENT y su equipo, liderado por el manager Jonniel (Jadiel Núñez Olivera) de Rythmz51, conocido por su trabajo con artistas como Anuel, Arcángel, Eladio Carrión y Myke Torres, quien aportó su experiencia, asegurando que la asociación esté en sintonía con la visión de CLARENT. Es importante para amplificar no solo el trabajo del artista, sino también la voz de la cultura callejera puertorriqueña de una manera real y duradera.

Jonniel de Rythmz51 – El equipo de gestión de Clarent expresó: "Un agradecimiento al equipo de Warner Music Latina por creer en esta visión y respaldarnos en todo momento. Este es solo el comienzo de algo increíble. Clarent tiene ese talento puro e innegable, y estoy feliz de estar en este viaje con él".

