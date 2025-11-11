Captain D's causa sensación en Reino Unido con la gran inauguración de su primer restaurante europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 1.500 comensales fueron atendidos el día de la inauguración de la emblemática marca estadounidense de mariscos en el centro comercial Westwood Cross de Broadstairs, Kent

BROADSTAIRS, Inglaterra, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Captain D's , el emblemático restaurante estadounidense de mariscos y pollo, fundado en el año 1969, ha inaugurado con orgullo su primer restaurante insignia en Reino Unido y Europa, ubicado en el centro comercial Westwood Cross de Broadstairs, Kent. Esta importante apertura supone un paso fundamental en la expansión internacional de la marca y acerca a los comensales británicos a la auténtica cocina sureña estadounidense de mariscos.

La inauguración atrajo a una multitud entusiasta, con clientes haciendo fila desde temprano para disfrutar del emblemático fish and chips al estilo Nashville de Captain D's. El nuevo restaurante exhibe el concepto moderno e informal de la marca, con un interior de inspiración costera, diseño contemporáneo y un menú de platos favoritos recién preparados, como pescado rebozado a mano, camarones dorados, tiras de pollo crujientes y sus famosos hush puppies.

"Esta gran inauguración es un momento de orgullo y emoción para nosotros", comentó Daryl Stutchbury, consejero delegado de Captain D's UK. "La abrumadora respuesta del público ha superado todas las expectativas. Nos complace haber servido más de 1.500 comidas de fish and chips solo el día de la inauguración".

A la celebración de la gran inauguración, el 20 de octubre de 2025, asistieron el concejal George Rusiecki, líder adjunto en la sombra y miembro del gabinete para Regeneración y Propiedad (Partido Conservador, distrito de Bradstowe), y el concejal Qaisar Abbas, el 49º teniente de alcalde de Thurrock, quien realizó la ceremonia oficial de corte de cinta.

El equipo directivo superior de Captain D, incluyendo a Brad Reed, director de desarrollo, y Hair Parra, vicepresidente sénior de operaciones y desarrollo internacional, viajó desde Estados Unidos para el evento.

"El éxito de nuestro debut en el Reino Unido pone de manifiesto el interés mundial por el excelente marisco y una experiencia acogedora e ideal para familias. Este es solo el comienzo de la expansión de Captain D's por Europa y el resto del mundo", declaró Parra.

El restaurante de Broadstairs es el primero de los 20 locales previstos en el Reino Unido, y ya se están desarrollando otros en Sussex y Hampshire.

Para obtener más información sobre Captain D's y las oportunidades de expansión global, visite https://www.captaindsfranchising.com/ .

ACERCA DE CAPTAIN D'S

Con sede en Nashville, Tennessee, Captain D's cuenta con más de 530 restaurantes en 23 estados y tres países. Captain D's es la cadena líder de restaurantes de marisco de comida rápida informal del país y fue nombrada la cadena de marisco número 1 en el ranking QSR 50, según su valor medio por unidad de venta. Fundada en 1969, Captain D's lleva más de 50 años ofreciendo a sus clientes marisco de alta calidad a precios razonables en un ambiente acogedor. Captain D's ofrece una amplia variedad de mariscos, incluyendo platos principales recién preparados y el pescado rebozado, especialidad de la casa. Los restaurantes también ofrecen productos a la parrilla de primera calidad, como camarones, salmón y pescado blanco, además de buñuelos de maíz, postres y té dulce recién hecho al estilo sureño, una de las bebidas favoritas de Captain D's. Para más información, visite www.captainds.com .

