CARTA ABIERTA DE ROBERT STRYK AL PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN

(Información remitida por la empresa firmante)

LA DOCTRINA STRYK: MODERNIZAR, NO OCCIDENTALIZAR

EL PRESIDENTE TRUMP PUEDE PONER FIN A ESTA GUERRA

WASHINGTON, 25 de agosto de 2026/PRNewswire/ --

Estimado presidente Putin:

Mi nombre es Robert Stryk. Soy estadounidense, hijo de un inmigrante ucraniano y pacifista. Creo firmemente que la matanza de rusos y ucranianos debe finalizar.

Soy libertario. Creo en los derechos de la oposición política, las minorías religiosas y la comunidad LGB. Las personas deben ser libres de expresarse, practicar su religión, discrepar y vivir la vida que elijan. Una nación poderosa no debe temer la libertad de sus ciudadanos.

También creo que el presidente Donald J. Trump es el único líder capaz de poner fin a esta guerra.

Estados Unidos no necesita que Rusia renuncie a su patriotismo, cultura o identidad nacional. La Doctrina Stryk es simple: modernizar, no occidentalizar. Rusia puede abrazar la prosperidad, la innovación y las oportunidades individuales sin abandonar lo que significa ser ruso.

Pero Ucrania también debe poder tener derecho a existir como nación soberana y a determinar su propio futuro.

Rusos, ucranianos y estadounidenses compartimos más de lo que nos divide: familia, fe, valentía, orgullo nacional e independencia. No debemos llevar a cabo una destrucción mutua al tiempo que las amenazas cobran una fuerza mayor.

El Partido Comunista Chino busca la dominación económica y estratégica. El extremismo islamista violento amenaza a nuestro pueblo y nuestra forma de vida. Estados Unidos y Rusia deben afrontar estos peligros, pero no agotarse luchando entre sí.

Rusia no debe intercambiar el conflicto con Occidente por la dependencia de Pekín.

Existe otro camino: paz, comercio, empresa privada, derechos de propiedad, inversión y capitalismo. El pueblo y los recursos de Rusia podrían generar mucho más poder por medio de la prosperidad que mediante una guerra permanente.

El presidente Trump cree en eliminar las ataduras que impiden a las personas vivir libremente. Respeta la fortaleza, la soberanía y el orgullo nacional. Puede negociar una paz que no humille a Rusia, no abandone a Ucrania ni condene a otra generación a la muerte.

Pero no puede hacerlo solo.

Presidente Putin, reúnase con el presidente Trump. Negocie seriamente. Elija el futuro de Rusia en lugar de otro año de tumbas.

La fuerza puede iniciar una guerra. El liderazgo la termina.

El presidente Trump está listo.

La decisión es suya.

Atentamente,

Robert StrykHijo de un inmigrante ucranianoFundador y presidente | Stryk Global Diplomacy

CONTACTO:https://strykglobaldiplomacy.com/Washington DC +1 (202) 350-3897Número gratuito +1 (866) 427-0064Londres +44 20 7692 8232info@strykglobal.com

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