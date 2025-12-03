Mappedin Security Multi-Lane Options, Navigation, and Order-Ahead at PIT - MAPPEDIN, INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- La cartografía en interiores de Mappedin impulsa la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, impulsando una experiencia aeroportuaria moderna

El sistema de mapeo unificado ofrece información en tiempo real en todas las plataformas para involucrar a los viajeros, agilizar las operaciones y desbloquear flujos de ingresos

WATERLOO, ON, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, líder en cartografía de interiores que transforma la experiencia, la gestión y la comprensión de los espacios, anunció hoy una alianza con el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT) para apoyar el Programa de Modernización de Terminales del aeropuerto, con un presupuesto de 1.700 millones de dólares. Diseñada para atender a una región con un crecimiento récord, la nueva terminal agilizará el trayecto desde la acera hasta la puerta de embarque, con capacidad para casi 10 millones de pasajeros al año.

La plataforma de mapeo de interiores de Mappedin es parte de la modernización del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh y proporciona una capa digital fundamental que conecta a las personas, los datos y las decisiones al tiempo que mejora la navegación, mejora la coordinación operativa y respalda el objetivo más amplio del aeropuerto de eficiencia, participación y crecimiento de los ingresos no aeronáuticos.

"El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh transformado está diseñado para ofrecer una experiencia aeroportuaria más intuitiva, cohesionada y cuidadosamente diseñada, desde la acera hasta la puerta de embarque y viceversa", afirmó Deepak Nayyar, vicepresidente ejecutivo y director de información del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh. "Construida por y para los habitantes de Pittsburgh, esta nueva terminal refleja la región de Pittsburgh, con espacios cuidadosamente diseñados que se adaptan a la forma en que la gente usa el aeropuerto: zonas de bienvenida de estilo familiar, acogedoras zonas verdes al aire libre antes del control de seguridad y tecnología que conecta cada etapa del viaje. La plataforma de Mappedin ayuda a los viajeros a navegar, descubrir servicios y disfrutar de una experiencia más conectada con el nuevo aeropuerto".

La colaboración se centra en tres áreas fundamentales que definen el futuro de la experiencia aeroportuaria:

Experiencia aeroportuaria modernizada : las actualizaciones en vivo y la accesibilidad inclusiva ofrecen una navegación y planificación fluidas.

: las actualizaciones en vivo y la accesibilidad inclusiva ofrecen una navegación y planificación fluidas. Descubrimiento aeroportuario optimizado : las experiencias personalizadas basadas en la ubicación impulsan la interacción y los ingresos.

: las experiencias personalizadas basadas en la ubicación impulsan la interacción y los ingresos. Agregación de datos unificada: los datos operativos en tiempo real en un único sistema cartográfico garantizan consistencia y eficiencia.

La plataforma todo en uno de Mappedin da vida a estos pilares a través de un conjunto de características y capacidades integradas que incluyen:

Experiencia aeroportuaria modernizada

Información en tiempo real : conecta actualizaciones de vuelos, disponibilidad de estacionamiento e información sobre el tiempo de espera en el control de seguridad directamente en el mapa, personalizado para cada viaje.

: conecta actualizaciones de vuelos, disponibilidad de estacionamiento e información sobre el tiempo de espera en el control de seguridad directamente en el mapa, personalizado para cada viaje. Navegación omnicanal : ofrece una experiencia uniforme en la web, dispositivos móviles, quioscos y todas las pantallas digitales.

: ofrece una experiencia uniforme en la web, dispositivos móviles, quioscos y todas las pantallas digitales. Accesibilidad y diseño inclusivos : garantiza que cada pasajero pueda navegar fácilmente gracias a la compatibilidad con lectores de pantalla y rutas sin barreras, junto con una interfaz clara e intuitiva para una fácil orientación. Las funciones incluyen zoom de iconos y ajustes de accesibilidad a nivel de dispositivo, como colores, fuentes, iconografía y nombres optimizados, para una experiencia uniforme e inclusiva.

: garantiza que cada pasajero pueda navegar fácilmente gracias a la compatibilidad con lectores de pantalla y rutas sin barreras, junto con una interfaz clara e intuitiva para una fácil orientación. Las funciones incluyen zoom de iconos y ajustes de accesibilidad a nivel de dispositivo, como colores, fuentes, iconografía y nombres optimizados, para una experiencia uniforme e inclusiva. Posicionamiento de código QR: automatiza el posicionamiento con marcadores de "comienza aquí", lo que permite a los viajeros ubicarse al instante dentro de la terminal.

Descubrimiento optimizado del aeropuerto

Información destacada de proximidad : muestra concesiones, servicios y comodidades cercanas en las tarjetas de vuelo para fomentar el descubrimiento y el gasto.

: muestra concesiones, servicios y comodidades cercanas en las tarjetas de vuelo para fomentar el descubrimiento y el gasto. Ofertas y eventos : muestra promociones y eventos en mapas y páginas de inicio, conectando a los viajeros directamente con sus destinos.

: muestra promociones y eventos en mapas y páginas de inicio, conectando a los viajeros directamente con sus destinos. Integración de clic y pago : conecta las tarjetas de ubicación con servicios de socios, como pedidos de comida o estacionamiento, lo que facilita transacciones fluidas.

: conecta las tarjetas de ubicación con servicios de socios, como pedidos de comida o estacionamiento, lo que facilita transacciones fluidas. Panel de análisis: ofrece visibilidad en tiempo real del recorrido, el comportamiento y el rendimiento de las campañas de los pasajeros, con una integración flexible que conecta los análisis de los sistemas del aeropuerto para obtener información más detallada.

Agregación unificada de datos

Fuentes de datos : combina información en vivo de vuelos, estacionamiento y seguridad en un único sistema de mapeo.

: combina información en vivo de vuelos, estacionamiento y seguridad en un único sistema de mapeo. Integración de sistemas : impulsa chatbots, diversas aplicaciones digitales y sistemas aeroportuarios con datos en tiempo real e información basada en la ubicación.

: impulsa chatbots, diversas aplicaciones digitales y sistemas aeroportuarios con datos en tiempo real e información basada en la ubicación. Gestión centralizada: sincroniza las actualizaciones de datos al instante en todos los puntos de contacto digitales para lograr eficiencia, precisión y consistencia.

En conjunto, estas capacidades crean una base digital escalable que conecta a los pasajeros con la información que necesitan, cuando la necesitan, al tiempo que ayuda a los aeropuertos a tomar decisiones basadas en datos para mejorar el flujo, la satisfacción y el rendimiento de los ingresos.

"Nuestra colaboración en innovación con el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh va más allá de modernizar la navegación; se trata de mejorar toda la experiencia aeroportuaria y crear nuevas oportunidades de interacción y crecimiento", explicó Yuval Kossovsky, director general de Transporte de Mappedin. "Nuestra plataforma integral permite al aeropuerto conectar continuamente con los viajeros, guiándolos hacia los destinos y servicios más importantes, a la vez que proporciona información basada en datos que optimiza las operaciones y genera ingresos no aeronáuticos".

Para explorar el papel de Mappedin en la innovación del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh y ver el mapa en vivo, visite https://flypittsburgh.com/pittsburgh-international-airport/map/#/. Para saber más sobre cómo Mappedin está transformando la experiencia aeroportuaria, visite https://www.mappedin.com/industries/airp....

Acerca de Mappedin

Mappedin es la plataforma líder de mapeo de interiores que transforma la forma en que se experimentan, gestionan y comprenden los espacios. Diseñada para escalar y con la confianza de las marcas más importantes del mundo, las herramientas de Mappedin, basadas en IA, hacen que el mapeo de interiores sea rápido, flexible y fácil de integrar, impulsando la navegación, el análisis y las operaciones en miles de millones de metros cuadrados en 57 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837094...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2837093...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-cartografia-en-interiores-de-mappedin-impulsa-la-nueva-terminal-del-aeropuerto-internacional-de-pittsburgh-302632131.html