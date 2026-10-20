(Información remitida por la empresa firmante)

- CAS colabora con Microsoft para acelerar la innovación en los sectores farmacéutico, de ciencias de la vida y químico

CAS ConnectionsSM integra en Microsoft Copilot conocimientos científicos fiables, seleccionados por expertos humanos.

COLUMBUS, Ohio, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- CAS, una división de la American Chemical Society, ha anunciado hoy la disponibilidad de CAS Connections en Microsoft Copilot. Este conector ofrece a los usuarios de Copilot acceso a CAS Content Collection™ y a CAS NewtonSM, una IA agentiva diseñada para la ciencia. CAS y Microsoft desarrollaron este conector pensando en organizaciones de los sectores farmacéutico, de ciencias de la vida y químico.

Los equipos de I+D en estos sectores dependen de información y capacidades científicas adaptadas a las necesidades específicas de sus investigadores. CAS Connections integra más de 150 años de conocimiento científico seleccionado y organizado por CAS y la inteligencia conversacional de CAS Newton en Copilot, la herramienta que muchos de estos equipos utilizan a diario para redactar, analizar y colaborar. Al contar con información científica rigurosamente seleccionada integrada en su flujo de trabajo cotidiano, los investigadores pueden trabajar de manera más eficiente y tomar decisiones mejor fundamentadas.

Los científicos dedicados al descubrimiento de fármacos y a la I+D química recurren a CAS como fuente de referencia sobre todo lo que se sabe acerca de una sustancia, una reacción o una diana, afirmó Tim Wahlberg, presidente interino de CAS. En colaboración con Microsoft, estamos integrando ese conocimiento y ese conjunto único de capacidades en Microsoft Copilot, para que los investigadores puedan avanzar con mayor rapidez desde las ideas iniciales hasta la obtención de nuevos medicamentos y materiales.

El conector permitirá una integración profunda en los flujos de trabajo habituales de I+D. Por ejemplo, un químico que redacte la sección experimental de un informe en Microsoft Word puede confirmar el número de registro CAS (CAS Registry Number) y la estructura de un compuesto, verificar las condiciones de reacción y la disponibilidad de reactivos consultando los registros de CAS, y citar la fuente mientras escribe. Un analista de propiedad intelectual, desde Microsoft Teams, puede comprobar si una sustancia aparece en la literatura de patentes. Por su parte, un analista de desarrollo de negocio que prepare un informe sobre licencias en Microsoft PowerPoint puede incluir información sobre el panorama de patentes que remite al contenido de CAS.

Nuestros clientes de los sectores farmacéutico, de ciencias de la vida y químico necesitan una IA en la que puedan confiar, fundamentada en información científica fiable, afirmó Chantrelle Nielsen, gerente principal de producto de la plataforma Copilot en Microsoft. Incorporar a CAS al ecosistema de conectores de Microsoft Copilot fue una prioridad estratégica, ya que CAS constituye una fuente de información esencial para estos clientes. Ahora, los científicos, los equipos dedicados a patentes y los analistas de negocio pueden acceder fácilmente a esta información de confianza directamente desde Copilot.

Más allá de Microsoft, CAS Connections permite a los equipos de I+D integrar el contenido de CAS y CAS Newton en un amplio conjunto de herramientas que utilizan a diario. Estas herramientas incluyen cuadernos de laboratorio electrónicos (ELN), sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS), plataformas de descubrimiento e inteligencia artificial empresarial. CAS lanzó CAS Connections con varios colaboradores iniciales en junio de 2026.

Se puede acceder al conector CAS-Microsoft Copilot en Microsoft Marketplace a través de: marketplace.microsoft.com/en-us/product/WA200012172.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico a nivel mundial para acelerar avances que mejoran vidas. Somos el socio de inteligencia de datos científicos que impulsa a los innovadores de todo el mundo a aprovechar el potencial de la IA y obtener resultados tangibles. CAS desarrolla la mayor colección de datos del mundo, curados por científicos. Esta base sustenta nuestra cartera de plataformas de análisis científico inteligente y se integra en los flujos de trabajo de I+D, permitiendo tomar decisiones con mayor seguridad y realizar predicciones fiables. Como pioneros en la intersección entre los datos científicos y el descubrimiento impulsado por la IA, brindamos a los líderes en los campos de las ciencias de la vida, la química y la ciencia de materiales capacidades y conocimientos especializados únicos que generan una innovación transformadora. CAS es una división de la American Chemical Society. Conecte con nosotros en cas.org.

Contactos para los mediosPeter CarltonGerente sénior de comunicaciones, CASCAS-PR@cas.org

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