CAS presenta CAS IP Finder para optimizar la búsqueda de propiedad intelectual

Esta solución, optimizada con IA, amplía las capacidades de búsqueda y mejora la experiencia del usuario

COLUMBUS, Ohio, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- CAS, división de la American Chemical Society especializada en la gestión del conocimiento científico, anuncia la introducción de CAS IP Finder, con tecnología de STN™. Esta nueva solución de búsqueda de propiedad intelectual amplía la sólida base de CAS STNext, la plataforma líder de información científica sobre propiedad intelectual para búsquedas precisas de nivel experto en bases de datos científicas y de patentes. CAS STNext ofrece funciones avanzadas a los profesionales de la propiedad intelectual, conectando a los usuarios con una colección completa de bases de datos globales, contenido seleccionado por científicos e información sobre patentes mediante herramientas de búsqueda y análisis precisos.

CAS IP Finder™ presenta funciones mejoradas con IA y contenido ampliado para facilitar la búsqueda precisa a equipos más amplios. La solución se lanzará en otoño de 2025, con nuevas funciones próximamente. Desarrollado para satisfacer las cambiantes necesidades de búsqueda organizacional en propiedad intelectual, CAS IP Finder permite a las organizaciones descubrir información con mayor rapidez, reducir riesgos y tomar decisiones con seguridad.

El volumen de patentes sigue creciendo, las disciplinas científicas están cada vez más interconectadas y la complejidad de los temas dificulta la investigación de patentes. Tradicionalmente, los usuarios de herramientas de búsqueda de propiedad intelectual han tenido que elegir entre soluciones integrales y fáciles de usar, lo que genera riesgos de omisión de la técnica anterior, litigios e inversiones en tecnologías no patentables. CAS IP Finder elimina este inconveniente conectando a usuarios de todos los niveles de experiencia con contenido más completo y herramientas de búsqueda precisas a través de puntos de acceso intuitivos.

"Diseñamos CAS IP Finder para satisfacer la creciente demanda de herramientas de búsqueda de propiedad intelectual más intuitivas y de alto rendimiento", afirmó Tim Wahlberg, director de producto de CAS. "Al integrar capacidades mejoradas con IA y ampliar el acceso a contenido seleccionado, permitimos que equipos más amplios de toda la empresa realicen búsquedas de alta calidad, descubran información con mayor rapidez y colaboren de forma más eficaz".

CAS IP Finder presenta funciones que facilitan la búsqueda y el análisis de propiedad intelectual de alta calidad:

Acceso integrado a más de 100 bases de datos de literatura científica, de patentes y no patentes.

Contenido ampliado sobre ciencias de la vida, incluyendo datos de SAR, ADME y toxicidad.

Rutas de búsqueda flexibles, incluyendo línea de comandos multiarchivo, generador de consultas con solo apuntar y hacer clic, búsqueda de estructuras de primera clase y búsqueda exploratoria optimizada con IA.

Nuevas herramientas de análisis y visualización.

Capacidades mejoradas de generación de informes para compartir y colaborar.

Estas mejoras respaldan a diversos profesionales, como profesionales de propiedad intelectual, abogados de patentes, estrategas empresariales y líderes/científicos de I+D, al hacer que la búsqueda precisa sea más intuitiva y accesible en toda la empresa.

"A medida que los datos científicos y de patentes aumentan en complejidad, volumen y alcance global, las organizaciones necesitan soluciones integrales de búsqueda de propiedad intelectual para tener éxito. CAS IP Finder ofrece una visión completa del panorama de la propiedad intelectual y facilita el acceso a información de alta calidad a más usuarios, lo que permite tomar decisiones con seguridad, reducir el riesgo y acelerar la innovación", comentó Manuel Guzmán, presidente de CAS.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico mundial para impulsar avances que mejoran vidas. Capacitamos a innovadores globales para que naveguen eficientemente por el complejo panorama de datos actual y tomen decisiones con seguridad en cada fase del proceso de innovación. Como especialistas en gestión del conocimiento científico, nuestro equipo crea la mayor colección de datos científicos, verificados por personas, del mundo y proporciona soluciones de información, servicios y experiencia esenciales. Científicos, profesionales de patentes y líderes empresariales de todos los sectores confían en CAS para descubrir oportunidades, mitigar riesgos y acceder al conocimiento compartido, lo que les permite pasar de la inspiración a la innovación con mayor rapidez. CAS es una división de la American Chemical Society. Conecte con nosotros en cas.org.

