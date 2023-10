Casio lanza relojes G-SHOCK con brillantes esferas metálicas

(Información remitida por la empresa firmante)

Los pares de relojes para parejas evocan el aspecto festivo de las iluminaciones invernales

También los llevan las cinco integrantes del grupo surcoreano ITZY

TOKIO, 16 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento de la última incorporación a la marca G-SHOCK de relojes resistentes a los golpes. Seasonal Collection 2023 presenta cinco nuevos modelos de edición limitada para la temporada de invierno, que pueden llevarse por parejas para conseguir un look coordinado. Con brillantes esferas de color metálico, los relojes GM-2100WS, GM-S2100WS, GA-2100WS, GMA-S2100WS y GA-110WS evocan la chispeante belleza de las festivas iluminaciones invernales.

Los cinco nuevos relojes resistentes a los golpes que componen la línea de esta temporada - GM-2100WS, GM-S2100WS, GA-2100WS, GMA-S2100WS y GA-110WS - presentan esferas tratadas con una brillante deposición de vapor metálico en una encantadora gama de tonalidades inspiradas en el precioso aspecto de las decoraciones festivas y las iluminaciones que alegran las calles en invierno.

La variada línea incluye una gama de tamaños, diseños y combinaciones de colores, que ofrece la posibilidad de coordinar un look de moda en pareja con una pareja romántica, un amigo o un familiar. Con coloridas esferas sobre biseles de metal y resina, el diseño del reloj presenta un tono base blanco y formas inspiradas en el GA-2100, con su icónico bisel octogonal, y el GA-110, con su distintiva esfera dimensional.

Con biseles metálicos y diferentes tamaños, el GM-2100WS y el GM-S2100WS presentan un aspecto fresco y elegante con sus respectivos colores de esfera azul marino y rosa.

Los modelos GA-2100WS, GMA-S2100WS y GA-110WS presentan biseles de resina y esferas en vivos tonos azules, naranjas o morados que brillan con gran intensidad.

Como característica de diseño especial para una línea de relojes pensados para el emparejamiento, en la parte posterior de la caja de cada reloj hay grabada una imagen de una cuerda enrollada y atada en forma de corazón para expresar lazos o vínculos de conexión con personas cercanas y queridas.

Una nueva imagen promocional muestra a las cinco integrantes del grupo surcoreano ITZY luciendo con orgullo los cinco modelos de la G-SHOCK Seasonal Collection 2023.

