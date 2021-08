Image_1 - CASIO COMPUTER CO., LTD/PR NEWSWIRE

- Casio lanzará nuevos relojes de la gama EDIFICE con fibra de carbono 6K en colaboración con la Scuderia AlphaTauri

El esquema de color muestra el azul marino del equipo con toques fluorescentes

TOKIO, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha dado a conocer hoy el lanzamiento de nuevas incorporaciones dentro de la gama de cronógrafos de alto rendimiento EDIFICE basados en el concepto de marca de "velocidad e inteligencia". Los modelos EQB-1200AT, EFS-S580AT y EFR-571AT disponen de un dial fabricado en carbono 6K*, siendo el tercer conjunto de modelos de colaboración que se han creado junto al equipo de Formula OneTM Scuderia AlphaTauri.

*Se trata de un material tejido con filamentos que constan cada uno de 6.000 fibras de carbono.

La Scuderia AlphaTauri es un equipo de carreras que cuenta con numerosos pilotos jóvenes y prometedores. Las tecnologías revolucionarias del equipo y la búsqueda apasionada de la velocidad son una gran combinación para el concepto de marca EDIFICE, y Casio es socio oficial desde el año 2016, cuando el equipo se denominaba Scuderia Toro Rosso.

Los nuevos modelos de relojes EQB-1200AT, EFS-S580AT y EFR-571AT disponen de una esfera de fibra de carbono 6K, heredada de la segunda colaboración con la Scuderia AlphaTauri, que ha sido bien recibida. Los relojes incorporan la tecnología de Formula OneTM que dispone de diseños de relojes que utilizan el mismo tipo de fibra de carbono de alta resistencia que se utiliza en los alerones y los fondos de los coches de carreras. El color azul marino del equipo establece el tono general, y el amarillo fluorescente - el color de la ropa que usan los mecánicos después de las carreras - resalta componentes clave como el anillo del dial, el segundero, el indicador y el botón del cronómetro, proporcionando la alta visibilidad requerida para un llevar a cabo un trabajo seguro en el paddock y los boxes

Los tres modelos son resistentes al agua hasta una profundidad de 100 metros. Los modelos EQB-1200AT y EFS-S580AT cuentan con cristal fabricado con cristal de zafiro de alta resistencia, lo que proporciona tranquilidad incluyendo las condiciones de carrera más duras. El EQB-1200AT también está equipado con funciones Mobile Link que se ajustan automáticamente a la hora correcta cuando se empareja con un teléfono inteligente usando la aplicación dedicada, proporcionando el cronometraje preciso requerido por el personal del equipo que programa sus días al minuto. La aplicación cuenta con unas 300 ciudades para elegir para configurar la hora mundial con facilidad - una característica ideal para un equipo que viaja por el mundo.

Más información disponible en la página web: https://www.casio-intl.com/asia/en/news/2021/0824_eqb-1200at/