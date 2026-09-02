(Información remitida por la empresa firmante)

- CASIO presenta el estreno europeo de la fuente de sonido digital Piano de Akiko en el Festival Martha Argerich 2026, en Alemania

2 de septiembre de 2026, TOKIO /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anuncia que la fuente de sonido digital creada en el marco del proyecto de sonido de instrumentos digitales Piano de Akiko de Casio, gestionado por su filial europea CASIO Europe GmbH, se estrenó en Europa en el Festival Martha Argerich 2026, un festival de música clásica de renombre internacional celebrado en Hamburgo (Alemania) del 20 al 30 de junio de 2026.

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El Piano de Akiko es un piano vertical histórico fabricado en el año 1926 que resultó dañado por el bombardeo atómico de Hiroshima realizado el 6 de agosto de 1945. Tras su restauración en 2005, ha sido tocado por numerosos músicos, entre ellos Martha Argerich, y ha seguido transmitiendo un mensaje de paz a través de su sonido.

Con el fin de poder llevar este sonido histórico al futuro, Casio ha impulsado el proyecto de sonido de instrumentos digitales Piano de Akiko, en el que se ha grabado minuciosamente el sonido de cada una de las 88 teclas del piano y se ha reconstruido como fuente de sonido digital.

Durante el festival, CASIO presentó un expositor dedicado al CASIO CELVIANO en la Laeiszhalle, sede del festival, donde los visitantes pudieron disfrutar del sonido del Piano de Akiko reproducido a través del CELVIANO, un piano digital de Casio. Muchos visitantes expresaron su gran aprecio por el objetivo del proyecto, así como un gran interés por el sonido del Piano de Akiko transmitido a través de CELVIANO.

El 27 de junio, la fuente de sonido digital del Piano de Akiko formó parte de la partitura de la obra teatral El cartero de Nagasaki, en la que la pianista Akane Sakai interpretó la pieza en directo con el CELVIANO.

A continuación, el 29 de junio se llevó a cabo el estreno mundial de El Piano de Akiko - Concierto para piano nº 4, del compositor Dai Fujikura, presentado en el marco de un concierto orquestal. Interpretada por Sakai utilizando la fuente de sonido digital Piano de Akiko a través de CELVIANO, la obra se inspiró en la historia de Piano de Akiko. La actuación fue acogida con gran entusiasmo por el público, que culminó con una ovación de pie.

El proyecto de sonido de instrumentos digitales Piano de Akiko representa un nuevo enfoque de cara a la conservación del patrimonio cultural a través del uso de la tecnología digital para grabar y preservar el sonido de un piano histórico, al tiempo que se transmite a las generaciones futuras como una fuente de sonido digital con la que se puede tocar.

Casio va a continuar trabajando para preservar el patrimonio cultural a través de la tecnología musical, al tiempo que comparte con el mundo —más allá de generaciones y fronteras— el deseo de paz que encarna Piano de Akiko.

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