Catalyst incorpora a la consejera delegada de Accenture, Julie Sweet , como nueva presidenta de la Junta Directiva (1)

Sweet lidera la Junta con ocho nuevos miembros de Dow, Solvay Group, KPMG, The Guardian Life Insurance Company, Zoetis, Lockheed Martin, Chobani y BMO Financial Group

NUEVA YORK, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Catalyst [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103794-1&h=171476938&u=...], el experto global en aceleración del progreso para las mujeres mediante la inclusión en el lugar de trabajo, incorpora a Julie Sweet, consejera delegada de Accenture, a su nueva Junta Directiva y ocho nuevos miembros de la Junta a su Junta directiva [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103794-1&h=3713466198&u...].

https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Log... [https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Log...]

Sweet, actual miembro de la Junta, fue elegida como presidenta de la Junta el 18 de marzo. Sustituye a la anteriormente presidenta, directora general y consejera delegada de Lockheed Martin, Marillyn Hewson. Ella es también la tercera mujer en presidir la Junta. Sweet sigue a la comisionaría de Hewson y WNBA, Cathy Engelbert, la primera mujer que fue presidenta de la Junta Directiva de Catalyst.

Nombrada consejera delegada de Accenture en septiembre de 2019, Sweet fue consejera delegada del negocio de Accenture en Norteamérica. Es miembro del Consejo de Administración del Foro Económico Mundial y sirve en la Junta Directiva de Business Roundtable. También fue nombrada Número Uno en la lista de "Most Powerful Women" 2020, de Fortune Magazine.

"Estoy orgullosa de servir como la nueva presidenta de la Junta Directiva de Catalyst y me gustaría agradecer a Marillyn Hewson su destacado liderazgo y visión", explicó Sweet. "Este es un momento esencial para reconstruir y rediseñar el mundo en que vivimos y, al hacerlo, podemos acelerar la igualdad de género en todas las partes de la empresa y la sociedad. Estoy impaciente por colaborar con los nuevos miembros de nuestra junta, junto con los líderes y defensores de Catalyst, para impulsar un futuro más inclusivo y sostenible para todos".

Los nuevos nombramientos, que se unieron a la Junta en enero y marzo, aportan una amplia experiencia a la Junta de Catalyst:

-- Jim Fitterling es presidente y consejero delegado de Dow, que sirve como patrocinador ejecutivo en la Dow's Global African Affinity Network y es conocido por su trabajo apoyando la igualdad en el sitio de trabajo y la no discriminación de LGBTQ+. Es miembro del Out Leadership Global Advisory Board y sirve en las juntas directivas de 3M, la Business Roundtable, la National Association of Manufacturers, y el American Chemistry Council. -- Ilham Kadri es consejero delegado de Solvay Group, presidente de su Comité Ejecutivo, un miembro de la Junta Directiva y sirve en las juntas directivas de A.O. Smith y L'Oreal. -- Paul Knopp es presidente y consejero delegado de KPMG LLP. También trabaja para las juntas directivas del Center for Audit Quality, Chief Executives for Corporate Purpose, Partnership for New York City, y el US-India Business Council. -- Andrew McMahon es consejero delegado y director general de The Guardian Life Insurance Company of America y miembro de la junta directiva de la compañía. También sirve en las juntas directivas del American Council of Life Insurers, the Partnership for New York City y el New York State Insurance Advisory Board. -- Kristin Peck es consejera delegada de Zoetis y sirve en la Junta Directiva de la compañía. Es también miembro de la Business Roundtable y Columbia Business School's Advisory Board of the Deming Center for Quality, Productivity and Competitiveness. Fue nombrada Empresaria del Año por Fortune 2020. -- James Taiclet es presidente, director general y consejero delegado de Lockheed Martin. Previamente fue presidente, director general y consejero delegado de American Tower Corporation. -- Hamdi Ulukaya es el fundador y consejero delegado de Chobani. Fundó la Tent Partnership for Refugees y fue nombrado Defensor eminente por la United Nations Refugee Agency (UNHCR). Recibió también el Oslo Business for Peace Award y fue nombrado entre las 100 personas más influyentes del mundo por Time Magazine. -- Darryl White es consejero delegado de BMO Financial Group. También es vicepresidente de la Junta Asesora de Catalyst Canada.

Hewson, que fue elegida como presidenta de la Junta en septiembre de 2019, sirvió en la Junta Directiva de Catalyst durante siete años. Durante su cargo como presidenta, ayudó a la directiva de Catalys a atravesar con éxito la pandemia y aportó un considerable apoyo a través de Lockheed Martin a nuestra investigación "Women and the Future of Work".

"Estoy orgullosa del importante trabajo que hemos realizado juntas en Catalyst. Hemos reforzado las oportunidades para las mujeres en todos los niveles, y hemos apoyado a las mujeres que ya lideraban en el sitio de trabajo", comentó Hewson. "Como yo veo el futuro de Catalyst bajo el liderazgo de Julie Sweet de nuestra destacada Junta Directiva, estoy segura de que seguiremos expandiendo la esperanza, igualdad y desarrollo de liderazgo para las mujeres".

La junta directiva de Catalyst trabaja en colaboración con un comité de asesores [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103794-1&h=2462540394&u...] para guiar la estrategia de la organización así como con los comités de asesoría para operaciones en Canadá [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103794-1&h=2871389766&u...] y Europa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103794-1&h=4089078820&u...].

"Marillyn ha sido un modelo de liderazgo inclusivo y ha ayudado con valentía a dirigir Catalyst en medio de estos turbulentos tiempos", explicó la directora general y consejera delegada de Catalyst, Lorraine Hariton [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103794-1&h=91433737&u=h...]. "Y estamos muy agradecidos por contar con la increíble visión, energía y experiencia de Julie para dirigir la Junta en el futuro".

Aprenda más en catalyst.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103794-1&h=426996221&u=...].

(CONTINUA)