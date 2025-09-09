CATL lanza Shenxing Pro, la solución óptima de Europa para la movilidad eléctrica en IAA Mobility 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En CATL Open Day, a compañía presentó Shenxing Pro, la primera batería de fosfato de hierro y litio (LFP) del mundo capaz de proporcionar un suministro sostenido de alto voltaje, mantener la potencia y evitar incendios y humos tras una fuga térmica. Diseñada para satisfacer las necesidades de movilidad eléctrica en Europa, Shenxing Pro establece nuevos estándares en seguridad, vida útil, autonomía y carga ultrarrápida, posicionándose como la solución ideal para el mercado europeo de vehículos eléctricos (VE), en rápida expansión.

Abordando los desafíos del mercado europeo de vehículos eléctricos

La adopción de vehículos eléctricos en Europa se está acelerando a buen ritmo. Según SNE y MarkLines, la tasa de penetración de vehículos eléctricos en Europa aumentó del 23 % al 26 % en el primer semestre de 2025, y las proyecciones sugieren que alcanzará el 29 % para finales de año. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) prevé que las ventas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 4 millones de unidades este año, frente a los 3,2 millones de 2024.

Sin embargo, persisten las preocupaciones de los consumidores. La Encuesta de Movilidad del Consumidor 2025 de McKinsey destaca las principales barreras: altos costes, vida útil de la batería, limitaciones de autonomía, deficiencias en la infraestructura de carga y seguridad de las baterías. Shenxing Pro aborda directamente estas barreras, ofreciendo un rendimiento y una seguridad adaptados a las diversas necesidades de conducción de Europa.

Revolucionando la movilidad eléctrica con tecnología de baterías innovadora

Shenxing Pro, equipada con la tecnología NP 3.0 patentada de CATL, representa un gran avance en la innovación de baterías. Con avances integrales en química, estructura mecánica, sistema y control, ofrece dos variantes:

Shenxing Pro Batería de Larga Duración y Autonomía: La primera batería LFP del mundo que ofrece una autonomía WLTP de 758 km y una vida útil récord de 12 años / 1.000.000 km, lo que supone un avance en la vida útil y la autonomía de la batería. Con una degradación del 9 % tras los primeros 200.000 km, está perfectamente adaptada para los mercados de leasing europeos.

Batería Shenxing Pro de Carga Superrápida: Carga una autonomía de 478 km WLTP en tan solo 10 minutos (equivalente a 0,8 km por segundo), lo que la consolida como la batería LFP de carga superrápida líder en Europa. Con 830 kW y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 2,5 segundos, incluso con un 20 % de estado de carga (SOC), alcanza un rendimiento excepcional y una fiabilidad duradera en diversas condiciones. Mantiene un rendimiento excepcional en frío extremo, alcanzando una autonomía de 410 km en 20 minutos a –20 °C. Con una garantía de hasta 10 años o 240.000 km, redefine los estándares de resistencia de la carga superrápida.

Ambas variantes aprovechan la tecnología patentada NP 3.0 de CATL, la culminación de siete años de evolución de CATL en innovaciones de seguridad de No Propagación (NP). Reconocida como la mejor del mundo en rendimiento de seguridad, la NP 3.0 permite un suministro continuo de alto voltaje durante más de una hora tras una fuga térmica, mantiene la velocidad del vehículo, lo que permite a los conductores alejarse tranquilamente de las zonas de peligro y garantiza la ausencia de llamas y humo. A medida que la conducción autónoma L3 y L4 transfiere mayor responsabilidad en caso de accidente a los sistemas del vehículo, Shenxing Pro garantiza la alimentación ininterrumpida y la continuidad del sistema en emergencias, satisfaciendo así las elevadas exigencias de seguridad y respuesta ante riesgos de la actualidad.

Shenxing Pro incorpora las innovadoras celdas Wave de CATL, con un diseño de hombro elevado y tecnología de compartición de espacio. Esta es la primera batería del mundo que permite aplicar sistemas de refrigeración y fijación desde cualquier dirección, a diferencia de las opciones limitadas anteriores. Logra una supresión de vibraciones omnidireccional, lo que aumenta la rigidez de la batería en un 25 % y duplica su durabilidad. Shenxing Pro rompe las limitaciones tradicionales de la tecnología Cell-to-Body (CTB) gracias a su diseño de celdas, logrando una notable eficiencia del 76 % en el volumen de la batería. Al combinar estos avances, Shenxing Pro redefine la movilidad eléctrica en Europa, ofreciendo una seguridad sin precedentes, una mayor autonomía, una vida útil excepcional y un rendimiento de carga ultrarrápido.

"Shenxing Pro fusiona a la perfección los estándares de seguridad de primer nivel con las necesidades de movilidad, ofreciendo una experiencia más segura, eficiente y sin preocupaciones en cada viaje", afirmó el Dr. Lingbo Zhu, director de tecnología de la Unidad de Negocios Internacionales de CATL. "Con una autonomía, carga y durabilidad inigualables, Shenxing Pro es la solución definitiva para la movilidad eléctrica en Europa".

Fortaleciendo el ecosistema de movilidad eléctrica de Europa

CATL ha ampliado constantemente su presencia europea, evolucionando de la exportación de baterías "a Europa" a la construcción "en Europa, para Europa". Con una inversión de más de 11.000 millones de euros en operaciones europeas, CATL ha creado miles de empleos y ha impulsado el talento local mediante colaboraciones con universidades e instituciones de formación profesional.

Colaborando con más de 200 fabricantes de automóviles de todo el mundo, incluyendo socios europeos de larga trayectoria y más de 1.000 proveedores europeos, CATL impulsa la innovación mediante la integración colaborativa de tecnologías de baterías de vanguardia en los vehículos eléctricos.

"Con tecnologías de vanguardia, diversas operaciones globales, experiencia demostrada en fabricación y una mentalidad de colaboración abierta, CATL se compromete a ser un socio confiable para la industria automotriz europea. Al combinar nuestras capacidades avanzadas con la experiencia automotriz de décadas de Europa, nuestro objetivo es ir más allá del "en Europa, para Europa" y, en última instancia, "de Europa", construyendo un ecosistema de vehículos eléctricos más ecológico, inteligente y próspero que abarque desde la producción de materiales, la fabricación de baterías, la remanufactura y el reciclaje para acelerar la transición energética de la región", afirmó Tan Libin, director comercial y vicepresidente sénior de negocios globales de CATL.

Una visión compartida para una movilidad sostenible

Con el lanzamiento de Shenxing Pro, CATL refuerza su compromiso a largo plazo con el futuro de la movilidad sostenible en Europa. Con su experiencia global, que impulsa más de 20 millones de vehículos eléctricos a lo largo de más de 300.000 millones de kilómetros, CATL impulsa la innovación en seguridad, rendimiento y sostenibilidad. Al consolidar su presencia europea, CATL busca crear un ecosistema preparado para el futuro, colaborando con los socios de automoción de la región para ofrecer una electrificación segura, fiable y sostenible.

