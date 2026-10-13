CCTV+: Se inaugura en la capital china un foro sobre la respuesta rápida a las quejas ciudadanas

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El lunes se inauguró el Foro de Pekín 2026 sobre la Respuesta Rápida a las Quejas Públicas con la publicación de varios resultados de investigaciones, informes sobre servicios de líneas directas de atención ciudadana y estudios de casos globales sobre gobierno urbano.

La línea directa 12345 de Pekín es la plataforma unificada de servicios gubernamentales de la ciudad, que permite a los residentes reportar problemas, presentar quejas y buscar información sobre servicios públicos que abarcan desde servicios públicos y transporte hasta atención médica y vivienda.

Desde el año 2019, la línea directa ha evolucionado de un centro de llamadas tradicional a un centro de gobierno inteligente impulsado a través de macrodatos e inteligencia artificial. Los datos generados por la línea directa ayudan a identificar problemas recurrentes y fundamentan las decisiones políticas, consiguiendo convertir las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía en información para mejorar los servicios urbanos. Hasta el momento, la línea directa ha gestionado alrededor de 200 millones de solicitudes de particulares y empresas.

La tecnología digital, y más en concreto la inteligencia artificial, es un tema central de este evento de dos días.

Para muchos participantes, el foro representa una oportunidad para aprender de la experiencia de Pekín en gobierno urbano y explorar ideas que podrían aplicarse en sus propias ciudades.

Los debates continuarán el martes con la celebración de más sesiones paralelas y visitas a comunidades locales. Los participantes tendrán la oportunidad de observar de primera mano cómo funcionan los servicios públicos y el gobierno urbano sobre el terreno.

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